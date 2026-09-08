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Po S&P 500 a dalších indexech přichází konečně na řadu i Praha. Nové ETF spojí největší české akcie do jediné investice, začít lze už od tisícovky

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Zleva generální ředitel pražské burzy Petr Koblic, partner a šéf WOOD & Company Vladimír Jaroš a Jan Sýkora, partner WOOD & Company
Autor: WOOD & Co. (publikováno se svolením)
Zleva generální ředitel pražské burzy Petr Koblic, partner a šéf WOOD & Company Vladimír Jaroš a Jan Sýkora, partner WOOD & Company

Investování do akciových indexů se v posledních letech stalo jedním z nejjednodušších způsobů, jak rozložit peníze mezi desítky či stovky firem. Burzovně obchodované fondy, tedy ETF, zaměřené například na americký index S&P 500 nebo světový MSCI World dnes patří mezi běžné nástroje investorů. A podobná možnost se nyní nabízí i pro český akciový trh. Na pražské burze totiž začalo obchodování s novým fondem WOOD PX ETF, který kopíruje hlavní index PX.

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Díky zmíněnému nástroji investor již nemusí pořizovat jednotlivé akcie společností obchodovaných na pražském parketu, naopak prostřednictvím jediného nákupu získá podíl na vývoji titulů zahrnutých v rámci celého indexu PX. Hodnota tohoto jednoho podílu činí tisíc korun a jeho roční nákladovost (TER) je 0,20 procenta. Na Burze cenných papírů Praha (BCPP) se s ním obchoduje během standardních obchodních hodin.

Index PX v současnosti zahrnuje 14 titulů, přičemž největší váhu mají Erste Group Bank a ČEZ, každý po 20 procentech, následované Komerční bankou, VIG a Moneta Money Bank. Dále jsou v něm zastoupeny například firmy CSG, Colt CZ, Philip Morris ČR, Doosan Škoda Power či Kofola. Portfolio nového fondu bude index pasivně kopírovat pomocí reprezentativního výběru akcií a váhy jednotlivých titulů se budou čtvrtletně upravovat.

WOOD PX ETF – 10 největších titulů v indexu PX

WOOD PX ETF – 10 největších titulů v indexu PX

Autor: WOOD & Co. (publikováno se svolením)

„Věříme, že přilákáme hlavně drobné a středně velké české investory a pravidelné investice jako například DIP. Očekáváme přitom, že do 12 měsíců bude objem minimálně jedna miliarda korun,“ uvádí pro Euro.cz generální ředitel WOOD & Company Investiční společnosti Miroslav Nosál.

Silné období pražské burzy

Nový produkt přichází po několika letech výrazného růstu tuzemských akcií – index PX (CAGR) přidal za posledních sedm let v průměru 14,5 procenta – jen vloni posílil o více než polovinu, předloni byl růst 24,5procentní, zatímco v roce 2023 to bylo 17,7 procenta. A od začátku letošního roku si připsal k dobru dalších 4,74 procenta.

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Na realizaci nového ETF začaly společnost WOOD & Company a pražská burza pracovat od začátku letošního roku, přičemž intenzivní část příprav trvala šest měsíců. Jedním z důvodů pro jeho vznik přitom byla dlouhodobá poptávka po nástroji, který by umožnil investovat do hlavního indexu pražské burzy bez nutnosti sestavovat vlastní portfolio z jednotlivých akcií.

„Nastavit parametry produktu tak, aby dávaly smysl všem zúčastněným stranám, nebyl jednoduchý proces. Nejnáročnější byla především technická stránka obchodování a vypořádání cenných papírů. Naším cílem bylo nastavit celý proces tak, aby byl nákup ETF pro investora co nejjednodušší a nejpohodlnější,“ vysvětluje partner a šéf WOOD & Company Vladimír Jaroš.

Jednoduchý přístup a konkurenceschopné náklady

Nové „ETFko“ významně rozšiřuje nabídku investičních nástrojů a má potenciál přivést na burzu další investory jak z řad retailu, tak zahraničních institucí. „Věřím, že své místo si najde i v rámci DIP nebo v portfoliích penzijních fondů,“ doplňuje šéf BCPP Petr Koblic.

CIF26

Fond je akumulační, takže dividendové výnosy společností zastoupených v portfoliu nevyplácí, ale automaticky je reinvestuje. Obchoduje v českých korunách, takže odpadá kurzové riziko, a jeho likviditu zajišťuje jako market maker WOOD Financial Services. Pořídit jej lze prostřednictvím většiny licencovaných obchodníků s cennými papíry a dostupný je i přes platformu Portu. Ta umožní rovněž frakční obchodování, takže bude možné investovat už od jedné stokoruny.

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Podle srovnání hlavních aktérů WOOD PX ETF je nákladovost fondu, která činí již zmíněných 0,20 procenta, nižší než u řady evropských ETF zaměřených na jednotlivé národní trhy. Například ETF zaměřené na rakouský trh má v dostupném srovnání TER 0,32 procenta, ETF na italský a portugalský trh 0,35 procenta, belgický a irský 0,50 procenta a řecký 0,55 a polský 0,74 procenta.

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