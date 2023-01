Peníze ze stromů. Investice do sázení dřevin získávají na oblibě, výnos přitom může činit i přes 10 procent

Peníze sice na stromech nerostou, ale byznys s jejich sázením neustále vzkvétá. A to až desetkrát během každého roku. Ve velkém se začaly v posledních letech o výsadbu dřevin zajímat především nadnárodní společnosti. Jak totiž připomíná web Světového ekonomického fóra, jde o jednu z nejběžnějších ekologických aktivit, která má kompenzovat uhlíkovou stopu a chránit životní prostředí.

Mezi korporace závislé na lesních porostech patří i cukrářský gigant Nestlé, jenž se rozhodl vysadit 200 milionů stromů na farmách svých dodavatelů. Chce tak zvýšit odolnost celého byznysu a zároveň si vybudovat obraz ekologicky odpovědné firmy. Pozadu nezůstává ani farmaceutická společnost Astra Zeneca. I pro její dodavatelské řetězce jsou lesy zásadní, a tak plánuje do roku 2025 vysadit 50 milionů stromů. Dosud se dostala na číslo 1,7 milionu kusů.

Malá investice s velkým potenciálem

Do sázení stromů se mohou zapojit i malé firmy, nebo dokonce jednotlivci. Stačí si vybrat organizaci, jež takové investice umožňuje a slibuje výnosy, které sice nedosahují astronomických částek, ale mají být v dlouhodobém horizontu jisté a stabilní.

Podle reportu The Business of Planting Trees není obnova zničené a odlesněné půdy zásadní jen z ekologického hlediska. Velký potenciál má do budoucna i pro investory a podnikatele. A to platí pro fintech startupy, dřevařské firmy i výrobce spotřebního zboží.

„Dlouhodobý výhled růstu je pozitivní, protože nové technologie snižují náklady na výsadbu stromů a spotřebitelé odměňují společnosti, které lesy vysazují. Vlády se zavazují k obnově své půdy a inovace obchodních modelů pokračují,“ řekla pro web Sustainablebrands.com Sofia Faruqiová, spoluautorka zmiňovaného reportu. Spojení těchto faktorů podle ní ukazuje, že právě teď je ideální čas investovat do obnovy.

Nižší náklady díky technologickému pokroku i dotacím

Stromy lze dnes vysazovat mnohem rychleji a efektivněji. Důvodem jsou moderní technologie, které lidé ještě před 10 lety znali jen ze sci-fi filmů. Například na sázení semen se využívají létající drony a plánovanou podobu lesa nebo sadu si člověk může prohlédnout pomocí VR brýlí. Všechny tyto vymoženosti výrazně snižují náklady na výsadbu, přičemž se předpokládá, že poptávka po ní bude stoupat podobně rychlým tempem, jako je tomu dnes třeba v případě obnovitelných zdrojů energie.

Ostatně, stromy mají se ,zelenými‘ zdroji společného mnohem víc než jen barvu. Například je možné na jejich sázení žádat dotace, a to jak v zahraničí, tak i přímo v České republice. Firmy a neziskové organizace si mohou vybrat hned z několika programů. Jeden z nich sice loni v srpnu skončil, průběžně ale vznikají další.

Jak maximalizovat zisk a zároveň pomoci přírodě?

Nutno podotknout, že zhodnocení přináší nejen to, co na stromech vyroste. Obnova lesů je zásadní i pro udržitelný dřevařský průmysl a výrobu různých ekologicky šetrných produktů. Městská zeleň zase pomůže efektivně využívat dešťovou vodu a právě soukromé investice tento proces výrazně urychlují.

Každá investice ale pochopitelně přináší i rizika. Pokud se tedy člověk rozhodne vložit své peníze do obnovy porostů, měl by si dát pozor na několik věcí. Podle odborníků není zásadní jen platforma, přes kterou výsadbu financuje, důležité je i to, aby vše probíhalo pod dohledem odborníků. Zároveň je potřeba zaměřit se na lokalitu, druh stromů i případné další využití dřeva a plodů.

Kromě menších regionálních projektů mohou zájemci využít i celosvětové platformy. Například EFK spojuje sázení stromů s NFT tokeny. Setkat se s ní lze na kryptoměnových burzách. Další celosvětovou environmentální organizací je My Trees, kde člověku postačí vybrat si jeden z investičních balíčků, přičemž o zbytek už se postarají pracovníci zmíněné platformy.

Ani v tuzemsku nejsou investice do firem sázejících na udržitelnost ničím neobvyklým. Důkazem budiž společnost České stromy s. r. o., jež je zajímavá například tím, že pěstuje sazenice stromů pomocí moderní hydroponie a v rámci svého portfolia nabízí za určitých okolností výnos až 13 procent.