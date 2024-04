Okurkových sezón se nebojíme. Uvidíme, až se Chorvatům pokusíme prodat sáně, říkají spoluzakladatelé e-shopu ČistéDřevo.cz

Škoda, že nemáte e-shop. Zhruba to jsou slova, která dva dobré kamarády Tomáše Kruczka a Tomáše Izaiáše před 11 lety nakopla k tomu, aby stánek na řemeslných trzích u Ostravy rozšířili také o internetový obchod. Peníze, jež si vydělali prodejem dřevěných výrobků, vzali a použili k nákupu vlastní webové stránky, kterou pojmenovali jednoduše a vzhledem ke směru jejich podnikání i zcela výstižně: ČistéDřevo.cz.

A přesně jak začali, pokračují dodnes. S odkazem na tradice i přírodu, a navíc bez jediné investice zvenčí. „Spoustu lidí baví dělat s voňavým materiálem. A my to měli stejně, dřevo pro nás bylo koníček. Že budeme mít zaměstnance, jsme vlastně ani neplánovali,“ vzpomíná Izaiáš, který se svým známým v Šenově u Ostravy aktuálně zaměstnává 25 pracovníků a spolupracuje s truhláři z Česka i ze zahraničí. Vlastní výrobky firma vyjma tuzemska dodává do dalších pěti zemí, a to konkrétně na Slovensko, do Maďarska, a nově také do Chorvatska, Slovinska a Německa.

Proč vyjma jediného státu míří ČistéDřevo spíše na východ, spoluzakladatelé vysvětlují strategicky. „U západních zemí pozorujeme ještě silnější trend eko e-shopů a přírodních materiálů než u nás. Konkurence je tam větší a trh je celkově specifičtější, ale chystáme se lámat i tyto země. Uvidíme, jak si poradíme v Německu,“ přibližuje Kruczek.

Místo skladu otcova garáž

Kruczek s nadsázkou dodává, že když spolu s Izaiášem zvládli české spotřebitele, kteří jsou suverénně nejnáročnější, mají předpoklady k tomu, aby si poradili i v zahraničí. „V Německu nejsou zákazníci zvyklí ani na to, že jim někdo zvedne telefon,“ říká s úsměvem a zdůrazňuje, že v případě „náročnějších“ Čechů hraje velkou roli fakt, že mají k dispozici velký počet e-shopů, ze kterých si mohou vybírat.





Výzvou bude pro spoluzakladatele i to, jaké zboží se jim v zahraničí podaří prodat. Ze zkušeností z Maďarska, kam po Slovensku expandovali jako první, totiž vědí, že o co je zájem v jedné zemi, ve druhé být nemusí. „Myslím si, že rozdíly teprve přijdou – třeba v momentě, až se Chorvatům budeme snažit prodat sáně,“ směje se Kruczek. Do zahraničí prý nehodlají „jen tak vlítnout“, všem zemím se totiž chtějí náležitě věnovat.

První zásilky začali spoluzakladatelé odesílat před 10 lety, a to z rodinné garáže – tou dobou oba ještě studovali. Poptávka po dřevěných prkénkách, vařečkách a bedýnkách se ale rychle rozrostla, a brzy navíc přibyl také zájem o personalizované výrobky. Ty zpočátku poptávaly hlavně firmy, které vyžadovaly výrobky s vlastním logem. Avšak protože jim v ČistémDřevě chtěli vyjít vstříc, pustili se kromě výroby a prodeje ještě do vypalování laserem.

„Začátky byly docela vtipné. Objednali jsme laser z Číny, který stál 20 tisíc. Vypálení jednoho výrobku nám tehdy zabralo půl hodiny a my si za něj účtovali 20 korun,“ vypráví Kruczek s tím, že u zakázky takového typu trávili i týden. To je čas, který si dnes už nemohou dovolit. Právě rychlé dodání je totiž něco, čím se chtějí odlišovat od konkurence. V rámci České republiky tak doručují zpravidla do druhého dne, maximálně ale s jednodenním zpožděním. Dnes už k vypalování používají laser profesionální. K němu v roce 2020 navíc přibyla i UV tiskárna, díky níž umí na dřevo tisknout i barevně.

Na extravaganci už nesází

Za rok ČistéDřevo odbaví kolem sta tisíc objednávek a napříč trhy rozešle kolem 300 tisíc kusů dřevěného zboží. Od nábytku a dekorací přes dětské hračky až po módní doplňky v podobě dřevěných motýlků. Na rozdíl od počátků svého podnikání, kdy na e-shopu nabízeli i spoustu extravagantních kousků, se ale v současnosti soustředí spíše na ty praktické. „Vzpomínám si na to, že jsme prodávali třeba schody do kurníku, což není zrovna rentabilní. Na druhou stranu nám to pomohlo udržet vztah se zákazníkem,“ loví v paměti Izaiáš.

Spíše než být netradiční se tak ve firmě soustředí na to, aby u nich zákazníci našli takřka „veškeré“ dřevěné produkty, které jim zrovna padnou na mysl. „Když se řekne ČistéDřevo, chceme, aby si lidé vybavili nejširší nabídku dřevěných výrobků,“ míní Kruczek s tím, že vyloženě jeden tažný produkt nemají: „V zimě to jsou sáňky, v létě zas pískoviště. Zkrátka máme pokrytý byznys po celý rok. Okurkových sezón se proto nebojíme.“

Dřevo oba Tomášové vnímají jako nadčasový materiál minulosti, současnosti i budoucnosti. Blízký jim je ale také kvůli jejich kladnému vztahu k přírodě. Ostatně, právě udržitelnost je jedním ze základních charakteristik ČistéhoDřeva. Zásadní je pro ně například omezení plýtvání, jemuž se snaží zamezit třeba tím, že na e-shopu vedle „klasických“ výrobků nabízejí za sníženou cenu i ty druhé jakosti, které nejen kutilům poslouží jako inspirace pro další tvoření. Kromě toho spolupracují výhradně s takovými dodavateli, jejichž výrobky pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Plynulý růst a hlava čistá jako dřevo

Za svůj kladný přístup získal internetový obchod certifikát Udržitelný e-shop, jež jim udělila Heureka ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, Komerční bankou a společností Visa. Kromě toho je ČistéDřevo držitelem ocenění Heureka Shop Roku 2021, které obhájilo i v následujících dvou letech. V minulém roce se pak ve firmě rozhodli pomoci těm, kteří mají hledání práce ztížené kvůli hendikepu, a otevřeli chráněnou dílnu Dřevěný anděl. V ní lidé se zdravotním znevýhodněním balí, kompletují, skládají a dokončují dřevěné výrobky.

Pro letošní rok počítá společnost s čtyřicetiprocentním růstem, přičemž za ideálních podmínek by jej ráda zvládla bez finanční pomoci. Ačkoli ve hře různé varianty investic jsou. „Je to krok, který si chceme hodně dobře rozmyslet, abychom věděli, že naše firma směřuje skutečně tam, kam chceme,“ vysvětluje Izaiáš.

Ostatně, až do teď si v ČistémDřevě veškeré aktivity zvládli financovat z vlastních zdrojů. A že by tato skutečnost brzdila potenciál růstu, si ani jeden z majitelů nemyslí. „Rosteme plynule. Díky tomu se nám nemůže stát, že by nám to jednoho dne přerostlo přes hlavu,“ uzavírá s tím, že bez dluhů se jim lépe usíná.