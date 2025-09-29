Ohrozí Trumpova cla dolar? Nový výzkum ukazuje, že role americké měny jako světové rezervy zůstává silná, ovšem jen prozatím

Globální obchod a finance jsou pevně propojené. Nový výzkum ukazuje, že masivní cla, která americký prezident Donald Trump navrhl letos v dubnu na „Den osvobození“, ohrozila roli amerického dolaru jako světové rezervní měny. Naopak snížení tarifů na mírnější úroveň jeho postavení opět upevnilo.
Zmíněná analýza také ukazuje, že výjimečné postavení dolaru jako světové rezervní měny stojí na jeho rolí „bezrizikového aktiva“, které přitahuje globální kapitál a umožňuje Spojeným státům půjčovat si za nižší úroky. Tento status je přitom těsně provázaný s otevřeným obchodem, který propojuje osudy ostatních ekonomik s tím, co se děje v USA, uvádí agentura Reuters.
Podobně to vidí i hlavní ekonom ČSOB Private Banking Dominik Rusinko: „Status dolaru jakožto globální rezervní měny stojí na několika faktorech. Silných domácích institucích, robustní ekonomice, hlubokém a likvidním finančním trhu a americkém mocenském postavení ve světě. A také absenci plnohodnotné alternativy. Pokud Trumpovy politiky začnou erodovat zdroje, na kterých stojí výjimečné postavení dolaru, z něhož plyne Americe řada výhod, pak jde samozřejmě o ohrožení.“
Tarify a ohrožená důvěra
Podle autorů studie ekonomického institutu Brookings by zlom mohl nastat kolem hranice 26procentních cel, kdy by se část globální poptávky mohla začít přesouvat k alternativám, například k euru. Rusinko ovšem zdůrazňuje, že euro naráží na vlastní strukturální slabiny. „Podíl eura v globálních devizových rezervách dlouhodobě stagnuje okolo 20 procent, přičemž jeho ambice krotí ‚nedovařenost‘ eurozóny – absence společné rozpočtové politiky a dluhu nebo některé jiné strukturální neduhy,“ dodává pro Euro.cz s tím, že zastoupení dolaru sice v posledních dvou dekádách klesá, ale stále je téměř 60procentní.
Průměrné tarify uvalené Trumpem se nyní odhadují na 17 až 18 procent, přičemž podle autorů výzkumu zůstaly v rozmezí, kdy mohou sice oslabit, ale ne zcela ohrozit roli americké měny. Dolar se ukazuje jako nejbezpečnější měna na světě, protože šoky, které ovlivňují Spojené státy, působí na také velkou část globální ekonomiky, což zvyšuje poptávku po dolaru jako pojistce proti měnovým a dalším rizikům.
„Tento rys dolaru jako bezpečného přístavu je klíčovou silou, která snižuje úrokové sazby v USA, činí z nich cílovou destinaci pro globální investice a předmět stabilizace směnných kurzů. Obchodní válka by však toto rovnovážné postavení ohrozila,“ uvádí analýza, s níž tak úplně nesouhlasí Rusinko: „Přestože se dolar dostává pod tlak, v nejbližších letech se na jeho roli globální rezervní měny nic moc nezmění – jednoduše proto, že na stole není rozumnější alternativa.“
Výhoda volného obchodu
Výzkum přichází v době zvýšené pozornosti k roli dolaru ve světě a k možným změnám pod administrativou Bílého domu. Nedávný pokles hodnoty americké měny by však mohl být varovným signálem. Nicméně výnosy z amerických státních dluhopisů klesly a akcie dosáhly rekordních hodnot, což svědčí o pokračující poptávce aktivech denominovaných v dolarech a mírně uklidňuje obavy, že USA by mohly ztratit globální status.
Autoři však varují, že to nelze považovat za samozřejmost. „Fakt, že americké akcie, státní dluhopisy a dolar ztratily hodnotu v době narušení mezinárodních trhů, představuje výrazný odklon od obvyklého scénáře, kdy dolar během globálního stresu posiluje,“ uvádějí autoři studie s odkazem na reakci na původní plány cel, které Trump oznámil v dubnu. Status dolaru jako bezpečné měny podle nich kriticky závisí na relativně volném obchodu. A izolace americké ekonomiky od světového obchodního toku oslabuje síly, které činí americký dolar nejbezpečnější měnou na světě.
Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek upozorňuje na přeceňování dopadů obchodních válek: „Americká měna je historicky všeobecně přijímanou a rozšířenou měnou s volným kurzem a minimálními restrikcemi, takže její pozici může jen těžko nějaká další měna ohrozit. Dolar dokonce ochotně přijímají i tam, kde USA v lásce nemají. Těžko si tedy představit, že by najednou svět začal preferovat eura nebo čínskou měnu.“
Podle něj by k zásadní změně došlo jen při naprostém kolapsu amerického finančního systému. „V takovém případě by však šlo ke dnu i euro, takže jestli by něco nahradilo dolar, tak by to bylo spíš zlato. Pozice amerického dolaru je natolik daná, že ostatní mohou jen sekundovat a jen pomalu získávat podíl na trhu, nikoliv jej ovládnout,“ uzavírá.