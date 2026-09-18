Paříži, miluji Tě! Američané se ve velkém a natrvalo stěhují do města nad Seinou

Kromě příjemného životního stylu Američany na Paříži láká i lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem nebo nižší životní náklady, obzvláště na vzdělání a zdravotní péči. Dalším důvodem je pak pro některé snaha opustit svoji zemi poté, co se jejím prezidentem znovu stal Donald Trump. A výhodou je rovněž dobré letecké spojení s celým světem nebo fakt, že investice do nemovitostí v Paříži jsou velmi bezpečné.
Lákalo by vás přestěhovat se do Paříže?
Na vysoký zájem Američanů o stěhování na druhou stranu Atlantiku poukazují nejen odborníci, ale i oficiální data. Podle nich v roce 2025 požádalo o povolení k pobytu ve Francii 15 388 obyvatel USA, což představuje meziroční nárůst o 17,3 procenta. „Američané aktuálně patří mezi největší zahraniční kupce nemovitostí ve Francii,“ potvrzuje pro Business Insider pařížská notářka Maître Angélique Devauxová.
Američané nakupují draze
Pořízení bytu ve Francii samozřejmě není pro Američany tak snadné jako v případě Evropanů – částečně i proto, že mají velmi specifické požadavky. Obvykle chtějí zároveň klimatizaci, výtah a dvě toalety, což je v historických čtvrtích nedaleko centra města obtížné splnit. Kromě toho nákup komplikuje fakt, že francouzský trh s nemovitostmi je velmi fragmentovaný a nabídky realitních kanceláří a makléřů jsou rozptýlené na různých webových stránkách.
Řada Američanů chce zároveň nemovitost koupit ve velmi krátkém časovém intervalu, třeba když jsou v Paříži na návštěvě a mohou si byt osobně prohlédnout. A přestože neznají místní poměry, kvůli snaze ušetřit si zde obvykle vlastního realitního poradce nenajímají, což ale ve výsledku paradoxně vede k situaci, kdy danou nemovitost pořídí dráž, než by museli.
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„V oboru je velmi dobře známo, že od amerického kupce můžete získat vyšší cenu,“ říká makléřka Adrian Leedsová, která již 30 let provozuje firmu zabývající se stěhováním do Francie. Průměrná cena za metr čtvereční pařížských nemovitostí podle ní aktuálně činí zhruba 9,5 tisíce eur (asi 230 tisíc korun), v nejdražších obvodech přesahuje 15 tisíc (365 tisíc korun), avšak někteří z jejích klientů si nedávno, navzdory jejímu doporučení, koupili byt, kde byla cena za metr o dalších pět tisíc eur vyšší (celkem asi 487 tisíc korun).
Ochoty Američanů si za nemovitost s požadovanými vlastnostmi připlatit si povšimli už i ostatní hráči na trhu. Přibývá tudíž firem, jež se začaly specializovat na nákup klasických bytových jednotek, které zrekonstruují a doplní druhou koupelnou a klimatizací – tedy přesně dle požadavků kupců z USA.
Že jde o výnosný byznys, ukazuje nedávný případ bytu ze 7. pařížského obvodu. Jeho původní cena byla asi 14 tisíc eur za metr čtvereční, po rekonstrukci za něj ale noví vlastníci ze Spojených států zaplatili téměř 25 tisíc (přes 608 tisíc korun) za metr.
Trend se hned tak nezmění
Ani zbytečně vyšší ceny bytů a další komplikace každopádně obyvatele USA od stěhování do Paříže nijak neodrazují. „Poptávka po amerických prezidentských volbách prudce vzrostla a roste nadále. Klienti dokonce využívají spoluvlastnictví, aby se podělili o náklady na prémiové apartmány hotelového typu. Nezdá se přitom, že by se to mělo v dohledné době změnit,“ shrnuje Andrea Boström Moulsová, ředitelka realitní společnosti Varenne.
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Její názor sdílí rovněž Marty Yabrow, jenž se spolu se svou ženou přestěhoval do Paříže z Atlanty v Georgii. „Navzdory všemu papírování, šestitýdennímu zpoždění našeho přepravního kontejneru a složité žádosti o sociální zabezpečení ve Francii, která vyžadovala zaslání 12 dokumentů prostřednictvím pošty, nejvíce litujeme toho, že jsme se nepřestěhovali už dříve. Na stupnici od jedné do deseti bych naše rozhodnutí ohodnotil jedenáctkou nebo dvanáctkou,“ uzavírá.