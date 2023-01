Odstěhujte se z Tokia, dáme vám miliony. Japonská vláda chce nalákat lidi do venkovských oblastí

Japonská vláda nabízí příspěvek jeden milion jenů (zhruba 173 tisíc korun) na každé dítě všem rodinám, které se odstěhují z aglomerace hlavního města Tokia. Podle Guardianu bude opatření zavedeno letos v dubnu jako součást vládní snahy vdechnout život upadajícím městům a vesnicím. Novinka má zmírnit také tlak na prostor a veřejné služby v největší japonské metropoli s přibližně 35 miliony obyvatel.

Ke schválení dotace došlo, i přestože počet obyvatel Tokia loni poprvé za mnoho let poklesl. Politici se ale domnívají, že je potřeba přijmout razantní kroky ve snaze snížit hustotu zalidnění hlavního města. Opatření má tedy povzbudit občany, aby začali žít nový život v ,nemoderních‘ částech země, které jsou výrazně zasaženy stárnutím, zmenšováním populace a migrací mladších lidí do velkých měst.

Dotace bude nabídnuta všem rodinám žijícím ve 23 městských částech Tokia, v dalších částech metropolitní oblasti a v sousedních prefekturách Saitama, Čiba a Kanagawa. Aby rodiny peníze získaly, musejí se přestěhovat mimo širší oblast Tokia. Někteří odborníci nicméně varují, že by domácnosti mohly podle současných pravidel na pobídku dosáhnout i tehdy, pokud se přestěhují do horských oblastí těsně za hranicí metropole.

Lidé se nesmí vrátit

Nová dotace představuje dramatické navýšení částky oproti předchozím rokům, kdy dosahovala pouhých 300 tisíc jenů (asi 52 tisíc korun). Do programu se zatím zapojilo asi 1300 obcí – zhruba 80 procent z celého Japonska. Jejich představitelé očekávají, že se jim podaří přilákat nové obyvatele i díky nedávným změnám na trhu práce. Během pandemie covidu se totiž v Japonsku výrazně zvýšil počet zaměstnanců, kteří pracují na dálku z domova.

Zklamané ale budou rodiny, které by se po obdržení dotace chtěly zase vrátit zpět do Tokia. Ve svých nových domovech totiž musejí žít minimálně pět let a jeden člen domácnosti musí být zaměstnaný, nebo plánovat zahájení vlastního podnikání. Ti, kteří se odstěhují před uplynutím této doby, budou muset veškeré peníze vrátit nazpět.

Milion na každé dítě přestěhované z Tokia ale nepředstavuje vše, co mohou Japonci od státu získat. Rodiny budou mít rovněž nárok na další jeden až tři miliony jenů za předpokladu, že splní jedno ze tří kritérií. Dospělí musejí být zaměstnání v malé či středně velké společnosti v novém místě bydliště nebo pokračovat v původní práci z domu, potažmo zahájit zcela nové podnikání. Po započtení všech příspěvků by tedy rodina se dvěma dětmi mohla mít nárok až na pět milionů jenů (asi 866 tisíc korun).

Japonci vymírají

Financování celého projektu bude rozděleno mezi centrální vládu a místní obce, obě strany přitom poskytnou polovinu. Politici doufají, že do roku 2027 by se díky těmto penězům mohlo z Tokia odstěhovat až 10 tisíc rodin. Právě zvýšení nabízené částky má zajistit, že program bude mnohem úspěšnější než dosud. Za tři předchozí roky totiž dotace využilo jen zhruba 1500 rodin.

Nejnovější pokus o oživení venkovských regionů přichází v době dalšího poklesu japonské populace. Počet obyvatel třetí největší světové ekonomiky se podle vládních údajů mezi roky 2020 a 2021 snížil o rekordních 644 tisíc lidí. Očekává se navíc, že v roce 2065 bude v zemi žít pouze 88 milionů obyvatel oproti současným 125 milionům. To přitom představuje třicetiprocentní pokles za 45 let.

Za tato alarmující čísla může především nízká porodnost, která v současnosti dosahuje 1,3 dítěte na ženu. Pro udržení současné velikosti populace by však uvedené číslo mělo mít hodnotu kolem 2,1. V roce 2021 se v zemi narodilo ,pouze‘ 811 tisíc dětí, což je nejméně od první evidence v roce 1899. Naopak počet stoletých obyvatel přesahuje 90 tisíc, zatímco v roce 1963 jich v celé zemi bylo jen sto padesát tři.