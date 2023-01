Po recesi ani vidu, ani slechu. Rekordní závěr roku střídá Ryanair za již teď se plnící lety o prázdninách

Že inflace nutí lidi šetřit? Irská letecká společnost Ryanair toto tvrzení tak trochu vyvrací. Za poslední kvartál minulého roku totiž vykázala rekordní zisky po zdanění. Od října do prosince vydělala 211 milionů eur, což odpovídá více než pěti miliardám korun. Zároveň se jedná téměř o dvojnásobek posledního rekordu z roku 2017, kdy si nízkonákladová aerolinka přišla na 106 milionů eur (v tehdejším kurzu asi 2,7 miliardy korun).

O zájmu lidí cestovat i během krize pak svědčí také sílící poptávka po velikonočních a letních letech. Obojímu přispívá nejen silný americký dolar, ale také nával asijských cestujících. „Rezervace v tuto chvíli nevykazují žádné známky recese,“ říká agentuře Reuters finanční ředitel Neil Sorahan. „Ve druhém a třetím lednovém týdnu jsme měli rekordní rezervace, velmi silnou poptávku do Velikonoc a léta bez stimulace cen,“ dodává. Plnící se booking letních letů v minulém týdnu oznámily i konkurenční společnosti Wizz Air a EasyJet.

Díky pozitivnímu konci roku Ryanair potvrdil svoji prognózu ročního zisku. Ta má do konce března činit 1,3 až 1,4 miliardy eur (zhruba 33,2 až 35,8 miliardy korun). Původně přitom společnost počítala ,pouze‘ s maximem 1,2 miliardy eur (asi 30,1 miliardy korun). Se současným výsledkem je Sorahan prý nadmíru spokojen, k tomu, zda během nadcházejícího léta letenky podraží, se však vyjadřovat nechtěl.

Posily ze zkrachovalé aerolinky Flybe?

Ryanair v posledních třech měsících kalendářního roku 2022 přepravil rekordních 38,4 milionu cestujících. Jen v Itálii vzrostl tržní podíl společnosti na 40 procent z původních šestadvaceti, podobná čísla přicházejí ovšem i z Polska, kde si polepšil z dvaceti sedmi na osmatřicet procent.

Vedení irských aerolinek očekává, že za aktuální fiskální rok, tedy do 31. března, přepraví celkem 168 milionů cestujících, což je o bezmála 20 milionů více, než kolik čítá poslední rekord před pandemií. A pro nadcházející finanční rok jsou plány Ryanairu ještě větší, dosáhnout by totiž chtěl až na 185 milionů pasažérů.

Pomoci by jim k tomu ostatně mohl nábor zaměstnanců zkrachovalé britské společnosti Flybe, kteří by se mohli ucházet právě o pozice v rámci Ryanairu či konkurenčního EasyJetu. Oba dopravci si mezi sebe mohou teoreticky rozdělit až 277 zaměstnanců. EasyJet nabízí na svých webových stránkách především pozice palubního personálu – volných jich má aktuálně mít na dvě stě padesát – Ryanair vedle nich poptává třeba i piloty a inženýry, jak píše server BBC.

Palubní personál Flybe bude zařazen do zrychleného výběrového řízení a může nastoupit do práce po 10 dnech, uvedla společnost EasyJet. Úspěšní uchazeči o pozice v centrále by mohli být přijati dokonce do dvou týdnů.

Rušení letů pro nedostatek personálu by se opakovat nemělo

Hromadným propouštěním si zaměstnanci Flybe neprocházejí poprvé. Podobnou zkušenost mají už z roku 2020. Tehdy jich společnost propustila na dva tisíce, následně v dubnu ale svoji činnost opět obnovila.

„Výhodou je, že tentokrát je trh poněkud živější, než byl, protože covid se z velké části nachází ve zpětném zrcátku,“ komentuje pro britskou veřejnoprávní televizi předseda Britské asociace pilotů (BALPA) Martin Chalk. Letecké společnosti jsou navíc odhodlány vyhnout se opakování loňské katastrofy, kdy nedostatek personálu vedl ke zrušení tisíců letů.