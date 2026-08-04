Po světě cestuje rekordní množství turistů, jejich další růst ale může být problém. OECD navrhuje, jak pomoci přetíženým destinacím

Vyrazit si na dovolenou představuje pro mnoho lidí zasloužený odpočinek po náročné práci, zároveň je ale turismus stále důležitějším hybatelem světové ekonomiky. Potvrzuje to i nová zpráva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Tourism Trends and Policies 2026, podle níž cestovní ruch přímo vytváří v průměru čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP) členských zemí a zajišťuje 6,3 procenta pracovních míst.
Kolikrát ročně jezdíte do zahraničí na dovolenou?
Podle OECD zároveň v roce 2024 v členských státech organizace vzrostl počet mezinárodních turistů o 8,1 procenta na 819,5 milionu a během následujícího roku se zvýšil o další zhruba tři procenta. Oživení je ale mezi jednotlivými zeměmi velmi nerovnoměrné. Finsko, Japonsko, Jižní Korea či Norsko v roce 2025 zaznamenaly dvouciferný růst a rekordní návštěvnost, zatímco Kanada, Německo, Irsko či Spojené státy se meziročně propadly a nadále zůstávaly pod předpandemickou úrovní.
Turisté míří na stejná místa ve stejnou dobu
Z nové zprávy jasně vyplývá, že příliš velký počet turistů, tedy takzvaný overturismus, je už na mnoha místech poměrně zásadním problémem. Téměř 47 procent přenocování v zemích OECD totiž připadá na pouhou desetinu všech regionů. Největší návštěvnost mají zpravidla hlavní města, pobřežní oblasti a známá letoviska, zatímco odlehlejší regiony zůstávají stranou a přicházejí o možné ekonomické přínosy turismu.
Podobná nerovnováha se navíc týká i jednotlivých částí roku, jelikož přibližně 40 procent všech přenocování se uskuteční během tří nejsilnějších měsíců. V Norsku se do tohoto období koncentruje dokonce 59 procent pobytů zahraničních hostů, v Řecku 52 procent a ve Švédsku 51 procent. To během hlavní sezony zatěžuje dopravu, veřejné služby a místní obyvatele, zatímco po zbytek roku zůstává velká část kapacit nevyužitá.
OECD proto státům doporučuje přesouvat část návštěvnosti do méně známých míst a mimo hlavní sezonu. Nestačí ale jen začít propagovat nové „skryté klenoty“. Dané lokality totiž podle expertů musejí mít odpovídající dopravní spojení, ubytovací kapacity i veřejnou infrastrukturu, jinak se problémy pouze přesunou z jednoho místa na druhé.
Umělá inteligence může davy rozptýlit i vytvořit
Důležitou roli by měla v budoucnu při řízení cestovního ruchu sehrát digitalizace a umělá inteligence. Data z rezervačních systémů, mobilních telefonů, dopravy či plateb mohou destinacím pomoci předvídat nápor turistů, což může vést k posílení infrastruktury nebo k tomu, aby se návštěvníkům v exponovaných časech doporučovala méně vytížená místa.
Odborníci z OECD ale zároveň upozorňují, že nové technologie můžou mít i opačný účinek. Vyhledávače, sociální sítě a AI asistenti totiž mohou lidem doporučovat stále stejné a vizuálně nejatraktivnější destinace, do nichž bude kvůli tomu přijíždět stále více lidí. O něco méně atraktivní lokality pak v důsledku toho mohou zůstat přehlížené, přestože právě tam by bylo možné „přesunout“ alespoň část turistů.
Vedra, požáry a kratší zimy mění turistické sezony
Ve své zprávě se OECD věnuje i extrémnímu počasí. Vlny veder, požáry, povodně a silné bouře totiž v posledních letech stále častěji poškozují turistickou infrastrukturu, uzavírají atrakce a mění termíny, kdy jsou lidé ochotni cestovat. V určitých případech by to přitom mohlo pomoci s overturismem, protože pokud se aspoň část návštěvníků začne vyhýbat nejteplejším měsícům, zmírní to největší letní přetížení.
Zvyšující se teploty samozřejmě způsobují některým destinacím i závažné problémy, což se týká zejména horských lyžařských středisek, jež musejí stále častěji řešit nedostatek sněhu. OECD upozorňuje, že dosavadní model zimní turistiky už tedy nebude všude udržitelný, a vybrané regiony budou muset více sázet na celoroční cestovní ruch.
V určitých případech se ale dá extrémní počasí řešit způsoby, jež nepřinášejí žádné velké náklady. Třeba španělský Madrid během nedávné vlny veder spustil propagační kampaň, která lákala na návštěvu muzeí a dalších kulturních institucí. Součástí této iniciativy přitom byly i bezplatné ukázky flamenca, což pomohlo přesunout část turistů z rozpálených ulic do klimatizovaných prostor.
Česko je zpět na úrovni před pandemií
Protože členem OECD je rovněž Česko, nová zpráva se podrobněji věnuje i tuzemskému cestovnímu ruchu. Ten v roce 2024 do naší ekonomiky přinesl 201,6 miliardy korun, což bylo zhruba 2,5 procenta HDP. Meziročně navíc odvětví vzrostlo o 10,7 procenta a celkově v něm pracovalo přes 233 tisíc lidí.
V roce 2025 se pak v českých komerčních ubytovacích zařízeních ubytovalo 10,9 milionu zahraničních turistů, což je o čtyři procenta více než o rok dříve a prakticky stejně jako v posledním předpandemickém roce 2019. Nejvíce hostů k nám tradičně přijelo z Německa, Slovenska a Polska, domácích návštěvníků bylo 12,6 milionu.
Česká strategie rozvoje turismu v souladu se světovými trendy počítá hlavně s tím, že se návštěvnost lépe rozloží mezi jednotlivé regiony a části roku. Pomoci k tomu mají hlavně upravené turistické strategie pro všech 14 krajů i přesnější data. Stát už například analyzuje anonymizované informace od mobilních operátorů a připravuje využití údajů z platebních karet, rezervačních portálů či recenzních platforem, díky nimž chce lépe sledovat pohyb turistů a sezonní výkyvy.
Lepší řízení turismu si vyžádá další peníze
Opatření, která mají v Česku i dalších zemích pomoci zvládat rekordní návštěvnost, samozřejmě nebudou zadarmo. Státy musejí kromě dat investovat rovněž do dopravy, veřejných služeb, ochrany přírody i infrastruktury, a proto hledají nové zdroje příjmů. Třeba Norsko umožnilo nejvíce turisticky zatíženým obcím zavádět návštěvnické poplatky, Island plánuje zpoplatnit některé veřejné přírodní lokality a Japonsko chce ztrojnásobit odletovou daň na 3 000 jenů (asi 400 korun).
Cestovatelé tedy musejí počítat s tím, že jejich dovolená bude v následujících letech stále nákladnější. Restaurace a hotely v zemích OECD přitom už mezi lety 2020 a 2024 zvýšily ceny o 46,1 procenta. Pokračující zdražování tedy může přimět část lidí ke kratším pobytům, levnějším destinacím nebo úspornějším způsobům cestování, což ovlivní nejen počty návštěvníků, ale také jejich útraty.
„Cestovní ruch nadále roste a v zemích OECD vytváří podnikatelské příležitosti, pracovní místa a daňové příjmy. Vlády a firmy ale musejí spolupracovat, posílit svou připravenost na krize a lépe řídit turistické proudy, aby růst odvětví přinášel dlouhodobý prospěch i obyvatelům často navštěvovaných destinací,“ uzavřel generální tajemník organizace Mathias Cormann.