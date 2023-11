Ovce pomáhají solárním panelům. Ropné společnosti investují do agrovoltaických farem, které představují nový přístup k zemědělství

Kombinace výroby solární energie se zemědělskými činnostmi, jako je pastva ovcí, včelařství nebo pěstování plodin. To je hlavní cíl nově vznikajícího odvětví s názvem agrovoltaika. Tato strategie má pomoci zmírnit napětí mezi společnostmi budujícími solární elektrárny a farmáři, jejichž představy o vhodném využívání půdy se až dosud zásadně lišily. Oběma stranám má přitom agrovoltaika přinést značné výhody.

„I když jsou Spojené státy velmi rozlehlou zemí se spoustou zemědělské půdy, každý její čtvereční metr někdo vlastní. A tito lidé většinou nechtějí připustit, že jejich pozemky zcela změní svůj účel. Agrovoltaika nám však nabízí příležitost pokračovat v zemědělských činnostech a zároveň vyrábět čistou elektřinu,“ vysvětlil pro CNBC Jordan Macknick, analytik z americké Národní laboratoře pro obnovitelnou energii.

Příkladem tohoto inovativního modelu je třeba farma Elm Branch v americkém Texasu, kde se na poli posetém solárními panely pase stádo ovcí. Pozemky vlastní Amanda Stoffelsová, která je pronajímá firmě Lightsource BP vlastněné z 50 procent britskou ropnou společností BP. Farmářka dostává peníze za to, že kolem panelů pase své ovce, což zamezuje nadměrnému růstu vegetace. „Je to zcela nový, moderní přístup k zemědělství,“ okomentovala spolupráci Stoffelsová, jež se díky nové smlouvě mohla stát pastýřkou na plný úvazek.





Stálý příjem bez ztráty půdy

Agrovoltaické projekty představují pro zemědělce a solární developery dlouho hledaný kompromis. Developeři mají možnost získat více pozemků, pro farmáře je pak hlavní výhodou především zajištění stabilního příjmu. „Pěstování zemědělských plodin je velmi rizikové, protože některé roky máte dobrou úrodu a jindy je to naopak velmi špatné. Když ale část své půdy pronajmu solárním společnostem, budu mít aspoň nějaký stálý příjem každý rok,“ vysvětlil včelař Tom Koranek, jenž ji pronajímá společnosti Lightsource.

A protože podobných případů přibývá, někteří odborníci se domnívají, že spolu s rozvojem solárního průmyslu bude v příštích letech rychle expandovat i celá agrovoltaika. „Pastviny v USA v současnosti zabírají asi třetinu veškeré půdy. Pokud bychom je ale dokázali využít dvojím způsobem a vyrábět na nich i solární energii, otevřel by se nám tím zcela nový, rozsáhlý trh,“ vysvětlila ředitelka Úřadu pro solární technologie Ministerstva energetiky USA Becca Jones-Albertusová.

Agrovoltaické farmy se v současnosti nachází ve více než 30 amerických státech, přičemž jejich celková rozloha dosahuje necelých 150 kilometrů čtverečních. Aktuálně tedy tvoří pouhá tři procenta všech solárních elektráren v USA, odborníci ovšem očekávají, že jejich podíl výrazně poroste. Jen společnost Lightsource chce totiž v příštím roce rozlohu svých agrovoltaických projektů téměř ztrojnásobit.

V plánu je také pěstování plodin

Stále významnějším hráčem je v tomto rostoucím odvětví kromě BP i její konkurent Shell. Ten vlastní 44procentní podíl v solárním developerovi Silicon Ranch, který v současnosti provozuje 1300 megawattů agrovoltaických projektů, přičemž v příštích letech plánuje tyto farmy podstatně rozšířit.

Podobně jako Lightsource platí i Silicon Ranch zemědělcům za to, aby pásli ovce na jeho solárních farmách. Podle spoluzakladatele a generálního ředitele firmy Reagana Farra ale společnost dlouhou dobu omezoval nedostatek ovcí, což ji vedlo k investici do vlastního stáda. To se má do roku 2030 rozrůst na více než 30 tisíc kusů.

Kromě pasení ovcí a včelařství společnosti přemýšlejí také nad tím, zda by šlo na agrovoltaických farmách pěstovat běžné zemědělské plodiny. Takový proces je však mnohem složitější. Například rajčata či brokolice sice mohou růst pod solárními panely, aby ale mohly dosáhnout své plné výšky, musela by se celá konstrukce podstatně zvednout. Což by si samozřejmě vyžádalo značné náklady, které by se firmám pravděpodobně nevrátily.

Americké ministerstvo energetiky přesto financuje několik pilotních projektů, jejichž cílem je vznik agrovoltaické farmy zaměřené na rostlinnou produkci. A podobný záměr chce brzy začít testovat také Lightsource BP, jenž doufá, že se mu to podaří už příští rok.