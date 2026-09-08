Po S&P 500 a dalších indexech přichází konečně na řadu i Praha. Nové ETF spojí největší české akcie do jediné investice, začít lze už od tisícovky

Díky zmíněnému nástroji investor již nemusí pořizovat jednotlivé akcie společností obchodovaných na pražském parketu, naopak prostřednictvím jediného nákupu získá podíl na vývoji titulů zahrnutých v rámci celého indexu PX. Hodnota tohoto jednoho podílu činí tisíc korun a jeho roční nákladovost (TER) je 0,20 procenta. Na Burze cenných papírů Praha (BCPP) se s ním obchoduje během standardních obchodních hodin.
Index PX v současnosti zahrnuje 14 titulů, přičemž největší váhu mají Erste Group Bank a ČEZ, každý po 20 procentech, následované Komerční bankou, VIG a Moneta Money Bank. Dále jsou v něm zastoupeny například firmy CSG, Colt CZ, Philip Morris ČR, Doosan Škoda Power či Kofola. Portfolio nového fondu bude index pasivně kopírovat pomocí reprezentativního výběru akcií a váhy jednotlivých titulů se budou čtvrtletně upravovat.
„Věříme, že přilákáme hlavně drobné a středně velké české investory a pravidelné investice jako například DIP. Očekáváme přitom, že do 12 měsíců bude objem minimálně jedna miliarda korun,“ uvádí pro Euro.cz generální ředitel WOOD & Company Investiční společnosti Miroslav Nosál.
Silné období pražské burzy
Nový produkt přichází po několika letech výrazného růstu tuzemských akcií – index PX (CAGR) přidal za posledních sedm let v průměru 14,5 procenta – jen vloni posílil o více než polovinu, předloni byl růst 24,5procentní, zatímco v roce 2023 to bylo 17,7 procenta. A od začátku letošního roku si připsal k dobru dalších 4,74 procenta.
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Na realizaci nového ETF začaly společnost WOOD & Company a pražská burza pracovat od začátku letošního roku, přičemž intenzivní část příprav trvala šest měsíců. Jedním z důvodů pro jeho vznik přitom byla dlouhodobá poptávka po nástroji, který by umožnil investovat do hlavního indexu pražské burzy bez nutnosti sestavovat vlastní portfolio z jednotlivých akcií.
„Nastavit parametry produktu tak, aby dávaly smysl všem zúčastněným stranám, nebyl jednoduchý proces. Nejnáročnější byla především technická stránka obchodování a vypořádání cenných papírů. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl nákup ETF pro investora co nejjednodušší a nejpohodlnější,“ vysvětluje partner a šéf WOOD & Company Vladimír Jaroš.
Jednoduchý přístup a konkurenceschopné náklady
Nové „ETFko“ významně rozšiřuje nabídku investičních nástrojů a má potenciál přivést na burzu další investory jak z řad retailu, tak zahraničních institucí. „Věřím, že své místo si najde i v rámci DIP nebo v portfoliích penzijních fondů,“ doplňuje šéf BCPP Petr Koblic.
Fond je akumulační, takže dividendové výnosy společností zastoupených v portfoliu nevyplácí, ale automaticky je reinvestuje. Obchoduje v českých korunách, takže odpadá kurzové riziko, a jeho likviditu zajišťuje jako market maker WOOD Financial Services. Pořídit jej lze prostřednictvím většiny licencovaných obchodníků s cennými papíry a dostupný je i přes platformu Portu. Ta umožní rovněž frakční obchodování, takže bude možné investovat už od jedné stokoruny.
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Podle srovnání hlavních aktérů WOOD PX ETF je nákladovost fondu, která činí již zmíněných 0,20 procenta, nižší než u řady evropských ETF zaměřených na jednotlivé národní trhy. Například ETF zaměřené na rakouský trh má v dostupném srovnání TER 0,32 procenta, ETF na italský a portugalský trh 0,35 procenta, belgický a irský 0,50 procenta a řecký 0,55 a polský 0,74 procenta.