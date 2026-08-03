Odyssea i Spider-Man plní sály. Dlouhodobý pokles návštěvnosti ale kina trápí dál

Odyssea Christophera Nolana se zařadila mezi největší filmové události letošního roku. Dále uspěly i snímky Posedlost, Backrooms, Spasitel nebo Michael a dobře si vede také aktuální novinka Spider-Man: Zbrusu nový den. Na první pohled by se proto mohlo zdát, že má Hollywood slabší roky po pandemii za sebou.
Dlouhodobý vývoj ale tak dobře nevypadá. Zatímco v roce 2002 se v USA a Kanadě prodalo téměř 1,6 miliardy vstupenek, v roce 2019 to bylo už jen zhruba 1,3 miliardy. A podle Petera Kafky, komentátora Business Insideru pro média a technologie, začali lidé chodit do kin méně často v době, kdy se masově rozšířil internet.
„O čas a peníze diváků soutěží spousta jiných typů zábavy, takže potřebují opravdu přesvědčivý důvod, proč jít do kina,“ píše Kafka. Filmy dnes nesoupeří pouze s jinými premiérami, ale také se streamovacími službami, sociálními sítěmi nebo počítačovými hrami.
Méně návštěvníků versus rekordní výsledky
Proměnu dobře ilustrují výsledky největšího světového řetězce AMC. Ve druhém čtvrtletí letošního roku navštívilo jeho kina o 26 milionů lidí méně než ve stejném období roku 2019, což odpovídá poklesu o 26,5 procenta. Přesto firma proti předpandemickému období zvýšila tržby o šest procent a upravený zisk EBITDA téměř o 40 procent.
Odyssea v českých kinechFilm Christophera Nolana boduje i v tuzemských kinosálech. Podle dat webu Kinomaniak vidělo film k 27. červenci už víc než 256 tisíc diváků a tržby přesáhly 60 milionů korun. Web odhaduje, že úspěch bude mít i film Spider-Man: Zbrusu nový den.
AMC tak letos dosáhlo nejvyšších čtvrtletních tržeb a zisku ve své 106leté historii. K rekordním výsledkům mu pomohly nejen dražší vstupenky a občerstvení, ale také prémiové sály s většími plátny, kvalitnějším zvukem a pohodlnějšími sedadly. Jejich význam dokládá i Odyssea, které tyto formáty během prvního týdne ve Spojených státech a Kanadě zajistily více než polovinu tržeb.
Kino se tak pro část publika mění z běžné volnočasové aktivity v dražší zážitek, který si dopřeje méně často. Provozovatelé přesto mohou vydělávat více, pokud každý divák utratí za vstupenku a občerstvení větší částku.
Filmy s přidanou hodnotou
Tento model může pomoci kinům, větší tlak ale přenáší na filmová studia. Aby lidé zaplatili za dražší projekci, musí snímek nabídnout něco, co televizní obrazovka nebo streamovací služba nenahradí. Roste proto význam velkorozpočtových titulů, známých značek a tvůrců, jejichž jméno dokáže z premiéry udělat událost roku.
Současně se zvyšuje riziko neúspěchu. Náklady na výrobu a propagaci velkofilmů dál rostou, zatímco počet návštěvníků se nevrací na úroveň začátku tisíciletí. Několik hitů může výrazně vylepšit roční výsledky, samo o sobě ale dlouhodobé návyky publika nezmění.
Tržby jako v roce 2018, diváků výrazně méně
Podobný vývoj je patrný také v Česku. Podle Unie filmových distributorů přišlo v roce 2025 do tuzemských kin přibližně 12,6 milionu diváků, zatímco v roce 2019 jich bylo 18,3 milionu. Návštěvnost tedy zůstala zhruba o 31 procent nižší.
Česká kina přesto v roce 2025 utržila 2,27 miliardy korun, prakticky stejně jako v roce 2018. Tehdy ale do sálů zavítalo 16,3 milionu lidí, téměř o čtyři miliony více. Rozdíl souvisí především se zvyšováním cen vstupenek a nabídkou dražších projekcí. I tuzemští provozovatelé si tak část chybějících návštěv nahrazují vyšší útratou publika.