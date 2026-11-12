Outdoorový byznys za miliardu. 4camping otevírá na Národní vlajkovou prodejnu, investoval do ní přes 10 milionů

Na úvod je nutné zdůraznit, že o první kamennou prodejnu 4campingu, jenž začínal právě jako internetový obchod, se rozhodně nejedná. Ve skutečnosti jich má firma nyní již okolo třiceti v pěti různých zemích. Svůj e-shop pak provozuje dohromady na patnácti trzích, přičemž jako poslední přibylo letos v listopadu Nizozemsko. A brzy bude následovat ještě Slovinsko.
„Všechno to jsou ovšem spíše výdejny než klasické prodejny. A i když jsme tedy primárně právě e-shop, každá další otevřená kamenná prodejna má velmi pozitivní efekt. Například když jsme otevírali pobočku v polském Krakově, náš konverzní poměr v regionu se téměř zdvojnásobil,“ vysvětluje pro Euro.cz Pochylý s tím, že nová pražská vlajková prodejna má jasný byznysový záměr.
Co vše obnáší vybudovat obchod, který má být výkladní skříní celé značky. Jakou roli má prodejna z vašeho marketingového pohledu plnit?
S více brandovou linkou včetně televizních kampaní jsme začali teprve před dvěma lety, přesto naši značku znají více než dvě pětiny lidí. A lví podíl na tom mají právě prodejny, kterých máme v Česku kolem dvaceti. Nová provozovna má tedy podpořit celý náš byznys i díky tomu, že hlavními tahouny růstu jsou kategorie oblečení a obuvi.
I proto jsme už od roku 2019 přemýšleli nad tím, jak umožnit zákazníkům tohle zboží před nákupem vyzkoušet. Koneckonců kontakt s našimi zákazníky máme v krvi, což se datuje už od roku 2012, kdy jsme přebrali Výstavu stanů v Letňanech. Velmi dobře víme, jak důležitý je kontakt s lidmi, a stále existuje spousta zákazníků, kteří na e-shopech naši kategorii nenakupují. I pro ně chceme být fyzicky dostupní. Je to pro nás jen další logický krok.
A proč jste se rozhodli právě pro tuto lokalitu a nešli jste třeba do velkého obchodního domu?
Naším záměrem bylo najít prostor mimo obchodní centra, kam se naše značka podle nás moc nehodí – a high street se ukázala jako ideální řešení. Hledali jsme něco velmi dobře dostupného a frekventovaného, hlavně u metra. A když se objevila příležitost na Národní 31, okamžitě jsme po ní „skočili“.
Chceme se tam ukázat lidem v jiném světle, než obvykle, ale zároveň dodržíme to, že zboží je stejně jako v e-shopu dostupné kdykoli a za konkurenceschopnou cenu. Za tím si stojíme. Takže místo je luxusní, ale naše ceny zůstávají.
Desítky značek i odborné poradenství
Čím se bude váš flagshipstore lišit od dosavadních kamenných obchodů? Nabídne i něco navíc? Třeba testování vybavení nebo nějaké nové služby?
Na těch 650 metrech čtverečních nabídneme ve dvou patrech to nejlepší pro danou sezónu. My dnes máme na e-shopu zhruba 400 značek a více než 40 tisíc produktů skladem, ale to bychom na jedno místo nedostali. Je tedy jasné, že musí jít o kurátorský výběr, kdy nabídneme fyzicky přibližně 40 značek. Kromě toho tam bude testovací plošina na boty, kterou už máme i ve všech našich výdejnách, dále také stroj na měření došlapu. A do budoucna by měl přibýt třeba i impregnační stroj. Ovšem to zásadní bude poradenství.
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Na našich výdejnách bývá jeden, maximálně dva lidé, tady bude „na place“ k dispozici neustále šest pracovníků. A že máme co nabídnout, o tom svědčí třeba přes 200 druhů bot, které bude možné v prodejně vyzkoušet. Kromě toho tam bude i oblečení, batohy a nějaké doplňkové vybavení.
Otevřít takto velkou prodejnu v centru Prahy musí být výrazně dražší než běžný obchod. Kolik jste do ní investovali?
Upřímně jsme se chtěli trochu předvést, proto jsme oslovili ateliér Natura Architects, s nímž jsme návrh spoluvytvářeli. Výsledkem je interiér, který působí přírodně. I proto jsou použité základní materiály jako přírodní dřevo, kámen, sklo, kov a beton, a nenajdete tam rozhodně žádné divoké barvy. Původní rozpočet byl osm milionů korun, ale už teď víme, že to bude více než deset.
Prozradíte nám ještě nějakou zajímavost, kterou vaši zákazníci v nové prodejně najdou?
Jeden z našich dvou majitelů, kterými jsou Jaroslav Skalka a Petr Burian, má rád moderní umění, proto bude na zdi podél schodiště velký mural od Jakuba Tytykala (jeho černobílý mural dlouho zdobil zeď u pražského metra na Vltavské, pozn. red.). Také jsme si po předchozím nájemci ponechali krásnou instalaci od Lasvitu. Jedná se o tvary velkých kapek, takže se nám to hodí i do našeho „přírodního“ interiéru.
Ve hře jsou Varšava či Budapešť
Pokud bude vaše pražská prodejna na Národní úspěšná, vyrazíte s podobným konceptem i do dalších českých měst, nebo spíš do zahraničí? A co ty běžné výdejny, také je budete přidávat?
Zatím jsme Národní ještě ani neotevřeli, takže je to trochu předčasné. Ovšem pokud bychom chtěli něco takového otevírat i jinde, tak nejspíš ve Varšavě nebo v Budapešti.
