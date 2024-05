Počet českých firem v insolvenci meziročně vzrostl. Problémy má hlavně sektor stavebnictví, maloobchodu a služeb

Rostoucí vstupní náklady, silný tlak na navýšení mezd a slabá poptávka ze strany zákazníků. To jsou jedny z hlavních důvodů, které způsobily, že pro mnoho tuzemských společností byl loňský rok velmi obtížným obdobím. Řada z nich přitom komplikovanou situaci neustála a nakonec vyhlásila insolvenci. Počet těchto firem se podle analýzy společnosti Coface meziročně zvýšil o zhruba pět procent.

Celkově bylo loni v Česku zahájeno 1074 insolvenčních řízení, což je o 50 více než v předchozím roce. Nejproblematičtějším odvětvím bylo stavebnictví, které se na celkovém počtu insolvencí podílelo z 18,1 procenta, a ve druhém pololetí loňského roku dokonce téměř celými dvěma desetinami.

„Česká ekonomika operovala s vyšší úrokovou sazbou než eurozóna, kompenzace cen energií nebyla tak štědrá, kupní síla domácností klesala v rámci regionu nejvíce. Tyto faktory přispěly ke zrušení nebo odložení mnoha stavebních projektů. Rovněž rok 2024 bude z tohoto pohledu obtížný a návrat k normální úrovni růstu lze očekávat až v roce 2025,“ upozornil Martin Procházka, ředitel Coface pro úpis rizika v rámci českého a slovenského trhu.





Zkrachoval Rosa market, Mamut i Tameh

Zásadní podíl na tuzemských insolvencích měl loni také maloobchodní sektor, a to ve výši 10,9 procenta. Do problémů se dostali internetoví i tradiční prodejci, přičemž nejvíce insolvencí postihlo obchodníky s potravinami, módou a spotřební elektronikou. Situace v tomto segmentu se navíc stále nezlepšuje.

Dobře se však loni nedařilo ani sektoru služeb, který se na celkovém počtu insolvencí podílel 10,1 procenta. Do komplikované situace se podle Coface dostávaly zejména společnosti poskytující kosmetické a jiné osobní služby, IT služby nebo vzdělávání. V několika oblastech ale naopak došlo, co se nových insolvencí týče, k výraznému poklesu. Týkalo se to především odvětví restaurace a hotely a doprava a logistika, kde se ještě v prvním čtvrtletí loňského roku výrazně projevovala opatření přijatá v souvislosti s covidovou pandemií.

K nejvýznamnějším insolvenčním případům se v roce 2023 zařadil třeba maloobchodní prodejce Rosa market, který provozoval síť obchodů s potravinami Enapo. Zkrachovali ale také dodavatel energií Tameh nebo společnost Mamut, jež se věnovala distribuci mobilních telefonů.

Letošek bude nepatrně lepší

Ačkoliv situace v České republice loni rozhodně nebyla pozitivní, souhrnné údaje ze střední a východní Evropy (CEE) jsou ještě mnohem horší. V tomto regionu totiž došlo k meziročnímu nárůstu insolvenčních řízení o 38,6 procenta. „Důsledky ruské invaze na Ukrajinu se projevily v celé středovýchodní Evropě, kde narušily dodavatelské řetězce a přispěly k prudkému nárůstu cen energií. Tyto vnější šoky spolu s vnitřními problémy, jako jsou rostoucí vstupní náklady a nedostatek pracovních sil, těžce doléhaly na firmy, což vedlo k výraznému nárůstu insolvencí,“ vysvětlil Procházka.

Dá se přitom očekávat, že v dohledné době bude situace na trhu i nadále velmi komplikovaná. Společnost Coface se domnívá, že letos dojde k dalšímu nárůstu insolvencí ve vybraných sektorech, zejména ve stavebnictví či retailu. Jejich celkový počet by však meziročně mohl klesnout, a to především díky oživení spotřebitelských výdajů a stabilizaci makroekonomického prostředí.

„Podnikatelské prostředí bude letos poznamenáno omezeným růstem obratu, klesajícími maržemi a přetrvávajícími problémy pro exportní společnosti v důsledku slabé zahraniční poptávky. Tu negativně ovlivňuje zejména dění v Německu, které zůstává hlavním obchodním partnerem pro většinu ekonomik střední a východní Evropy. Na obzoru se však objevují náznaky oživení způsobeného spotřebiteli, zejména pokud jde o výdaje za zboží denní potřeby,“ uzavřel Procházka.