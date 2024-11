Počasí jako výmluva pro špatný byznys? Už ne. Firem spoléhajících na meteorologické predikce přibývá, ušetří až třetinu nákladů

Nečekané počasí už přestává být výmluvou pro nefungující byznys. Maloobchodníci se totiž stále častěji spoléhají na technologie, které jeho změny dokáží včas predikovat a tím předejít nečekaným výkyvům v prodejích či výdajích. A zatímco dříve se údaje o počasí používaly výhradně pro plánování zásob, dnes, jak upozorňuje agentura Reuters, dokáží pomoci i s lokalizací reklamy a plánováním slevových akcí.

„Předpověď počasí hraje pro obchodníky klíčovou roli, protože počasí přímo ovlivňuje chování zákazníků. Podle Britského maloobchodního konsorcia je počasí nejvýraznější faktor ovlivňující chování zákazníků, hned po celkovém stavu ekonomiky,“ komentuje pro Euro.cz Václav Bolech ze společnosti Forecasts.cloud.

Správně načasované nabídky, promo akce nebo zásobování v reakci na očekávané výkyvy v počasí dle něj mohou výrazně zvýšit prodeje a předcházet zbytečným ztrátám – a to nejen co se týče sezónního zboží.

Jde totiž o to, že počasí působí na naše podvědomí a ovlivňuje chuť lidí utrácet a dopřávat si. Díky tomu tak mohou efektivně cílené reklamy firmám přinést o poznání vyšší zisky, neboť dokáží dle Bolecha ušetřit 20 až 30 procent nákladů. „Například Tesco v jedné nejmenované evropské zemi ušetřilo přes 100 milionů eur ročně díky optimalizaci zásob a řízení dodavatelského řetězce,“ uvádí jako příklad.





„Na začátku to byl jen předpovědní model pro plánování na vysoké úrovni. Nyní jej zapojujeme do předsezónního plánování i do průběhu sezóny, abychom analyzovali vliv počasí a například plánovali promoční akce,“ přibližuje Kirby Doyle, poradce světového maloobchodního řetězce Beiersdorf prodávajícího produkty osobní péče.

S extrémním počasím poptávka stoupá

Průlomové technologie ke zpracovávání obrovského množství dat dnes požívají firmy napříč světem – od německé společnosti Meteonomiqs po americké Planalytics a Weather Trends International. V Česku se tomuto odvětví věnuje například Meteocentrum, které v Evropě počasí firmám predikuje právě pod značkou Forecasts.cloud.

„S nárůstem extrémních výkyvů počasí se zvyšuje poptávka po přesných a dlouhodobějších předpovědích. Klimatické změny přinášejí s větší frekvencí náročnější podmínky, které obchodníci potřebují zvládat, aby ochránili své zisky,“ přibližuje Bolech s tím, že potřeba přesných predikcí je stále více žádaná třeba v energetice, dopravě, FMCG, pojišťovnictví nebo ve farmaceutickém průmyslu, kde může počasí přímo ovlivnit náladu spotřebitelů a dostupnost produktů.

Aby jejich analýze věnovaly více pozornosti, doporučila firmám v červenci ve své zprávě i Národní maloobchodní federace (NRF). Spolupracovala na ní právě s poradenskou společností Planalytics, která pro změnu s firmou BearingPoint jeden takový nástroj schopný nastavit ideální ceny s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky vyvíjí. „Počasí je něco, co nemůžete ovlivnit. Ale můžete kontrolovat analytiku. Tvorbu cen tak máte absolutně pod kontrolou,“ řekl řídící konzultant BearingPointu Ryan Orabone minulý měsíc na průmyslovém semináři.

Jenom špatná výmluva

Že by změny klimatu firmy neměly podceňovat, dokazují třeba data amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Podle nich způsobí přírodní katastrofy v USA škody za jednu miliardu dolarů zhruba každé tři týdny, kdežto ještě v 80. letech minulého století se tak dělo jen jednou za tři měsíce.

Naštěstí platí, že společností, které si jsou dopadu počasí na tržby vědomy, neustále přibývá. A ostatně i proto ředitel Planalyticsu Evan Gold uvádí, že je firma na nejlepší cestě k tomu, aby rok 2024 uzavřela s dvojnásobnou poptávkou po svých analytických modelech (oproti roku 2019 je již nyní zájem dokonce devítinásobný).

Bill Kirk, zakladatel Weather Trends, jejímiž klienty jsou Target, Gap a Tractor Supply, jako příklad reakce na počasí zmiňuje prodej koňských dek. Ty se s každým stupněm poklesu zvedají o sedm procent – zatímco v případě takové kávy Starbucks jsou to procenta dvě. Někteří klienti Weather Trends navíc dle Kirka inkriminovaná data využívají rovněž pro takzvané dynamické stanovování cen (na základě aktuální poptávky).

Pokud tedy prodejní sezóna vypadá obzvláště slabě, mohou klienti nasadit menší slevy dříve, aniž by museli později uplatňovat větší slevy kvůli nadbytečným zásobám. A právě tyto nástroje pak podle něj znamenají, že doba, kdy maloobchodníci používali počasí jako výmluvu pro špatnou sezónu, by měla být definitivně pryč. „Wall Street takovou výmluvu nesnáší. Svým investorům tím totiž říkáte, že své podnikání nemůžete kontrolovat,“ uzavírá Kirk.