Pohlreich: Restauraci si může otevřít každý, proto jich v Česku máme tolik. Otázkou je, zda je to dobře

Většina národa ho zná především jako drsného Šéfa z televizní obrazovky, který si pro ostrá slova rozhodně nechodí daleko. Když s ním ale mluvíte v ústraní, mimo kameru a světla reflektorů, nic z toho neplatí. Ve skutečnosti spíš jen žasnete, jak sáhodlouze, zasvěceně a do detailu je schopen o svém oboru povídat.
Ostatně, ono vlastně aby ne! Na tuzemské gastro scéně se Zdeněk Pohlreich pohybuje od poloviny devadesátých let. Založil a vede několik renomovaných restaurací, jmenovitě třeba Café Imperial, „italský“ Divinis či bistro Next Door by Imperial, a je autorem či spoluautorem celé řady knih a kuchařek, které se neztratí v žádné domácnosti.
Náš rozhovor vznikal v zákulisí každoroční, v pořadí již osmé, konference Moderní gastro, konané tentokrát v obchodním domě Máj a pořádané českým gastro startupem Choice, jehož je známý šéfkuchař ambasadorem. A točil se, poněkud nepřekvapivě, právě kolem aktuálního dění v oboru.
Pane Pohlreichu, začneme tím nejprestižnějším oceněním, které lze v rámci gastronomie získat, tedy michelinskými hvězdami. Česko se své první takto oceněné restaurace dočkalo v roce 2008 (Allegro, hotel Four Seasons). Dnes jich má celkem devět, z toho jednu hned s dvěma hvězdami (Papilio). Co tak zásadního se v rámci tuzemské gastro scény v uplynulých letech, potažmo dekádách, změnilo, že podobných ocenění začalo takto rychle přibývat?
Celé to má dvě roviny. Jednak se zlepšila (česká) gastronomie obecně – dorostla nová generace lidí, kteří svoji práci dělají daleko lépe, mají nové možnosti a využívají toho, že mají díky internetu okamžitý styk se světem. To je jeden faktor.
Praha má větší „drive“ než Berlín, tvrdí šéfkuchař Gal ben Moshe. Jeho Parzival oslnil michelinské inspektory pouhé dva měsíce po otevření
Tím druhým, daleko podstatnějším, je, že se změnila struktura Michelinu jako takového. Ještě na přelomu století patřilo Česko pod jakousi jejich německou centrálu, ba dokonce možná britskou, v důsledku čehož k nám komisaři zkrátka příliš často nejezdili. V loňském roce nicméně Michelin tuto svoji strukturu změnil, stala se z něj de facto placená platforma, do které se přispívá ze státního rozpočtu. Díky tomu došlo samozřejmě i ke změně, respektive zlepšení jejich nasazení tady u nás v Česku. Jejich lidé najednou objíždějí daleko víc restaurací, a tohle je výsledek.
A není to pochopitelně jen případ Česka, takto tomu je napříč celou Evropou. Díky státním penězům mají více možností a dokážou navštěvovat a hodnotit daleko více podniků.
Děkuji za objasnění. Shodneme se ale na tom, že úroveň českého gastra šla v uplynulých letech nahoru, že?
To bezpochyby. Restaurací, které to dnes dokážou dělat na úrovni, je opravdu spousta, a stejně tak zde máme i spoustu šikovných a talentovaných lidí, kteří odvádějí práci srovnatelnou s jejich kolegy ze zahraničí.
Dobře vědět. A jaký je podle vás naopak nejčastější nešvar zdejších restauratérů? V čem mají nadále rezervy?
Nutno říct, že doba se mění. Restaurací „starého typu“ ubývá, což jde ruku v ruce s tím, že se mění nejen jakýsi kulturní rozhled zákazníků, ale i lidí, kteří tuto práci dělají. Restauratéři, kteří se této nové době nepřizpůsobí, budou moci svůj podnik dřív nebo později zavřít, protože nároky zákazníků se zkrátka neustále zvyšují.
Stát má nastavit základní rámec a pak nám dát pokoj
Tomáš Popp, manažer Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, před časem v jednom z našich rozhovorů prohlásil, že jednou z příčin toho, proč je na trhu dlouhodobý nedostatek personálu, je fakt, že u nás máme restaurací až příliš. Souhlasíte?
