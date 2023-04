Peníze zdarma. Miliony chudých indických žen letos získají nepodmíněný příjem, má to snížit genderovou nerovnost

Systémy garantovaného příjmu jsou často odmítány jako příliš drahé na to, aby je bylo možné zavést ve velkém měřítku. Už několik měst z různých zemí je ale vyzkoušelo u některých menších skupin svých obyvatel. Zatím největší pilotní projekt s nepodmíněným příjmem právě probíhá v americkém Chicagu, kde asi 500 rodin pobírá 500 dolarů (téměř 11 tisíc korun) měsíčně bez jakýchkoliv omezení, a to po dobu 12 měsíců.

V Indii však bude koncem tohoto roku spuštěna mnohem větší zkušební verze. Její zahájení v nejjižnějším státě země Tamilnádu minulý týden oznámil tamní ministr financí Palanivel Thiaga Radžan. Na unikátní státní pomoc ovšem dosáhnou pouze někteří obyvatelé regionu, v němž žije téměř 82 milionů lidí.

Snížení genderové nerovnosti

Projekt s názvem Magalir Urimai Thogai, což v tamilštině znamená ,právo žen na pomoc‘, poskytne části z nich jeden tisíc rupií (asi 260 korun) měsíčně. To možná nezní jako nijak zásadní částka, je však nutné ji zasadit do kontextu. Průměrný roční příjem jednoho člověka v Tamilnádu se pohybuje kolem 225 tisíc rupií, což vychází na 18 750 rupií (zhruba 4900 korun) za měsíc. Tato suma je navíc pouhým průměrem – rodiny s nejnižšími příjmy vydělávají mnohem méně.

Konkrétní požadavky pro získání garantovaného příjmu zatím ještě nebyly zveřejněny, program ale má být zaměřen především na rodiny žijící pod hranicí chudoby. Konkrétní příjemci pak budou vybíráni z regionálního systému TIPPS (Integrovaná služba pro chudobu v Tamilnádu), v němž jsou uložena data z průzkumů příjmů a populace.

Nepodmíněný příjem bude mít podle tamilské ministryně pro sociální péči a posílení postavení žen Periasamy Geethy Džeevanové několik výjimek. „Příjmovou dávku zaměřenou na podporu chudých rodin nedostanou bohatí, vládní zaměstnanci a několik dalších skupin obyvatel. I tak ale očekáváme, že této výhody využije přibližně osm až devět milionů žen,“ uvedla podle Singularity Hub indická politička.

Konec toxickým kamnům

Zatímco pilotní programy s garantovaným příjmem v USA a dalších zemích nejsou obvykle nijak specifické, co se pohlaví týče, rozhodnutí poskytnout tuto podporu výhradně indickým ženám bylo záměrné. Celý projekt je totiž součástí dlouhodobého úsilí vlády Tamilnádu na snížení výrazné genderové nerovnosti v regionu.

Podle plánů vlády by měl nepodmíněný příjem indickým ženám dodat částečnou ekonomickou nezávislost a motivovat je k tomu, aby více porozuměly financím. Už v roce 2016 byl přitom v zemi spuštěn program s názvem Ujjwala, který měl poskytovat plynové sporáky a dotovaný plyn k vaření chudým rodinám. A i v tomto případě mohly dotace dostávat pouze a jen ženy.

Naneštěstí, jak indičtí politici po čase sami přiznali, program svá očekávání zcela nenaplnil. Od roku 2016 totiž cena plynu prudce vzrostla, takže se stal pro mnoho rodin příliš drahým, a to i po započtení státního příspěvku. Mnozí lidé se tedy vraceli ke klasickým kamnům na dřevo, z nichž se často uvolňují toxické výpary škodlivé pro zdraví. A právě tento problém by měl zaručený příjem pomoci vyřešit. „Bude to velká pomoc pro ženy, které byly nepříznivě ovlivněny prudkým zvýšením cen plynu a vysokou inflací,“ doplnil Radžan.

Podrobnosti o monitorování účinků nového programu zatím nebyly zveřejněny. Regionální politici ale doufají, že nově získané peníze pomohou chudým rodinám pokrýt více jejich základních potřeb. Díky tomu by pak měli získat aspoň trochu času a zdrojů navíc, které budou moci věnovat dalším činnostem.