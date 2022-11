Pád kryptoměnového génia končí policejním vyšetřováním. Jak přišel Sam Bankman-Fried za pár dnů o miliardy dolarů?

Příběh kryptoměnového impéria Sama Bankman-Frieda se začal psát v roce 2017. Tehdy si americký obchodník všimnul, že cena bitcoinu je na různých světových burzách značně odlišná, přičemž někdy činil rozdíl dokonce až 60 procent. Mladý podnikatel se tedy rozhodl vstoupit do takzvaného arbitrážního obchodu – nakoupil bitcoiny na jedné burze, prodal je zpět na jiné burze a vydělal zisk odpovídající cenovému rozdílu.

Nejlépe se tomuto obchodu dařilo v Jižní Koreji, kde byla cena bitcoinu výrazně vyšší než v jiných zemích. I proto bylo dané schéma následně nazváno Kimchi Premium (název odkazuje na tradiční korejský salát). Po prvních úspěších navíc Bankman-Fried založil firmu Alameda Research, která pracovala na úplně stejném principu.

Ačkoliv se tento podnikatelský model může zdát jednoduchý, opak je pravdou. Převod kryptoměn byl tehdy velmi složitý. Aby bylo možné zjednodušit provozní aspekty bitcoinové arbitráže, bylo nutné nastavit připojení ke každé z obchodních platforem a vybudovat komplikovanou infrastrukturu. Alameda v tom ale byla dobrá, a tak mnohdy vydělávala až milion dolarů denně.

Úspěch společnosti podnítil na jaře 2019 spuštění kryptoburzy FTX, jíž se dařilo natolik, že dala vzniknout dvoumiliardovému fondu, který využívaly další kryptofirmy. I díky tomu osobní majetek Bankman-Frieda přesáhl na svém vrcholu letos v březnu 16 miliard dolarů (přes 350 miliard korun).

Třicetiletý mladík se rázem stal jednou z nejvýznamnějších osobností světa kryptoměn, logo jeho FTX zdobilo vozy formule 1 i basketbalovou arénu v Miami. Své místo si získal také ve Washingtonu, kde byl jedním z hlavních dárců Demokratické strany. Té slíbil poskytnout až miliardu dolarů.

Půjčka proti všem pravidlům

Důvodů, které nakonec přispěly k Bankman-Friedově pádu, bylo mnoho. Především si Alameda začala půjčovat peníze na poměrně rizikové investice. Velkým problémem však bylo, že si jednotlivé firmy a fondy na kryptoměnovém trhu půjčovaly jeden od druhého, což funguje pouze tehdy, když cena všech kryptoměn neustále stoupá. Jenže bitcoin a etherum se naopak do letošního června ve srovnání s předchozím rokem propadly o více než polovinu své hodnoty. Nastalá situace pochopitelně zatřásla trhem a vyvolala kolaps mnoha společností, včetně třeba TerraUSD nebo Three Arrows Capital.

Bankman-Fried se následně pokusil některé z krachujících firem zachránit, a tak si půjčil stovky milionů dolarů. Jenže, ona vlna bankrotů způsobila – nikoliv nečekaně -, že řada věřitelů Alamedy požádala, aby jim jejich peníze byly navráceny. A ty najednou nebylo kvůli zmíněným investicím kde vzít.

Potřebné finance nakonec Alameda získala od FTX, která jí poskytla prostředky svých zákazníků bez jejich svolení, což bylo v rozporu se smluvními podmínkami – pokud by se něco takového stalo na burze, bylo by to jasné porušení amerických zákonů o cenných papírech. Do hry navíc vstoupil i další faktor, a sice romantický vztah mezi Bankman-Friedem a ředitelkou Alamedy Caroline Ellisonovou.

