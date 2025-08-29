Padělatelé v boji proti padělkům. Čínský výrobce panenky Labubu se snaží zakročit proti rostoucímu množství napodobenin

Trend šibalské, strašidelně-roztomilé panenky Labubu v posledních měsících zachvátil takřka celý svět. I přes poměrně vysokou cenu dosahující v běžném prodeji částky zhruba 40 dolarů (přibližně 840 korun) je o hračku obrovský zájem od Číny přes Evropu až po Spojené státy.
Za úspěchem tohoto nového fenoménu stojí především atypický vzhled hračky. Zástupy zákazníků si ale panenka získala i díky rostoucímu trendu takzvaných krabiček s překvapením, jež jsou v angličtině známé pod pojmy mystery box či blind box. Právě díky jejich využití lidé v momentě nákupu neví, jakou variantu panenky si kupují, což se mnoha z nich zamlouvá.
Krabičky s překvapením se podle CNBC staly v Číně velmi populárními během pandemie covidu a pro výrobce Labubu Pop Mart nyní představují pověstný zlatý důl. Právě díky nim je totiž velká část zákazníků „nucena“ koupit si více hraček najednou, aby dostali přesně tu panenku, po které touží. Zároveň si pak lidé mohou mezi sebou hračky měnit, díky čemuž se z Labubu stává věc, o níž se mezi jejich majiteli často mluví.
„Když otevřu krabici s Labubu, jsem nadšená, ať už v ní najdu verzi, kterou chci, nebo třeba nějakou limitovanou edici. A i když za ně utratím kolem 55 dolarů měsíčně, stále je to něco, co si můžu dovolit,“ uvedla 23letá čínská studentka Žuan Jüe, jež vlastní přibližně 150 panenek Labubu.
Sběratelský kousek za čtvrt milionu
Poptávka po Labubu je i díky jejímu balení do krabiček s překvapením aktuálně enormní. Z toho samozřejmě značně profituje především společnost Pop Mart, která pro letošní rok očekává, že její tržby překročí hranici 30 miliard jüanů (asi 88 miliard korun). Že se jedná o poměrně dosažitelný cíl, dokládají třeba pololetní finanční výkazy, podle nichž se jen v USA meziročně zvýšily tržby o více než tisíc procent. Celosvětově byl pak jejich nárůst týkající se právě prodejů Labubu 668procentní.
Velký zájem zákazníků samozřejmě v praxi znamená, že sehnat originál je velmi náročné. A tak není ani překvapením, že se mezitím na trhu objevilo mnoho překupníků, kteří „běžné“ verze hračky prodávají za částky okolo sta dolarů (asi 2 100 korun). Občas se nicméně na internetových aukcí objeví dokonce i limitované verze, jejichž cena je ještě mnohem vyšší. Třeba New York Post nedávno informoval, že velmi „vzácná“ Labubu byla na serveru eBay vydražena za neuvěřitelných 10,5 tisíce dolarů (asi 221 tisíc korun).
Zdaleka ne všichni jsou ale ochotni utratit za Labubu takto vysoké částky, případně čekat, kdy a zda vůbec se jim hračku podaří sehnat. A právě to vede k výrobě napodobenin, takže třeba v amerických supermarketech a na čerpacích stanicích lze bez problémů sehnat velmi podobné panenky známé jako Lafufu za přibližně 20 dolarů (asi 420 korun). I ty jsou přitom dodávány v krabičce s překvapením, což má podpořit jejich podobnost s originálem.
Zajímavým faktem stojícím za rozšířením Lafufu je, že jejich majitelé se za ně nijak nestydí, a mnozí z nich se dokonce domnívají, že oproti originálu mají kromě nižší ceny i další výhody. „Lafufu vypadají mnohem unikátněji, protože mají různé nedokonalosti a drobné zvláštnosti, podobně jako lidé,“ řekla CNN 32letá Cassandra Harrisonová.
Pravá panenka má devět zubů
Prodej Lafufu představuje pro čínský Pop Mart samozřejmě nepříjemný problém, jelikož tím firmě utíkají obří zisky. V poslední době proto společnost zintenzivnila svůj boj proti padělkům a ve spolupráci s tamními celníky se snaží dohledávat co nejvíce napodobenin. Zároveň už výrobce podal i několik žalob právě kvůli prodeji falešných panenek, a to třeba na známou americkou síť obchodů 7-Eleven.
Podle odborníků jsou tyto kroky v kontextu čínského trhu poněkud paradoxní, jelikož místní firmy jsou všeobecně považovány za jedny z největších padělatelů na světě. Což potvrzují i údaje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), podle nichž z Číny pocházelo přibližně 45 procent veškerého padělaného zboží, jež bylo v roce 2021 zabaveno.
Boji Pop Martu s padělky ale mohou pomoci i kroky západních zemí. Třeba spotřebitelská organizace ve Spojeném království totiž varovala, že falešné panenky Lafufu jsou pro malé děti nebezpečné kvůli riziku udušení. Podobné varování navíc vydala také Americká Komise pro bezpečnost spotřebního zboží, která zároveň uvedla, že skutečné Labubu mají mít holografickou nálepku Pop Martu, skenovatelný QR kód odkazující na oficiální stránky společnosti a přesně devět zubů.
Jak boj čínské společnosti s padělky Lafufu dopadne, je zatím těžké odhadnout. Odborníci se každopádně domnívají, že pro firmu je skutečně důležité podniknout veškeré kroky k tomu, aby svoje dlouhodobé postavení na trzích maximálně posílila. „Ve srovnání s globálními lídry, jako jsou Disney a Sanrio, zatím Pop Mart nedokázal generovat větší zisk z duševního vlastnictví po delší dobu. Společnost se proto musí naučit, jak dosáhnout stabilního růstu, který nebude závislý jen na krátkodobých virálních trendech,“ uzavřel analytik firmy Morningstar Jeff Zhang.