Pálení tenisek se nekoná. Adidas část kolekce Yeezy prodá, výtěžek daruje charitě

O tom, jaký osud potká oblečení a boty, jež Adidas prodával ve spolupráci s americkým rapperem Kanyem Westem známým také jako Ye či Yeezy, německý prodejce polemizoval hned několik měsíců. Od té doby padala slova jako prodat, darovat či spálit. Nyní se zdá, že v této otázce má konečně alespoň částečně jasno.

Některé ze zbylých zásob prodá a peníze daruje charitativním organizacím, jež byly poškozeny Westovými antisemitskými výroky na sociálních sítích. Konkrétní jména však generální ředitel společnosti Bjorn Gulden zatím nezveřejnil. „Kdy to uděláme a jak to uděláme, se teprve uvidí, ale pracujeme na tom,“ uvádí pro CNBC a dodává, že na výrobky, které po Westovi Adidasu zbyly, dostala firma více než 500 nabídek.

Ještě v únoru prodejce uvažoval o tom, že zboží spojené se zpěvákem spálí. Tento krok po rozhovorech s nevládními organizacemi však nakonec zavrhl. Pálení bot dle Guldena totiž není řešením už jen proto, že by mělo negativní dopad na životní prostředí. Nutno však podotknout, že pokud Adidas produkty nakonec skutečně prodá, měl by dle původní smlouvy Westovi zaplatit.

Komplikovaný umělec

Spolupráci s rapperem Westem se Adidas rozhodl rozvázat loni v říjnu jen chvíli poté, co svá nenávistná prohlášení zveřejnil. „Je to komplikovaný člověk, ale je to pravděpodobně nejkreativnější osoba v našem průmyslu. Se společností Adidas vytvořil model, který byl vyhledávaný po celém světě,“ uvádí Gulden, jenž ve funkci ředitele začátkem roku vystřídal Kaspera Rorsteda. Ještě předtím působil v konkurenční značce Puma.

Kvůli rozvázání spolupráce s umělcem měla značka přijít o tržby v hodnotě 1,2 miliardy eur, což odpovídá zhruba 28,3 miliardy korun. Poslední výsledky společnosti nicméně prý předčily očekávání, hromadící se zásoby Yeezy v hodnotě 500 milionů dolarů (asi 11,8 miliardy korun) se na nich každopádně podepsaly. „Pokles životního stylu a ztráta Yeezyho nás samozřejmě bolí,“ konstatoval Gulden začátkem května.

Do ztráty měl Adidas zamířit poprvé za 30 let, přičemž už loni byly jeho zisky o dvě třetiny nižší než v roce 2021. Na prodejích společnosti se kromě kauzy s Westem a zdražování koneckonců podepsala i válka na Ukrajině a s ní spojené pozastavení prodeje v Rusku. Značce pak uškodily i dozvuky covidu, konkrétně dlouhotrvající přísná omezení v Číně.

Kromě Adidasu ukončily spolupráci s umělcem také další světové značky. Patří mezi ně třeba GAP, Balenciaga a Def Jam. Tyto kroky se samozřejmě rapidně podepsaly na Westově jmění, které kleslo o více než miliardu dolarů na 400 milionů, tedy asi 9,4 miliardy korun.