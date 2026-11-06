I malý farmář může dodávat Pražanům. Cool Jack sází na rozmach e-commerce a přibližuje české potraviny českým domácnostem

Že lidé na internetu nakupují čím dál častěji, potvrzují mimo jiné aktuální data Českého statistického úřadu, podle nichž tuzemské online obchody zaznamenaly v září meziročně 14,5procentní nárůst tržeb. Také Košík.cz, jeden z největších internetových supermarketů na našem trhu, hlásí pozitivní trend. Firma v regionech zaznamenala během září o 30 procent více objednávek než před rokem, přičemž v kontextu uplynulých dvou let se jejich počet dokonce více než zdvojnásobil.
Zlomovým momentem se přitom stalo nejen rozšíření pokrytí, díky němuž na něm může objednávat téměř 85 procent českých domácností, ale také nabídka kvalitnějších služeb, která spočívá mimo jiné v možnosti doručení nákupu v den objednání a rozšíření sortimentu. Svoji roli každopádně hraje i růst důvěry v online prodej čerstvých potravin – Češi dokonce patří mezi tři evropské národy, které právě jídlo nakupují na internetu vůbec nejčastěji.
Objednáváte si potraviny online?
„Ještě před pěti lety bylo běžné, že nakupovat online jablka nebo pečivo se lidem z regionů příliš nechtělo. Dnes jsou to položky, které dávají hned do prvního nákupu. Spoléhají se na nás hlavně rodiny s dětmi, pro něž je možnost zkombinovat běžný nákup například s drogistickým zbožím či volně dostupnými léky a mít ho za pár hodin na prahu domu nebo bytu klíčová,“ zmiňuje Markéta Langášová z Košíku.
Online supermarketům nahrává i drahý benzín
Rostoucí obliba nákupů přes internet neznamená, že by zákazníci v regionech přestali využívat místní obchody. Online supermarket pro ně představuje spíše další možnost, kterou volí podle aktuální potřeby. Pro běžné nákupy dál chodí k oblíbeným lokálním dodavatelům nebo se zastaví v supermarketu či retail parku, internetové objednávky jim naopak šetří čas a umožňují vybírat ze širší nabídky. Důležitou roli zastávají také u již zmíněných rodin s malými dětmi nebo v případě lidí, kteří pečují o seniory.
Vliv na oblibu online nákupů mají přirozeně ale i další faktory, jako třeba cena pohonných hmot. Čím víc stojí benzín a nafta na čerpacích stanicích, tím častěji si zákazníci cestu autem do obchodu rozmyslí. „Když jsou drahá paliva, lidé nechtějí jezdit za nákupy, protože levněji vyjde, když přijedou nákupy za nimi,“ dodává Langášová.
Od lokálního výrobce až ke dveřím zákazníka
Vedle proměny zákaznických zvyklostí lze na tuzemském trhu s potravinami aktuálně pozorovat i další zajímavé jevy. A to například na straně menších lokálních výrobců, jimž se nyní otevírají možnosti, o jakých si ještě pár let nazpět mohli leda nechat zdát. Pro tyto producenty představovala poměrně dlouhou dobu překážku neefektivní logistika, respektive doprava jejich zboží koncovým spotřebitelům.
Zatímco velké potravinářské podniky mohou posílat do distribučních center celé kamiony nebo palety, malá sýrárna, řeznictví či pěstitel zeleniny zpravidla potřebují přepravit mnohem menší objemy. Budovat vlastní sklad a rozvozovou síť se jim tedy obvykle ekonomicky příliš nevyplatí. A to navzdory skutečnosti, že zájmem spotřebitelů o regionální produkci je značný.
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Podle průzkumu CVVM nakupuje alespoň občas ve farmářských obchodech bezmála 50 procent lidí, na farmářských trzích třetina a přímo u pěstitelů či chovatelů každý čtvrtý. Problémem však zůstává ona dostupnost.
Jak z této situace ven? Řešením může být společné zázemí pro skladování a rozvoz. Právě tím se ostatně zabývá český logistický projekt Cool Jack, který funguje od letošního srpna a zastřešuje dvě služby, a sice Pack Jack a Cool Balík. První se zaměřuje na suchý fullfilment, druhá již pět let na chlazenou přepravu. Samotný Cool Jack pak obě tyto služby spojuje do jedné.
V logistickém centru v pražských Horních Počernicích, které se rozkládá na ploše deseti tisíc metrů čtverečních, soustřeďuje potraviny od nižších desítek regionálních producentů a následně jejich zboží rozváží zákazníkům po celém Česku – ať už jde o retailovou klientelu, restauraci nebo e-shop. Kromě toho ale napříč republikou zajišťuje dopravu lokálních výrobků pro dalších 180 malých a středních výrobců, jako jsou mlékárny, sýrárny či uzenáři.
Desítky dodávek místo kamionů
Pozoruhodné je, že vozový park Cool Jacka staví namísto obřích kamionů na desítkách menších dodávek, které jen za letošní září takto rozvezly téměř 35 tisíc zásilek a 260 tun potravin. „Na jedné trase je i menší vůz schopen obsloužit desítky různých partnerů. I malý farmář nebo řezník tak může dodávat zákazníkům v Praze, Brně a dalších městech, aniž by musel budovat vlastní distribuční síť,“ vysvětluje hlavní přínos služby zakladatel zmíněné platformy Marek Jirovec. Pro spotřebitele to znamená, že si může objednat potraviny přímo od menšího výrobce, za nimiž by jinak musel cestovat třeba i stovky kilometrů. Naopak producent může oslovit i lidi za hranicemi dosavadního odbytiště.
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Nutno nicméně podotknout, že Cool Jack nehodlá zůstat pouze u přepravy výrobků od českých producentů. Nově se zaměřuje rovněž na spolupráci s importéry, takže v příštím roce se nová síť rozšíří o malovýrobce z Rakouska, Slovenska a dalších zemí. A stejně tak by se do budoucna měly kvalitní české potraviny dostávat též na stoly evropských strávníků.