Odvážná sázka se konečně začíná vyplácet. Aplikace WhatsApp už společnosti Meta vydělává slušný balík peněz

Americký technologický gigant Facebook si před 10 lety za zhruba 22 miliard dolarů (tehdejším kurzem téměř 478 miliard korun) koupil aplikaci pro zasílání zpráv WhatsApp. Mnozí odborníci tehdy zmíněný krok zpochybňovali, protože jim suma přišla natolik vysoká, že se akvizice podle nich nemohla vyplatit.

Dlouhou dobu to tak skutečně vypadalo, jelikož příjmy generované WhatsAppem nedosahovaly žádných zajímavých částek. Nyní se ale zdá, že se společnosti Meta, která je matkou obou zmíněných platforem, konečně podařilo přijít s metodou, díky níž na aplikaci vydělá. A to náramně.

Outstream Placeholder

Prudký nárůst příjmů potvrzují i nejnovější obchodní výsledky Mety za letošní třetí čtvrtletí. Podle nich byl totiž WhatsApp hlavním motorem 48procentního meziročního nárůstu nereklamních příjmů u všech aplikací společnosti vlastněné Markem Zuckerbergem. Za velkou částí zmíněného navýšení přitom stojí zpoplatněná služba, jež firmám umožňuje zasílat přes WhatsApp zprávy svým současným nebo potenciálním zákazníkům.





„Vybudovat podnikání na stávajícím produktu pro zasílání zpráv bylo opravdu velkou výzvou. Nyní je ale jasné, že Meta skutečně dokázala monetizaci WhatsAppu zvýšit,“ řekl Business Insideru Mark Mahaney, technický analytik ve společnosti Evercore ISI.

Odvětví má velký potenciál

Ačkoliv nárůst výdělečnosti WhatsAppu je skutečně působivý, faktem je, že nereklamní příjmy zajistily Metě ve třetím čtvrtletí „pouhých“ 434 milionů dolarů (asi 10,1 miliardy korun). V případě reklam to bylo naopak astronomických 39,9 miliardy (téměř 935 miliard korun). Podle Mahaneyho je nicméně důležité, že nereklamní příjmy tohoto technologického giganta aktuálně rostou ve srovnání s výdělky z reklam více než dvojnásobným tempem: „Je třeba si uvědomit, že Meta vlastní dvě největší aplikace pro zasílání zpráv na světě a jejich monetizace je stále ve velmi rané fázi. Právě odvětví soukromých zpráv je přitom nejzajímavějším nedostatečně zpeněžovaným aktivem, které mají.“

Zisky generované chatovacími aplikacemi kromě zmíněných obchodních zpráv pochází rovněž z reklam ve formě takzvaných sponzorovaných zpráv či z dalších služeb, které umožňují firmám prostřednictvím reklam napřímo kontaktovat uživatele na WhatsAppu, Messengeru či Instagramu. To podle odborníků ukazuje, že v odvětví zasílání zpráv je ukrytý ještě velký potenciál.

Soukromé zprávy spíše než feed

Meta sice odmítla zvyšující se příjmy WhatsAppu blíže komentovat, z dřívějších vyjádření ale vyplývá, že na monetizaci chatovacích aplikací se firma soustředí skutečně intenzivně. Třeba letos v dubnu se Zuckerberg nechal slyšet, že pro zvýšení efektivity podnikání v segmentu zasílání zpráv chce společnost už brzy nasadit umělou inteligenci.

„Technologie umělé inteligence od společnosti Meta by se mohla stát skutečně masivním byznysem. Týkat by se to mělo škálování obchodních zpráv, zavádění reklam nebo placeného obsahu do interakcí s umělou inteligencí a umožnění lidem platit za používání větších modelů umělé inteligence a přístupu k více počítačům,“ zmínil tehdy jeden z nejbohatších lidí světa.

Většímu důrazu na zvýšení výdělků ze zasílání zpráv nahrává rovněž stávající trend, kdy roste počet uživatelů, kteří místo aplikací jako Facebook či Instagram raději sdílí obsah přímo ve zprávách zaslaných konkrétním lidem či skupině. „Stále více sdíleného obsahu se bude přesouvat od formátů založených na feedech k formátům založeným na soukromých zprávách,“ potvrdil letos v červnu i šéf Instagramu Adam Mosseri.