Po povýšení rozvod: ženám se po kariérním postupu rozpadne vztah dvakrát častěji než mužům

Švédští vědci Johanna Rickneová a Olle Folke se ve své studii zaměřili na soukromé společnosti o více než sto zaměstnancích a zkoumali, jaký vliv na partnerský život mělo povýšení do manažerské pozice u jednotlivých zaměstnanců. Zjistili, že vztah se do tří let mnohem častěji rozpadá povýšeným ženám, a to s až dvojnásobnou frekvencí, než je tomu u mužů. Podobný trend byl patrný i u žen volených do veřejných funkcí.

Podle vědců může mít na vyšší míru rozvodů u povýšených zaměstnanců vliv tlak po postupu na vyšší pracovní pozici a větší časové vytížení, spojené například s častějším cestováním. Do hry ale vstupují i změny v rolích partnerů, často podporované genderovými stereotypy.

„Stále je spíše neobvyklé vidět muže v roli podporujícího partnera u kariéry toho druhého,“ řekla webu zpravodajské stanice BBC Rickneová. Podle jejího názoru zvládají muži výměnu rolí ohledně hlavního živitele rodiny mnohem hůře než ženy.

Čím víc se ti daří v práci, tím víc se blížíš rozvodu

Se zjištěním vědců souhlasí i Charlotte Ljungová, vysoká

manažerka ze Švédska, která vede online skupinu pomáhající lidem po rozvodech.

Podle ní mezi úspěšnými ženami koluje rčení: čím víc se ti daří v práci,

tím víc se blížíš rozvodu.

Podle Ljungové se nedá mluvit o tom, že by muži byli apriori proti tomu, aby jejich žena vydělávala více. „Mužům to ze začátku připadá zajímavé, chtějí vás podporovat a fandí vám. Ale postupem času, když jim to skutečně dojde, je pro ně složitější se s tím vyrovnat,“ uvádí.

Jednou z možností, jak předejít potenciálním problémům ve vztahu, je podle autorů výzkumu výběr vhodnějšího partnera. Ze studie totiž vyplývá, že rozvody po kariérním růstu byly častější u párů s vyšším věkovým rozdílem. Naopak páry, které jsou si věkově bližší, zvládají potenciální vztahové nástrahy lépe.