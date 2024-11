Olivový olej bude opět levnější, tvrdí jeho globální producent. Ceny v následujících měsících klesnou až o polovinu

Milovníci středomořské kuchyně by si brzy mohli oddychnout. Podle španělské společnosti Deoleo, největšího producenta olivového oleje na světě, by za tuto základní surovinu měli zákazníci v následujících měsících zaplatit méně než v současnosti. Z aktuálních hodnot by cena měla postupně klesat až na polovinu.

Na cenách olivového oleje se v posledních letech výrazně projevilo dlouhé období extrémního počasí a sucha v jižní Evropě, které negativně ovlivnilo sklizeň oliv. Jejich nedostatek posunul průmysl do krizového režimu a ceny záhy vystřelily nahoru o desítky procent. Na rekordní hodnoty se pak surovina vyšplhala v lednu, kdy ve španělské Andalusii stál kilogram olivového oleje 9,2 eura.

Od té doby však ceny klesaly, a to mimo jiné díky lepší sklizni v sezóně 2024–2025, kterou hlásí Španělsko, Tunisko i Řecko. Právě Španělsko se přitom na světové produkci podílí více než 40 procenty, což z něj činí globální referenční bod pro tvorbu ceny. Konkrétně Deoleo na celosvětový trh přináší značky jako Bertolli a Carbonell.

Ceny klesají už nyní

Jak informuje společnost Expana zabývající se průzkumem trhu, začátkem listopadu stálo kilo olivového oleje šest eur, což představuje pokles přibližně o 35 procent. Rozdíl je patrný i ve srovnání s počátkem října, kdy byla surovina přibližně o pětinu dražší než začátkem listopadu.





Outstream Placeholder

I přes pozitivní vývoj je však na jakékoliv závěry ještě příliš brzy. Alespoň tak to tvrdí sami producenti. „Ačkoli došlo k určitému zlepšení, nebylo by zcela přesné říci, že krize skončila. Co se týče cen olivového oleje, stále procházíme fází napětí, a to zejména u vyšších kvalit, jako je extra panenský olej,“ uvádí pro CNBC obchodní ředitel Deolea Miguel Ángel Guzmán.

Snižování cen se očekává už v listopadu a pokračovat by mělo až do ledna. Tedy za předpokladu, že nedojde k výrazným výkyvům počasí, a tedy i sklizně jako takové. „Pokud se vše bude vyvíjet tak, jak má, zejména pokud bude déšť i nadále podporovat produkci, mohl by klesající trend pokračovat i v roce 2025,“ říká Guzmán s tím, že by ceny v obchodech měly v následujících měsících spadnout na přibližně pět eur za litr, což je zhruba polovina aktuálního standardu ve španělských obchodech.

Podle Kyla Hollanda ze společnosti Expana se tato jihoevropská země v aktuální sezóně pravděpodobně dočká sklizně o velikosti 1,3 milionu tun, což oproti té loňské představuje téměř dvojnásobek. Na dobré úrovni by přitom měla být i kvalita vypěstovaných oliv.

Jedni se radují, druzí naříkají

Zatímco koncové spotřebitele zprávy o levnějším olivovém oleji dozajista potěší, jeho producenty, jak už to tak bývá, nikoliv. „Většina lidí v oboru je velmi pesimistická. Vzhledem k množství nabídky, jakou máme k dispozici, tu prostor pro další růst cen nevidí,“ dodává na jejich adresu Holland.

Guzmán na toto konto dodává, že negativní nálada mezi producenty momentálně panuje i kvůli obavám ze změny klimatu – aby se výrobci výkyvům přizpůsobili, musejí investovat do nových zemědělských technologií, které jim umožní se změnám lépe přizpůsobovat. To však znamená i dodatečné výdaje, a tedy menší marže.

Sucho jako obecný problém

Olivy nejsou jedinou plodinou, která vlivem změn klimatu v posledních letech trpí. Kvůli extrémnímu suchu v kombinaci se silnými monzunovými dešti se Indie v minulém roce uchýlila k zákazu vývozu rýže. Té ve světě loni chybělo nejvíce za posledních 20 let.

Negativní dopad měl úbytek srážek v posledních letech také na produkci šampaňského ve francouzské oblasti Champagne, kvůli čemuž se lidé z oboru obávají, že toto tradiční šumivé víno ztratí svoji typickou chuť. Obavy navíc sdílejí i další vinařské regiony, neboť s menší úrodou se vyjma Francie loni potýkali rovněž v Itálii a Španělsku. V neposlední řadě pak počasí zahýbalo i s produkcí kakaových bobů, což se zase odrazilo na vyšších cenách cukrovinek, zejména čokolády.