Co se týká takzvaných výdejen, v Česku nám chybí ještě dva regiony, a to Zlín a Karlovy Vary – také některé prodejny v Praze už „praskají ve švech“. A pokud jde o zahraničí, díváme se na Rumunsko, kde jsme zatím jen s partnerem, ale i tam bychom jednou chtěli vlastní prodejny.
V posledních letech neustále expandujete a rostete. Loni jste poprvé překonali miliardu korun v tržbách a letos míříte na 1,4 miliardy. Čemu za to vděčíte? A jakou část prodeje tvoří e-shop a co připadá na kamenné provozovny?
Když vynechám Výstavu stanů, tak zhruba osmadevadesát procent jde přes e-shop. Na druhou stranu, letos přímé prodeje rostou o třiatřicet procent. A s novou prodejnou a zmíněnou výstavou by se jejich podíl mohl zvednout až na deset procent.
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Hodně k tomu přispívá kvalita naší služby. Vše totiž máme ve skladu, a tak zvládáme na naše prodejny ještě týž den doručit objednávky vytvořené do 13 hodin odpoledne. A ty se pak druhý den objeví v boxech. Na zahraničních trzích, jako jsou Slovensko, Maďarsko nebo Polsko stíháme v pohodě D+1, na vzdálenější trhy to je D+2 a třeba do Itálie D+3.
I tak jsou všichni překvapeni, jak rychle to dorazí – jsou totiž zvyklí, že D+3 a více je normální. V rychlosti s námi může soupeřit maximálně Polsko, kde jsou také zákazníci „rozmazlení“ podobně jako u nás.
A klesá s vaší expanzí i podíl prodejů v Česku? Kam se kromě zmíněného Slovinska vydáte v třeba v příštím roce?
Donedávna to bylo v Česku i přes 60 procent, ale letos to klesne zhruba na 45 procent, přičemž jde o dlouhodobý trend. Důvodem je mimo jiné fakt, že neustále expandujeme (letos to bude ještě uvedené Slovinsko). Poslední země jsme vybírali vlastně podle dopravy a podle toho, kam se dá rozumně zavážet z našeho skladu v Pardubicích.
Pokud bychom se chtěli vydat na západ a dařilo se nám ve Španělsku nebo třeba v Německu či Francii, pak je pochopitelné, že bychom museli přemýšlet nad dalším skladem někde v těchto zemích.
V kurzu je oblečení, boty, batohy a vybavení
Zmiňujete, že nejrychleji rostou kategorie oblečení a obuvi. Čím si vysvětlujete, že právě tyto segmenty rostou víc než tradiční outdoorové vybavení? Mění se i skladba vašich zákazníků a jejich vztah k pobytu v přírodě? Liší se to třeba i podle trhů?
Jsme 4camping, ale 70 procent našeho obratu tvoří věci mimo kemping jako oblečení, boty, batohy a vybavení – na karimatky, spacáky a stany připadá zbylých 30 procent. A nejrychleji rostoucí kategorií jsou podle země především boty s meziročním růstem okolo 40 až 60 procent.
Za tímto růstem je podle mě hlavně rozšiřování nabídky, kdy přidáváme stále nové značky a nebojíme se jít i do odvážnějších a barevnějších modelů. Díky tomu je dnes například Polsko náš druhý nejdůležitější trh po Česku – na tamním trhu letos rosteme 45procentním tempem, takže brzy v obratu předběhne Slovensko.
Kdo je vlastně váš typický zákazník? Liší se to třeba podle věku nebo jednotlivých zemí?
Dlouho jsme nad tím přemýšleli a podle mě to je každý, pro koho je outdoor jako life style. Naše konkurence je většinou o nějakém extrému, tedy až na jednu výjimku. U nás to je takový „every day outdoor“ pro lidi, kteří si nedovedou představit svůj život, aniž by vyrazili někam ven. A kteří se zároveň chtějí na své vybavení spolehnout.
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Navíc e-shop už dávno není dominantou mladých, i cílovka nad padesát let je silná. Aktuálně navíc vidíme velký zájem také mezi lidmi mezi dvaceti a třiceti lety, kteří stále více objevují offline svět.
Ostatní trhy se liší i podle toho, po jakých značkách je poptávka – a také nezastíráme, že se tam prosazujeme spíš cenou než samotným brandem. Vždy se snažíme nabídnout tu nejrozumnější cenu. A nebojíme se vyjednávat.
Snažíme se získávat právě takové dodavatele, s nimiž se dá vyjednávat o dobrých podmínkách, které pak přenášíme na zákazníky. K tomu „neživíme“ neefektivní retailovou síť, takže naše náklady jsou nižší. To vše nám umožňuje nabídnout konkurenceschopnou cenu – a když k tomu přidáte i dobrou službu, rázem tu máte recept na úspěch.
Dá se k tomu připočítat i fakt, že některé značky sami vyrábíte?
Určitě ano. Máme dnes čtyři vlastní brandy, a to Zulu, Warg, MOOA a sušický High Point, což je tradiční česká značka, v níž máme majoritní podíl. Dokonce první dvě jmenované jsou jedničkou téměř ve všech kategoriích a na všech našich trzích. Celkem se tyto naše značky společně podílejí na obratu celé společnosti z asi jedné čtvrtiny.
Co vaše další plány, budete pokračovat v expanzi a dalších investicích do výroby či marketingu?
Tu největší expanzi už máme víceméně za sebou, v roce 2027 nás čeká expanze spíše z pohledu prodejen/výdejen v zahraničí, rádi bychom otevřeli i více než deset prodejen. Přitlačíme na brand například v televizní reklamě. Samozřejmě musíme investovat i do vlastní výroby, což obnáší stovky milionů ročně. I díky tomu jsme teď přidali boty pod značkou MOOA. Ukazuje se totiž, že právě naše privátní značky budují loajalitu.