Po více než dvou dekádách příprav se otevírá revitalizované náměstí Jiřího z Poděbrad. Proměna uzavírá obnovu celé lokality

Samotná proměna oblíbeného „Jiřáku“, jak lidé běžně náměstí nazývají, začala předloni. Architektonická soutěž na jeho revitalizaci, jejímž vítězem se stalo zmíněné studio MCA, byla ovšem vypsána již v roce 2000. O dva roky později následovalo vydání stavebního povolení, ale projekt byl kvůli povodním a nedostatku financí zastaven.
K potvrzení jeho realizace došlo na základě memoranda mezi městskou částí a hlavním městem znovu až v roce 2014, přičemž o dalších pět let později byl záměr definitivně oživen i díky participaci veřejnosti ve spolupráci s IPR Praha. Celkové náklady revitalizace pak dosáhly téměř půl miliardy korun (bez DPH), z čehož zhruba 70 milionů pokryla evropská dotace.
Z Prahy 2 do Prahy 3 konečně bezbariérově
Za ony více než dvě dekády se postupně měnil nejen samotný projekt, ale i pohled na to, jak má veřejný prostor fungovat v kontextu současného města. Součástí tohoto vývoje byla mimo jiné zkušenost s tím, jak se náměstí Jiřího z Poděbrad reálně používá, protože prostranství kolem něj postupně ožilo a stalo se přirozeným místem pro trhy, různé společenské a kulturní akce i setkávání obyvatel.
Právě poznatky z každodenního provozu se podle autorů návrhu promítly do aktuální podoby projektu, který klade větší důraz na klimatickou odolnost. „Došlo k posílení v oblastech, kde to není vidět – od technologií nakládání s vodou přes materiálové řešení a funkčnost jednotlivých vrstev od trávníků po dlažbu. Důraz jsme kladli na celkovou odolnost, retenci a akumulaci vody ze střechy kostela i povrchu celého náměstí nebo promyšlenou druhovou skladbu stromů,“ uvádí pro Euro.cz Cikán.
Podle jeho slov byla též výrazně zklidněna doprava a rozšířeny předzahrádky v severní části před řadou výjimečných kaváren, hospod, pekáren a dalších obchodů. Již dříve došlo ke snížení přístřešků nad výstupy z metra, takže je kostel konečně vidět i z Vinohradské ulice. „Zdánlivě nepodstatná, ale důležitá byla realizace povrchových přechodů přes rušnou třídu. Konečně se tak dá bezbariérově přejít z Prahy 2 do Prahy 3. Navazovat by měla i obnova části vinohradské tepny podle našeho návrhu,“ dodává architekt.
Více zeleně i vody
Výraznou změnou je rozsáhlá práce se zelení a vodním režimem. Vysazeno bylo více než 180 stromů, zejména platanů, javorů, habrů, dubů, lip a okrasných třešní, přičemž část původní vegetace musela být odstraněna kvůli jejímu špatnému stavu a celkovému opotřebení prostoru dlouhodobým provozem.
Zvlášť v souvislosti s nově vysazenými platany na hlavním prostranství před kostelem očekává Cikán možné reakce veřejnosti. Prostor s mladými stromy totiž podle něj vyžaduje trpělivost – například u technické knihovny v Dejvicích řada z nich dorostla do tvaru prostorného loubí teprve po deseti letech, upozorňuje.
Kromě nové zeleně byly taktéž nahrazeny asfaltové povrchy propustnými materiály, zejména dlažbou se štěrkovým podložím a mlatem, které umožňují lepší vsakování vody a snižují přehřívání ploch: „Máme radost z kvality použitých materiálů, mobiliáře podle našeho návrhu i variabilního osvětlení, které umožňuje prostor přizpůsobovat různým typům akcí,“ zdůrazňuje Cikán s tím, že součástí úprav je i obnova fontány Sjednocená Evropa z 80. let, kterou si přáli zachovat místní obyvatelé.
Podle architekta se tak ovšem stalo na úkor jiných vodních prvků kolem střední plochy, jež byly blíž Plečnikově urbanistické koncepci s odkazy na jeho prvky v Lublani. „Na druhou stranu, uhájili jsme též nový výdech z metra, který se jako technická stavba méně uplatňuje ve vztahu k chrámu, fouká vzhůru a nepoškozuje prostředí teplým vzduchem. Nebo také velkorysý prostorový koncept před chrámem, který patří k nejvýznamnějším veřejným prostorům Prahy a akropole Vinohrad,“ popisuje pro naši redakci.
Veřejný prostor, který musí „dozrát“
Významnou součástí prostoru je i školní budova a před ní nová zpevněná rozptylová plocha napojená plynule na samotné náměstí. Díky ní se zde děti budou moci bezpečně pohybovat. A za povšimnutí stojí rovněž materiály nejen na prostranství, ale také na dětském hřišti. To je inspirované Cikánovou zkušeností z Vídně, kde několik let žil a tyto objekty navrhoval. „Vyloučili jsme umělé hmoty a nepřírodní materiály, povrchy včetně tekoucí vody lákají k doteku všemi smysly. Záhony nabízejí vůně a barvy téměř po celý rok. Kolem hřiště to voní snad nejvíc,“ vysvětluje.
Celý prostor je nově členěný na klidovou a relaxační část na východě a pobytovou a reprezentativní západní část, určenou pro trhy a společenské dění. To vše podle architekta nyní umožní „Jiřáku“ se opět „nadechnout a ožít lidmi“.
„Prostranství je jako divadlo s velkým množstvím scén a orientovaných hledišť, které se prolínají a mění. V další vrstvě pro vnímavého diváka může hra nabídnout různé situace ke čtení významů v konotacích, které byly do prostředí a chrámu vloženy už jeho autorem. Právě ‚dořečení‘ náměstí současným jazykem v kontextu s jazykem Josipa Plečnika pro nás představovalo největší výzvu,“ uzavírá Cikán.