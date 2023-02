Opravdu drahý rozchod. Adidas kvůli ukončení spolupráce s Kanyem Westem přijde o tržby ve výši 1,3 miliardy dolarů

Značka Adidas letos kvůli rozvázání spolupráce s americkým rapperem Kanyem Westem zřejmě přijde o tržby v hodnotě 1,3 miliardy dolarů (zhruba 28,8 miliardy korun). Tedy za předpokladu, že nebude schopná prodat oblečení a boty spadající do umělcovy kolekce Yeezy. To by společnost podle čtvrtečního oznámení mohlo stát provozní zisky ve výši 534 milionů dolarů (přibližně 11,8 miliardy korun).

Spolupráci s Westem, který je momentálně známý také pod přezdívkami Ye či Yeezy, Adidas ukončil minulý rok v říjnu poté, co zpěvák na sociálních sítích zveřejnil antisemitské výroky. Ke stejnému kroku se přitom odhodlaly i další značky, například GAP, Balenciaga a Def Jam, v důsledku čehož Westovo jmění kleslo z 1,5 miliardy dolarů (přibližně 33,2 miliardy korun) na ,pouhých‘ 400 milionů (asi 8,9 miliardy korun).

I přes extremistické výroky a rozvázaná partnerství se však zpěvák nadále řadí mezi nejposlouchanější umělce na světě. Podle webu Insider koneckonců prodal už na 160 milionů nahrávek.

Německý sportovní gigant krátce po ukončení spolupráce uvedl, že se oblečení zbavené názvu Yeezy pokusí prodat. Prodej tenisek pod vlastní značkou by společnosti ušetřil asi 300 milionů dolarů (asi 6,6 miliardy korun) na licenčních a marketingových poplatcích. S opětovným uplatněním oblečení však bude mít Adidas podle analytiků problém.

„Pro tuto značku v nesnázích, která seděla někde na pomezí prestiže a luxusu, skutečně neexistují žádné dobré možnosti,“ okomentoval pro CNN odborník na maloobchod a výkonný ředitel poradenské společnosti Strategic Resource Group Burt Flickinger.

Ve stopách Burberry?

Prodej oblečení pod vlastní značkou není jediná možnost, kterou Adidas momentálně má. Zpěvákovu kolekci může prodejce také darovat nebo zničit. Druhou ze zmíněných cest koneckonců v minulosti zvolil třeba britský výrobce luxusních oděvů, kosmetiky a doplňků Burberry, který se tímto způsobem snažil zabránit rozkradení a prodeji pod cenou.

Vedení Adidasu, jehož akcie se v pátek ráno propadly o 10 procent, se rovněž nechalo slyšet, že v rámci ,strategické revize‘ počítá s jednorázovými náklady ve výši 213 milionů dolarů (zhruba 4,7 miliardy korun), které mu mají pomoci opět růst. „Čísla hovoří sama za sebe. V současné době nefungujeme tak, jak bychom měli,“ řekl v prohlášení generální ředitel společnosti Adidas Bjørn Gulden. Ten do čela společnosti přišel v lednu z konkurenční Pumy.

Do ztráty míří Adidas poprvé za více než 30 let, už loni přitom provozní zisk klesl oproti roku 2021 o dvě třetiny, a to konkrétně na 669 milionů eur (15,8 miliardy korun). Prodejce doplatil mimo jiné na částečné uzavření obchodů a pozastavení online prodeje v Rusku. Kromě toho byla společnost zasažena také přísnými čínskými omezeními v rámci politiky nulového covidu. „Potřebujeme dát ty kousky zase dohromady, ale jsem přesvědčen, že časem Adidas opět zazáří,“ uzavřel pro The Guardian Gulden.