Myslím si, že kdyby půlka restaurací v Česku zavřela, tak by se naše kvalita života, myšleno z pohledu zákazníků, nijak nezhoršila. Do restauračního byznysu můžete vstoupit velice snadno. Omezení jsou de facto minimální. Což samozřejmě vede k tomu, že si takový podnik může otevřít kdekdo. Ovšem i když je konkurence na trhu vysoká, kvalitou se mnohdy úplně nebojuje.
Gastroobor dlouhodobě trpí. Restaurací je v Česku zbytečně moc, říká manažer AKC ČR Popp
Celkově vzato bych řekl, že naše odvětví je rozděleno do několika vrstev. Máte tu restaurace, které jsou na úrovni, máte tu restaurace, které jsou průměrné, a stejně tak tu máte restaurace, které jsou zkrátka mizerné. Ty se snaží bojovat především nízkou cenou nebo podobnými způsoby.
Nejsem sice žádný expert na statistiky, ale řekl bych, že co se Prahy týče, tak je tu těch restaurací v přepočtu na obyvatele opravdu strašně moc. A přestože to je asi naprosto nepopulární názor, tak si kladu otázku, jestli by opravdu nebylo lepší to nějakým způsobem začít regulovat. Za stávajících okolností s tím každopádně nic moc dělat nelze.
Jen doplním, že dle analýzy společnosti Dun & Bradstreet bylo v Česku vloni celkem 24 867 hospod, restaurací a dalších gastro podniků.
O tomto údaji mám své pochybnosti.
Jaké podmínky vlastně stát majitelům hospod a restaurací vytváří? Dělá pro ně dostatek?
Navzdory tomu, co jsem zde právě uvedl, bych já osobně byl, upřímně řečeno, nejradši, kdyby se stát do podnikání „montoval“ co nejmíň. Lidé mají státu v životě strašně moc, jelikož se plete úplně do všeho. Za mě má být role státu taková, aby o něm běžný člověk ideálně vůbec nevěděl.
Určitě je potřeba, aby se tu nastavily nějaké podmínky, které budou trvat dlouhodobě. Měla by se respektovat pozice podnikatelů, kteří tento byznys nějakým zásadním způsobem rozvíjejí. A stát by se měl snažit, aby jim život komplikoval pokud možno co nejmíň – ať už se bavíme z hlediska legislativního či daňového.
Extáze chutí a potlesk místo dezertu. V Levitate se z gastronomie stává představení pro všechny smysly
Takový menší insight: restauratér může ze strany státu čelit až 15 různým kontrolám. DPH se, s trochou nadsázky, mění každé dva roky, upravuje se zákoník práce a tak dále. Gastronomie přitom v zásadě, a platí to globálně, žije na třech druzích zaměstnanců. Jedni pracují na plný úvazek, druzí na částečný a ten zbytek přijde jen tehdy, když jim zavoláte, když jsou zrovna potřeba. Takhle je to zaběhlé a takhle je to za mě správně.
U nás se ale na zaměstnance v gastronomii stále díváme jako na lidi, co pracují, s prominutím, někde ve šroubárně. A to je prostě špatně. Protože personální náklady, které u nás v gastru představují onen hlavní podnikatelský problém, v mezičase raketově narostly a přenést je do koncových cen, tak aby podnik zůstal konkurenceschopný, je v současnosti strašně moc složité.
Tedy abych to shrnul. Ať nám stát nastaví jasný rámec, ať to tak zůstane „napořád“ a jinak ať nás nechá na pokoji. Takhle by to za mě bylo naprosto ideální.
Co je vlastně spropitné?
Současná ministryně financí Alena Schillerová se nechala slyšet, že plánuje osvobodit od daně spropitné. Předpokládám, že takový krok asi všichni provozovatelé, a hlavně personál, uvítají. Jak moc se tím tedy atraktivita restaurací jako zaměstnavatelů zvýší?
Upřímně nevím. Je potřeba se ale na celou záležitost dívat komplexně. Určitě to je dobrá zpráva. Navíc s tím jde ruku v ruce i snížení naprosto nesmyslně vysokého DPH na nealko, které je na úrovni 21 procent (od roku 2027 by mělo v případě nealkoholických nápojů konzumovaných na místě klesnout na 12 procent, pozn. red.), což je v podstatě světový unikát.
