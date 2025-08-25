Pale Fire Capital prodává Semantic Visions. Český lovec dat míří k dalšímu růstu pod vedením Behind Investments

V době, kdy se data stávají klíčovou surovinou moderní ekonomiky, roste význam firem schopných je rychle a přesně analyzovat. A přesně na to vsadila již před lety společnost Semantic Visions, která dnes patří mezi přední poskytovatele globální analýzy dat z otevřených zdrojů.
Každý den její vlastní systémy zpracují více než dva miliony článků ve dvanácti jazycích a v reálném čase dokážou detekovat události či vyhodnocovat trendy týkající se konkrétních firem, komodit, lokací nebo odvětví. Tyto informace využívají banky, investiční skupiny, globální výrobci, média i velké korporace včetně celosvětové platformy SAP Ariba.
Partner dosavadního vlastníka Pale Fire Capital (PFC) Petr Krajíček připomíná, že skupina do Semantic Visions vstoupila už v roce 2011, kdy byla sémantická analýza velkých objemů textů v globálním měřítku spíše vizí než etablovaným byznysem. „Dnes jsou služby Semantic Visions téměř nepostradatelným nástrojem pro velké společnosti, které potřebují rozumět proměnám nálad na trzích, monitorovat rizika nebo naopak vidět včas nové příležitosti,“ říká Krajíček.
PFC podle něj pomohl z firmy vybudovat světově úspěšný produkt, přičemž právě nyní nadešel po několika letech spolupráce s Janem Balatkou a týmem Behind Investments ten správný okamžik předat zmíněnou společnost do nových rukou. „Vidíme, že jejich hluboké znalosti z oblasti umělé inteligence a technologií dávají Semantic Visions velkou příležitost dál růst,“ dodává Krajíček, jenž dosud ve firmě působil jako finanční ředitel. I jeho funkce tudíž připadne novému managementu.
Sázka na jiné segmenty
Partner Pale Fire Capital David Holý zdůrazňuje, že odchod ze Semantic Visions zapadá do strategie skupiny. „Semantic Visions byla v našem portfoliu jedinou společností dominantně zaměřenou na velké enterprise zákazníky. To je oblast, kde mají Diana Rádl Rogerová i Jan rozsáhlé zkušenosti, které získali mimo jiné ve společnosti Deloitte. Pro nás je tento exit logickým krokem, protože se soustředíme na segmenty, které jsou nám blízké a kde máme velký potenciál vybudovat silné, globálně konkurenceschopné firmy,“ vysvětluje Holý.
Skupina PFC se v posledních letech více orientuje na spotřebitelské projekty. Patří mezi ně například rychle rostoucí platforma Rouvy, polská jednička v e-pojištění Mubi nebo firmy jako Groupon či itrinity. „Tyto příklady ukazují, že to je to pro nás ten správný směr,“ dodává Holý.
Behind Investments přitom není pro Semantic Visions úplným nováčkem. Do firmy totiž skupina vstoupila jako minoritní vlastník už v roce 2022 a od té doby se aktivně podílela na jejím rozvoji. Cenu současné transakce ani jedna ze stran nekomentuje.
„Data jsou nové zlato,“ přidává se Rádl Rogerová, partnerka Behind Investments. Ve firmě, respektive v tom, čemu se věnuje, se podle ní ukrývá obrovský potenciál: „S generativní umělou inteligencí začíná být překotný růst informací a dat skutečným problémem. Schopnost správně je klasifikovat a určit, co je pro byznys v danou dobu klíčové, a přitom odstranit nepotřebné informace, začíná být kritickou schopností v rychle se měnícím světě.“
Transformace a další růst
Velkou roli při přerodu Semantic Visions hrál v posledních letech sám šéf společnosti Balatka, který ji z pozice výkonného ředitele povede i nadále. „Za poslední tři roky prošla firma výraznou transformací. Vybudovali jsme nové produkty, zcela založené na nejmodernějších metodách v oboru umělé inteligence. Získali jsme nové klienty, zejména z odvětví investic, kde hedge fondy používají naše data díky jejich šíři a přesnosti na algoritmické obchodování,“ míní Balatka.
Firma podle něj také rozšířila tým a výrazně zvýšila objem zpracovaných dat i detekovaných událostí. „Pro představu, u největšího klienta monitorujeme události pro více jak 15 milionů firem po celém světě, a to každou hodinu,“ uzavírá Balatka s tím, že nyní se připravuje nová samoobslužná aplikace pro byznys uživatele.