Ke katastrofě stačil jediný tweet

Schéma půjček mezi FTX a Alamedou se netýkalo jen používání prostředků zákazníků k vyrovnání špatných investic. FTX se pokusila zakrýt své problémy vytvořením dvou krypto tokenů s názvem FTT a Serum. Jejich majitelům byly přislíbeny třeba nižší obchodní náklady na FTX, možnost získávat úroky a odpuštění poplatků za blockchain.

Reálná hodnota tokenů je přitom velmi spekulativní, neboť jsou z velké části neregulované, a tedy zvláště náchylné k poklesu na trzích. Investoři FTX věřili, a tak si zpočátku nevedl špatně ani token FTT. Mělo to však háček. To proto, že kryptoburza ve skutečnosti vysávala aktiva zákazníků jako zástavu za půjčky Alamedy, a pak je kryla tokenem, který si vymyslela a vytiskla podle libosti. I tak ale uvedený systém několik měsíců fungoval – do doby, než se Bankman-Fried dostal do sporu s burzou Binance.

Vše odstartovalo, když začal miliardář naléhat na regulátory, aby její činnost zkontrolovali. Mohla za tím být jak oprávněná podezření, tak i skutečnost, že inkriminovaná burza byla jeho hlavním konkurentem. Situaci však významně ovlivnil zpravodajský web specializující se na bitcoiny CoinDesk, jenž zveřejnil uniklou finanční rozvahu FTX. Ta ukazovala, že značné množství aktiv Alamedy je drženo v nelikvidním tokenu FTT, což vyvolalo otázky ohledně solventnosti FTX.

Této situace ihned využil generální ředitel Binance Čchang-pcheng Čao, jehož firma měla v FTT uloženo více než dvě miliardy dolarů. „Vzhledem k nedávným odhalením jsme se rozhodli prodat veškeré naše zbývající FTT,“ zveřejnil čínský podnikatel na Twitteru. Ihned poté začali investoři vybírat své peníze z FTX. Jen 6. listopadu to podle Bankman-Frieda bylo zhruba pět miliard dolarů (téměř 1,2 bilionu korun), přičemž v následujících dnech se částky pohybovaly dokonce v desítkách milionů.

Rychlost výběrů dokazuje, že na jakákoliv nová fakta reagují obchodníci s kryptoměnami téměř okamžitě. „Neprůhlednost tržních operací často vede k panickým reakcím, které následně zažehnou krizi likvidity. Vývoj s Celsius, Three Arrows, Voyager a FTX ukazuje, jak snadno kryptoměny ztrácejí důvěru investorů, což vede k výběru velkých částek. To pak těmto firmám způsobuje obrovské problémy,“ řekl serveru CNBC Fabian Astic z ratingové agentury Moody's.

Záchrana se nepovedla

Když začala hodnota FTT kvůli hromadným výběrům klesat, snažil se Bankman-Fried najít nové investory. Všichni ho ale odmítli, a tak se nakonec obrátil na Čchanga. Ten sice na Twitteru oznámil nezávaznou dohodu o koupi společnosti, po zjištění skutečného stavu FTX nicméně od transakce odstoupil, což znamenalo definitivní konec firmy. V pátek 11. listopadu tedy FTX a Alameda vyhlásily bankrot, přičemž sám Bankman-Fried přestal figurovat v jejich vedení. Obě společnosti už zmrazily obchodní a zákaznická aktiva a usilují o uspokojení svých věřitelů u konkurzního soudu. Prohlášení o úpadku ale ukazuje, že FTX může mít více než milion věřitelů.

Právníci burzy uvedli, že jsou v kontaktu s ,desítkami‘ regulátorů v USA i v zámoří, včetně Komise pro cenné papíry a burzy a Komise pro obchodování s komoditami. Americké ministerstvo spravedlnosti také údajně vyšetřuje FTX pro porušení zákonů o cenných papírech, přičemž možné kriminální pochybení pak zkoumají i finanční regulátoři na Bahamách, kde měla firma své sídlo. To vše k radosti Čchangově Binance, která, i když od transakce odstoupila, tímto získá dominantní postavení na trhu.