Sází na ni i Pohlreich. Česká gastro platforma Choice hlásí 150milionovou investici a vydává se dobýt další evropské trhy
To všechno jsou dozajista dobré zprávy. Na druhou stranu se tam určitě najdou věci, které to budou takříkajíc offsetovat – například v tom smyslu, že se bude zvyšovat minimální mzda a tak podobně.
Co bych ale rozhodně chtěl říct, je, že by se za mě v první řadě mělo začít ujasněním si toho, co spropitné vlastně je. Z mého pohledu totiž spropitné je jakýsi vztah mezi hostem a zaměstnancem, do kterého by stát vůbec neměl zasahovat. V současnosti máme sedm procent nezdaněných (spropitné je od daně osvobozené až do výše sedmi procent z měsíčních tržeb restaurace, pozn. red.) a zbylých devadesát tři ano. Jaký je v tom ale rozdíl?
Já chápu, že stát potřebuje peníze stejně jako my všichni. Na druhou stranu nám tady ale vzniká paradoxní situace, že ve chvíli, kdy dáte někomu spropitné „na kartu“, tak personálu z toho reálně zbyde půlka. To znamená, že člověk státu přenechá už z jednou zdaněných peněz další polovinu.
Přiznám se, že jak přesně to funguje, sám netuším. Mohl byste mě do toho trochu zasvětit?
Funguje to zhruba následovně. Z vaší karetní stokoruny se odečte DPH, zdravotní a sociální pojištění, které už je placeno někde jinde, a daň z příjmu. Plus tu máme ještě poplatek bance.
Tedy jednoduše řečeno, vy si myslíte, že jste dal personálu dýško sto korun, jenže to se po cestě sníží zhruba na polovinu, protože tu druhou jste vrátil státu.
Děkuji za objasnění…
Druhou části problému je, jak už jsem říkal, že si musíme nejprve ujasnit, co to vlastně spropitné je. Je to součást tržby? Je to vztah mezi dvěma lidmi, mezi hostem a číšníkem? Tohle je podle mě potřeba vyjasnit. Protože pokud sedm procent spadá do jedné skupiny a dalších devadesát tři do jiné, tak je to poněkud zvláštní matematika. Každopádně, abych to nějak shrnul, už tak to (nynější návrh ministerstva financí) považuji za vítězství.
Ještě co se spropitného týče, v zahraničí se mnohdy naúčtuje zákazníkovi automaticky k ceně jídla, respektive celé útraty. Je to podle vás správně? Nemělo by spropitné sloužit spíše jen jako dodatečné ocenění toho, že si host návštěvu restaurace zkrátka užil?
Děje se to, to je pravda. A pokud víte, že to tak má daná restaurace nastavené, tak je to asi v pořádku. Je to běžná praxe v Británii, v USA, ale i dalších zemích. U nás to takhle nemáme, a já si myslím, že je to dobře.
V New Yorku už „musí“ spropitné činit alespoň 20 procent útraty. Čeká nás podobný vývoj i v Česku?
Jiná věc je pochopitelně takzvaný service charge, který se účtuje typicky třeba při akcích, kdy se o hosty stará větší počet číšníků a dalšího personálu. Tam je to za mě naprosto obhajitelné, protože co si budeme povídat, vždycky když číšník vidí, že může dostat zajímavé dýško, tak se prostě zcela automaticky snaží víc. Tak to prostě je.
Jaká je ideální výše spropitného? Dá se to vyčíslit, nebo je to vyloženě subjektivní záležitost?
Liší se to nejen regionálně, ale i zvykově. Obecně uznávané minimum je za mě deset procent z ceny. Samozřejmě jiné je to někde v cizině, například v USA, kde když obsluze nedáte třeba pětadvacet procent, tak vás začnou probodávat očima, ale to už je za mě naprosto přehnané. Deset procent je každopádně OK, celorepublikový průměr se pohybuje někde mezi osmi devíti procenty.
Jaká je podle vás ideální výše spropitného v restauraci?
Když se z celé třídy dětí nakonec kuchařinou živí jen dvě, je něco špatně
Jak si Česko vede ve výchově budoucích kuchařů, číšníků a servírek? Je stále kde brát?
