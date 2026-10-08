Patákova NUDA roste. Fintechová skupina už pokrývá přes polovinu českého trhu a míří do Německa i dál do Evropy

Platforma, za níž stojí venture kapitálová skupina ONE BOND Jiřího Patáka a private equity skupina SISU Investment Josefa Novotného, vznikla teprve vloni. Už nyní ale v jejích systémech spravují více než tři miliony aktivních smluv a finanční zprostředkovatelé jejich prostřednictvím obsluhují přes 1,5 milionu lidí v Česku a na Slovensku.
Zasloužili se o to i partneři, kterými jsou integrační společnost Creasoft, jež mimo jiné vytváří srovnávače pro pojistný trh, dále certifikační organizace EFPA, datová platforma EMA AI a fintech Patron GO zaměřený na otevřené bankovnictví a práci s transakčními daty. A nově se přidávají i specialista na životní pojištění EUCS Analytics a Verzuz, jehož doménou je oblast autopojištění.
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Odborný a manažerský tým aktuálně tvoří Tomáš Koníček, Zdeněk Santler, Tomáš Síkora, Hynek Svatoš, Dan Šafrán a Tomáš Melichárek spolu se svými kolegy. „NUDA tak soustřeďuje špičkové lidi napříč finančními technologiemi, distribucí, daty, produktovými metodikami a vzděláváním,“ vysvětluje Paták.
Také on sám má s finančními technologiemi bohaté zkušenosti. Spoluzakládal totiž finanční srovnávač Chytrý Honza, do něhož v roce 2014 investoval Rockaway Capital a později se jeho partnerem stala nizozemská pojišťovna Aegon. Je také spoluzakladatelem fintechu Patron GO, který pracuje s bankovními daty a principy open bankingu, a stojí za projekty emadata.cz nebo Kousek Bytu.
Evropské ambice
V Česku už technologie NUDA využívá řada renomovaných hráčů. „Mezi zákazníky patří například srovnávač Rixo, Česká podnikatelská pojišťovna, skupina Partners, banka ČSOB nebo ČSOB Pojišťovna. Troufám si říct, že už pokrýváme zhruba polovinu českého trhu,“ uvádí pro Euro.cz Paták s tím, že se nyní navyšuje plánovaný objem investic. Původně NUDA počítala s 10 miliony eur, nyní chce ale do konce roku 2027 do rozvoje skupiny vložit klidně i jednou tolik. Peníze mají směřovat do dalšího vývoje technologií, posilování týmů a vstupu na zahraniční trhy.
Skupina aktuálně působí již na třech trzích, a sice v Česku, na Slovensku a v Polsku. Brzy ale mají přibýt další. Jako první na řadu přijde Německo, později se počítá i s Francií, Itálií a Španělskem. „Česko a Slovensko jsou naše zázemí. Tady nám zákazníci dali důvěru a tady musí být náš další rozvoj vidět. Zároveň máme lidi a technologie, se kterými dává smysl přemýšlet evropsky. Chceme, aby z téhle ambice měli užitek i zákazníci, kteří jsou s námi od začátku,“ dodává Paták.
„Ropovod“ pro finanční data
NUDA je koncipována jako B2B technologická infrastruktura. Nejde o uzavřenou platformu, marketplace ani jednotný produkt a nemá připomínat banku ani žádnou aplikaci pro koncové uživatele. Její fungování si lze představit jako technologický „ropovod“, na který se bankovní domy, pojišťovny, fintechové společnosti nebo velké retailové firmy napojí a prostřednictvím něhož budou moci rychleji uvést na trh své nové finanční produkty a služby.
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Propojuje informace o klientech a dalších datech a umožňuje jejich využití v jednotlivých částech distribučního procesu. Z nepřehledných transakčních dat dokáže vytvořit srozumitelný základ pro vyhodnocení bonity klienta, personalizaci nabídky i automatizaci celého procesu – od doporučení produktu až po jeho digitální sjednání. Díky tomu mohou partneři podle autorů projektu spouštět nové finanční služby v řádu týdnů místo let.
Další vývoj, do značné míry založený na pomoci umělé inteligence, bude směřovat například k automatickému zpracování dokumentů, propojování informací o klientovi nebo přípravě podkladů pro poradce. Nové funkce mají přibývat přímo v nástrojích, které finanční profesionálové nyní používají.