Dnes malířství, zítra práce všeho druhu. Za pár let chceme dobýt svět, hlásají spoluzakladatelé české online platformy Adam

Už sedm let spolu kolegové Jakub Dvořák a Roman Sysel vyvíjejí platformy s cílem usnadnit lidem jejich každodenní život. Nejprve se v Česku podíleli na rozvoji populární aplikace pro objednání taxíků Bolt, poté se ale oba podnikatelé rozhodli přivést k životu vlastní projekt. A tak vznikla platforma Adam, jež svým zákazníkům nabízí digitální objednání malířských služeb.

Firmě se v uplynulém roce dařilo, výrazně zvyšovala počet objednávek a úspěšně expandovala do několika dalších evropských zemí. Pro letošek oba zakladatelé plánují další expanzi i přidání nových řemesel. Nápad na založení firmy zabývající se právě zprostředkováním malířů přitom podle Sysla vznikl spíše náhodou.

„Na dovolené v Brazílii mi jeden kamarád vyprávěl, že je velký problém se sháněním řemeslníků, který se zatím nikomu nepovedl vyřešit. Po návratu do Česka jsme tedy společně s Kubou začali vymýšlet, jak by se to dalo udělat. Nápad se nám zalíbil i proto, že jsme už nějakou dobu uvažovali o založení platformového byznysu, jenž by ale nebyl konkurencí pro Bolt,“ vzpomíná Sysel.

Oba muži dlouhou dobu uvažovali, jaké řemeslo by pro jejich podnikání bylo ideální, nakonec však zvítězili právě malíři. Název Adam pak firma dostala hlavně kvůli jednoduchosti a mezinárodní použitelnosti. „Jmenuje se tak i můj syn, navíc je to dobře zapamatovatelné a známé téměř po celém světě,“ tvrdí Sysel.

Stěžejní byl kvalitní tým

V začátcích byznysu bylo podle obou podnikatelů nejdůležitější hlavně vytvoření kvalitního týmu, což se jim naštěstí povedlo. „Když nemáte ty správné lidi, sebelepší nápad se vám stejně nepodaří. Na naše spolupracovníky tedy klademe velký důraz a laťku máme nastavenou extrémně vysoko. Chceme zkrátka pracovat s lidmi, kteří chtějí dosáhnout velkých věcí, zároveň jsou příjemní a je s nimi zábava,“ říká Dvořák. Velkou roli podle něj hrálo také to, že i s omezenými prostředky se rychle podařilo dokázat smysluplnost celého nápadu.

Platforma Adam nabízí pro všechny zúčastněné hned několik zásadních výhod. Tou hlavní je asi rychlost, malíři dorazí už za pár dní po uskutečnění objednávky, často dokonce hned následující pracovní den. Zákazníci se také dopředu dozvědí, kolik zhruba je bude služba stát. Adam totiž na svém webu nabízí jednoduchou kalkulačku, která spočítá přibližnou cenu požadované práce. Zájemci se navíc nemusejí obávat ani o kvalitu výmalby, protože platforma spolupracuje pouze se zkušenými řemeslníky.

Malířům pak Adam dokáže zajistit větší počet zakázek, díky čemuž jsou schopni vydělat si více peněz. Kromě toho za ně firma vyřeší velkou část potřebné administrativy, což jim umožňuje věnovat více času svému řemeslu. Najít dostatek zkušených profesionálů, kteří by se k platformě připojili, bylo každopádně navzdory tomu všemu, především zpočátku, docela obtížné. „Myslím si ale, že my dva s Kubou jsme na tuto práci jedni z nejlepších. Máme s tím totiž obrovské zkušenosti z Boltu i našich jiných byznysů a víme, jak celý proces funguje,“ dodává vzápětí Sysel.

Revoluce jako u taxíků

V současnosti už přes platformu své služby nabízí několik tisíc malířů. Všichni jsou navíc dopředu ověření hned několika kontrolními mechanismy. Ty podle Dvořáka umožňují, že s nekvalitními řemeslníky firma vůbec spolupracovat nezačne. „U každého člověka si samozřejmě ověřujeme jeho předchozí recenze. Nováčci navíc nejprve musejí absolvovat tréninkový den s jedním z našich nejzkušenějších malířů, který je důkladně prověří. I tak se samozřejmě může stát, že řemeslník udělá chybu, ale díky tomuto mechanismu je námi poskytovaná kvalita vysoká,“ objasňuje Sysel.

Spokojenost zákazníků dokládá třeba hodnocení českého Adama, které na Googlu dosáhlo 4,6 hvězdiček. Stejným výsledkem se ale pyšní třeba i pobočka v Birminghamu. Právě v Británii firma podle Dvořáka zaznamenala velmi rychlý úspěch, jenž byl pro něj pozitivním překvapením: „V Londýně je opravdu obrovský potenciál pro náš růst. Chceme tam tedy nejprve získat větší část trhu, než se začneme rozšiřovat do dalších míst v Anglii.“ Přesto je expanze firmy do nových měst a států jedním z hlavních plánů firmy do budoucna. Ještě před tím by se každopádně Adam měl dočkat několika dalších inovací, které celou službu dále zkvalitní.

„Když se vrátím k působení v Boltu, ještě před deseti lety se stávalo, že jste na taxík čekali třeba tři čtvrtě hodiny. Dnes už ale lidem mnohdy vadí i to, že jejich vůz přijede ‚až‘ za sedm minut. Věřím, že k podobné změně dojde díky Adamovi také v oboru řemesel. Za dva roky už nám možná bude připadat neuvěřitelné, že někdo na malíře čekal několik měsíců,“ doufá Sysel.

Jednou snad Adam dobude svět

Asi největší letošní novinkou má být fakt, že firma bude vedle malířů zprostředkovávat i pracovníky z jiných oborů. „Už v prvním čtvrtletí plánujeme rozšířit naše služby o další řemeslo, zatím ale ještě nejsme rozhodnutí, co přesně to bude. Ze začátku každopádně počítáme s nějakým menším měřítkem, abychom měli čas vychytat různé chyby,“ popisuje Dvořák. V případě úspěchu tohoto konceptu by Adam mohl v budoucnu poskytovat mnoho různých řemeslníků s odlišnou odborností.

Dlouhodobým cílem firmy je pak zajištění co nejlepší ceny, co nejrychlejší realizace a co nejvyšší kvality služeb. Na dosažení všech těchto záměrů společnost v listopadu získala investici ve výši 25 milionů korun od českých Presto Ventures a zakladatele Boltu Markuse Villiga. „Naše spolupráce s Presto Ventures i Markusem zatím funguje skvěle, takže myslím, že jsme si z potenciálních investorů vybrali velmi dobře,“ domnívá se první ze zakladatelů.

I díky nové investici se Adam plánuje zaměřit také na poskytování služeb pro velké firmy, jako jsou například správy bytových domů. Pro ně by platforma mohla organizovat například výběrová řízení. V jejich rámci by pak účastníci prezentovali nezávislé nabídky, ze kterých by si vybíraly dle vlastního gusta. Ostatně, tuto možnost už Adam nabízí, a sice v Praze a Bratislavě. Do budoucna by se však mohla rozšířit i do dalších měst.

Oba zakladatelé se shodují v tom, že navzdory velkému nasazení si společnou práci náramně užívají a doufají, že jednoho dne s Adamem dobudou celý svět. „Možná se nám to nepovede, ale budeme se určitě hodně snažit. Máme ambici změnit a zlepšit celý sektor a chceme toho dosáhnout v tolika zemích, v kolika to půjde,“ uzavírá Sysel.