Lidská síla v našem oboru chybí. Český vzdělávací systém nás lidmi zásobuje nedostatečně – pokud bych měl o pracovnících mluvit takto nepěkně jako o nějakém materiálu.
Největší problém je, že tyto školy dělá spousta dětí, které ve výsledku ani kuchaři nebo číšníky být nechtějí. V tomhle ohledu tedy určitě něco není v pořádku. Není totiž normální, aby ze třídy, ve které je třicet dětí, se nakonec kuchařinou živily jen dvě. To je za mě plýtvání veřejnými prostředky.
A dokážou jim ty restaurace současně nabídnout i dostatečně atraktivní podmínky?
Osobně si myslím, že gastronomie je oborem, kterým se rozhodně má smysl zabývat, pakliže pro to má člověk nějaké předpoklady. Pokud si to člověk zamiluje a dělá to dobře, tak jsem přesvědčen, že se tím dá velice dobře uživit. A jak jsme se bavili před chvílí, každý si to může sám vyzkoušet.
Česká liga vs. Liga mistrů
Co je na práci kuchaře, potažmo šéfkuchaře, ale třeba i toho číšníka nejnáročnější? Dlouhá pracovní doba?
Je to spíš onen multitasking. Šéfkuchař je v restaurační hierarchii ve skutečnosti docela vysoká manažerská pozice. Musíte se zabývat spoustou věcí, které obecně mnoho lidí vůbec nevnímá. Řešíte vše od nákupu přes personál a dodržování hygienických parametrů až po tvorbu profitu či kontrolu celého procesu, takže je to svým způsobem speciální práce pro speciální lidi.
Pokud se zastavíme u toho samotného provozu restaurace, v nedávném rozhovoru s Markem Holerem, šéfem společnosti Ultimate Hospitality, jsme řešili téma časových prostojů. Kvůli tomu, že se v oboru jede na směny a na krátký a dlouhý týden, nezřídka se stane, že personál nemá v danou chvíli co dělat a podnik nerealizuje žádné tržby. Konkrétně zmiňoval, že v jiných zemích je naprosto normální, že restaurace otevírá na obědy a pak zase třeba až večer, a podle toho ti lidé chodí do práce. Dává vám to smysl? Může něco podobného fungovat i u nás?
Ono je to dáno tím, že si to zaměstnanci takhle přejí a je to víceméně tradiční postup. Je to jakési dědictví z historie. Když jsem já v průběhu devadesátých let začínal, ideálem každé restaurace bylo fungovat sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Dneska už to tak není. Dnes hodně, zejména těch lepších podniků, má otevřeno jen pět dní v týdnu. Takže se to dost mění.
Češi si oblíbili kurzy vaření, často si je kupují třeba sami pro sebe. Učit se mohou od Romana Pauluse i dalších známých kuchařů
Zároveň si myslím, že se to dost liší případ od případu. Ono nejde strčit vše do jednoho pytle. Každá země čelí různým vlivům, má jinou míru nezaměstnanosti, lidé mají různé možnosti obživy, jinak nastavené pracovní podmínky… Všechno se to strašně moc liší a já si myslím, že u nás tento systém ze zahraničí, kdy restaurace otevře na oběd, pak zavře a poté má zase otevřeno až večer, tak že to u nás lidé, respektive pracovníci, prostě nebudou akceptovat.
Čím se mohou čeští restauratéři inspirovat v zahraničí? Co dělají ve Francii, Španělsku, Itálii či kdekoliv jinde lépe? A naopak, jaká je zase naše přednost?
V Česku se můžeme pyšnit relativně vysokou úrovní z hlediska hygieny a péče o zaměstnance. Každopádně v cizině mnohdy stále hrají úplně jinou ligu. Pakliže bych měl použít sportovní termín, tak zatímco u nás hrajeme naši českou ligu, oni kopou Ligu mistrů – se vším, co k tomu patří. Uspět v cizině je o poznání těžší než u nás.
Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že pokud se budeme bavit opravdu o restauracích nacházejících se na nějaké už lepší úrovni, tak ty si podle mého se zahraničím vůbec nezadají. Co se té úplné špičky týče, tam asi je stále co dohánět, ale takový ten vyšší standard, tam si myslím, že jsme na tom ve skutečnosti skvěle. A zároveň je to za rozumné peníze.