Orlík se promění v obří baterii za osm miliard. Česko tak získá svoji čtvrtou přečerpávací elektrárnu

Na rozdíl od klasické přečerpávací elektrárny, která využívá dvě vodní nádrže v různých výškových úrovních, se nové vodní dílo na Orlíku budovat nemusí. Energetici využijí existující přehrady Kamýk, jejíž hladina se ve srovnání s tou orlickou nachází přibližně o 70 metrů níž.
Jak důležitou roli Orlík hraje právě při hospodaření s vodou, názorně ukázalo nedávno skončené léto. Kvůli suchu a nízkým přítokům klesla jeho hladina značně pod obvyklou úroveň a vodohospodáři museli při zajišťování průtoku Vltavy využít zásoby ze Slap.
Nová přečerpávací funkce sice problém sucha nevyřeší, umožní však lépe využívat existující vodní dílo také k ukládání elektrické energie. V době přebytku elektřiny v síti budou energetici čerpat vodu z níže položeného Kamýku do orlické nádrže. Když bude naopak elektřina potřeba, poteče voda zpět a přitom bude pohánět turbíny.
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Výsledkem bude možnost jednorázově uložit až 750 megawatthodin energie, což podle ČEZu odpovídá denní spotřebě zhruba 80 tisíc českých domácností. Úložná kapacita tuzemských přečerpávacích elektráren se tak zvýší o více než 12 procent. Zároveň platí, že by nemělo dojít k žádnému omezení dosavadních výrobních funkcí Orlíku ani poklesu celkového výkonu přehrady, který v současnosti činí 364 megawattů.
Z Kaplanových turbín na reverzní Francisovy
Proměna energetického zdroje nebude znamenat pouze výměnu několika součástí. Modernizací, jejíž animaci najdete na tomto odkazu, projdou všechna čtyři soustrojí, přičemž dvě z nich dostanou nové reverzní Francisovy turbíny umožňující provoz v obou směrech. Každé z těchto soustrojí bude mít výkon 87 megawattů, zbývající dvojice s výkonem 2 × 95 megawattů zůstane určena pro klasickou výrobu elektřiny. Dvě původní Kaplanovy turbíny tak nahradí technologie schopná vodu nejen využívat k výrobě elektřiny, ale také ji čerpat zpět do horní nádrže.
Nutno podotknout, že jak přestavba fungující elektrárny, tak výměna dvou Kaplanových turbín za reverzní Francisovy budou světovými unikáty. Reverzní turbíny se totiž musí vejít do prostoru, který byl původně navržen pro jiný typ zařízení. ČEZ proto ještě před zahájením stavebních prací sbírá podrobné údaje o konstrukci i chování současných strojů, s čímž mu pomáhají i specialisté společnosti Litostroj Engineering ze skupiny Wikov Group, jež modernizaci pro energetickou skupinu zajišťuje. Pracovníci využili nedávnou odstávku čtvrtého soustrojí, aby v útrobách vodního díla naistalovali desítky měřicích senzorů a detailněji je prozkoumali. Současně s tím také provedli 3D skenování prostorů a strojů, včetně míst, která jsou za běžného provozu obtížně přístupná.
V rámci zmíněného průzkumu uskutečnili celkem 84 jádrových vrtů do betonových konstrukcí o celkové délce 34 metrů. Odebrané vzorky pak putovaly do laboratoří, kde se zkoumají jejich vlastnosti i chemické složení. Výsledky mají pomoci přesně navrhnout nové technologie a stavební úpravy.
Miliardy nejen za nové turbíny
Stavební příprava začala už letos, hlavní práce mají odstartovat v roce 2027 a dokončení je naplánováno na rok 2033. Přestavba přitom bude probíhat postupně, aby elektrárna nemusela být po celou dobu mimo provoz – vždy zůstanou funkční alespoň dvě ze čtyř soustrojí. Projekt navazuje na laboratorní testování modelů obou typů turbín, které energetici uskutečnili společně s Litostrojem.
Kromě Orlíku prošlo v posledních letech obnovou za pět miliard korun zhruba čtyřicet soustrojí ve více než dvaceti vodních elektrárnách ČEZu, mimo jiné na Lipně, Slapech, ve zmíněných Dalešicích či na Dlouhých stráních. Díky výměnám a opravám se zvýšila průměrná účinnost jednotlivých vodních zdrojů o čtyři až deset procent. Modernější zařízení tak dokážou vyrobit stejné množství elektřiny s menším objemem vody, což je důležité také vzhledem k horším hydrologickým podmínkám posledních let.
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„Vedle Orlíku však čeká modernizace ještě například Štěchovice a Střekov. V příštím roce se ale zaměříme hlavně na zahájení stavebních prací na Orlíku,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí ČEZu Martin Schreier s tím, že význam vodních zdrojů nespočívá pouze ve výrobě elektřiny: „Česká energetika potřebuje v čase transformace spolehlivě a bezpečně fungující zdroje schopné zvyšovat flexibilitu a schopnost akumulace, a přispívat tak ke stabilizaci celé energetické soustavy. Přečerpávací elektrárny jsou tradičním, vyzkoušeným zdrojem se schopností uchovat přebytky v síti na pozdější využití.“
A proč že ČEZ raději přestavuje existující elektrárnu, než aby hledal místo pro úplně novou? Podle mluvčího rozhodly ekonomické analýzy. „Ve srovnání s případnou stavbou nové přečerpávací elektrárny jednoznačně vyšlo jako výhodnější řešení v podobě modernizace té současné, v jejímž rámci dojde k přestavbě dvou klasicky fungujících soustrojí na přečerpávací režim,“ uzavírá Schreier.