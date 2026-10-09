Otázka, kterou nikdo příliš neřeší. AI dělá z lidí superhrdiny, ale také může rozbít vztahy na pracovišti, varuje expert

Současný boom kolem nástrojů umělé inteligence započal před necelými čtyřmi roky, když společnost OpenAI zpřístupnila široké veřejnosti svůj jazykový model ChatGPT. Od té doby se tento a další podobné nástroje staly nedílnou součástí běžného života spousty z nás – což může být jak k užitku, tak ke škodě.
„V HR se pohybuji přes 30 let, ale ještě jsem nezažil technologii, která by dokázala tak rychle zrychlit práci a zároveň tak nenápadně izolovat lidi,“ říká k problematice využívání AI v zaměstnání Nicoletti.
Používáte při své práci nástroje umělé inteligence?
Svůj argument opírá o data z červnového Barometru zaměstnanců, které společnost sesbírala na vzorku tisícovky Čechů a z něhož vyplývá, že podle 55 procent dotázaných umělá inteligence jejich práci skutečně zrychluje, zatímco dalších 48 procent lidí je přesvědčeno, že je zároveň díky ní i kvalitněji odvedená. „Zvládáme toho víc a rychleji. Jakmile se ale podíváme pod povrch na atmosféru a vztahy, optimismus vyprchává,“ podotýká současně šéf Up Benefitů.
Efektivnější zaměstnanci nemusejí být automaticky šťastnější zaměstnanci
Fakt, že velké jazykové modely dokážou naši práci zefektivnit a zkvalitnit, bezpochyby většina z nás vítá. Že bychom se díky nim cítili v práci šťastnější, se ale rozhodně říct nedá – ve skutečnosti to platí jen pro zhruba čtvrtinu oslovených.
Co se konkrétně vztahů na pracovišti týče, zde naprostá většina účastníků průzkumu žádnou změnu nepozoruje. Zároveň tu ale existují dva stejně velké tábory, jež vnímají situaci zcela opačně. Podle 22 procent lidí se mezilidské vztahy v kanceláři po nástupu ChatGPT, Gemini, Perplexity a dalších nástrojů zlepšily, stejný podíl pracovníků je však toho názoru, že naopak došlo k jejich zhoršení. Co s tím?
AI zbaví rutiny, ale i přirozeného psychologického odpočinku
Dle Nicolettiho je v první řadě potřeba nahlížet na AI, respektive na její zavádění do firemních procesů komplexně. Bude-li totiž vedení umělou inteligenci brát pouze jako další nezbytný IT projekt, díky němuž má podnik zůstat konkurenceschopný, kýžený efekt se nejen že nedostaví, ale po čase se z kanceláře vypaří právě i ona tolik potřebná dobrá atmosféra.
„Když se zaměstnanec místo konzultace s kolegou odvedle zeptá AI, úkol vyřeší rychle, ale přichází o lidský kontakt. Navíc vzniká nebezpečná propast mezi ,AI elitou‘, která technologie ovládá, a zbytkem týmu, který se cítí odstrčený nebo ohrožený,“ myslí si Nicoletti a pokračuje: „AI nás zbavuje rutiny. To zní lákavě, ale rutina dříve fungovala jako přirozený psychologický odpočinek. Pokud nám zůstane jen náročná analytika a očekávání, že díky AI uděláme trojnásobek práce, výsledkem nebude spokojenost, ale masivní vyhoření.“
V neposlední řadě nelze podle šéfa Up Benefitů zanedbat ani potenciální ohrožení důvěry. „V mnoha zaměstnancích AI vzbuzuje obavy z nahraditelnosti nebo pocit skryté kontroly ze strany vedení. Z pracoviště se pak vytrácí pocit bezpečí a otevřenost,“ soudí.
Měřit atmosféru, investovat do lidí a podporovat týmovou soudržnost
Ultimátním cílem každého manažera je, aby byla firma z dlouhodobého hlediska výdělečná a svým majitelům přinášela zisk. K tomu potřebuje produkt, o který je zájem, moderní technologie a ty správné lidi na správném místě. I nyní, v době umělé inteligence, respektive tím spíš.
Nicoletti je přesvědčen, že role manažerů se v dnešním světě přesouvá více do roviny mentorské, kdy působí coby budovatelé důvěry garantující zachování lidskosti na pracovišti. Sám má pro ně tři hlavní doporučení.
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Tím prvním je reinvestovat ušetřený čas i peníze zpět do zaměstnanců. „Pokud díky AI dosahujete reálných finančních úspor i ušetřených hodin, nepoužívejte je jen k nabalování dalších úkolů, ale k vytváření prostoru pro osobní setkávání, diskuzi a mentální odpočinek. Investujte do podpory duševního zdraví, kvalitnějších benefitů nebo společných zážitků. Každá koruna ušetřená algoritmem, která se vrátí do péče o lidi, upevňuje vztahy na pracovišti,“ zdůrazňuje šéf Up Benefitů.
Kancelář představuje leckdy velmi konkurenční prostředí. Přestože všichni pracují pro stejnou firmu, často se stává, že každý chce být lepší než ostatní, a proto se – podobně jako třeba žáci ve škole – nerad dělí o své znalosti. Což je pochopitelně špatně.
Co by měl správný manažer v takové chvíli udělat? „Vytvořte proto prostor pro otevřené sdílení, například skrze reverzní mentoring, kde mladší kolegové učí starší pracovat s novými nástroji a ti jim naopak předávají své zkušenosti z praxe. Z AI se musí stát společný inovační projekt pro celý kolektiv, nikoli nástroj pro skrytou rivalitu,“ radí Nicoletti.
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Nakonec, avšak ne v poslední řadě je potřeba mít k dispozici i relevantní data. Zda byl úkol splněn, dosáhlo se kýžených tržeb či se podařilo získat stanovený počet nových zákazníků, lze poznat ihned. S měřením atmosféry na pracovišti je to o něco složitější, leč rozhodně ne nemožné: „Využívejte chytrou digitální analytiku a pravidelné anonymní průzkumy k měření nálady, míry stresu či spokojenosti. Pokud produktivita stoupá, ale z týmu potichu mizí důvěra a otevřený dialog, platíte za efektivitu příliš vysokou cenu.“
Žádná technologie zatím lidskou empatii a vzájemnou důvěru nenahradí
Je velice pravděpodobné, že aktuální boom kolem umělé inteligence jen tak neskončí. Ba naopak, soudě podle toho, s jakou intenzitou do této moderní technologie investují největší firmy světa v čele s Googlem, Metou, Microsoftem, ale také například bankou JPMorgan a mnoha dalšími, lze tušit, že o ní uslyšíme čím dál častěji. A je jen na nás a našich zaměstnavatelích, zda se s ní naučíme žít a dokážeme díky ní svoji práci urychlit, nebo nás naopak o práci, potažmo chuť pracovat připraví.
„Umělá inteligence je bezpochyby fantastický sluha, který dokáže posunout naši denní efektivitu na úroveň, o jaké se nám ještě nedávno ani nesnilo. Pokud při tom nicméně zapomeneme na lidi, získáme sice chvilkové zrychlení, ale ztratíme to nejcennější – zdravou a soudržnou firemní kulturu,“ varuje Nicoletti a uzavírá: Nezapomínejme proto, že žádná technologie na světě zatím nedokáže nahradit lidskou empatii, vzájemnou důvěru a radost ze společného úspěchu. Využívejme moderní nástroje k tomu, aby lidi spojovaly a pomáhaly jim růst, ne aby je stavěly do izolace.“