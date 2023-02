Odsouzen v metaversu? Kolumbie uspořádala svůj první soudní proces ve virtuální realitě, v budoucnu plánuje jejich rozšíření

V jihoamerické Kolumbii během února uspořádali první tamní soudní proces v metavesmíru. Na dvouhodinovém jednání správního soudu v departmentu Magdalena vystoupili účastníci sporu jako avataři ve virtuální realitě. Podle agentury Reuters proces vedla soudkyně Maria Quinonesová Trianová, jejíž digitální postava byla oděna do černého obleku.

Kolumbie se tím stala jednou z prvních zemí na světě, která testovala skutečná právní slyšení v metaverzní realitě. Soudkyně si přitom pochvalovala, že digitální prostory působily poměrně živě, a celý zážitek označila za „úžasný“. „Připadalo mi to skutečnější než videohovor. V něm totiž mnoho lidí vypíná své kamery, takže nemáte ponětí, co dělají,“ řekla Quionesová.

Případ se týkal sporu mezi krajským odborovým svazem dopravy a policií. Jednání mají i nadále probíhat alespoň částečně v metaverzu, ve kterém bude pravděpodobně vynesen také závěrečný rozsudek. Quionesová nevyloučila ani to, že ve virtuální realitě se budou v dohledně době konat další procesy.

Většině lidí se to nelíbí

Zatímco soudní jednání v podobě videokonferencí přes Zoom či Google Meet se v uplynulých letech stala celkem běžnou záležitostí, s metavesmírem dosud experimentoval jen málokdo. Pokud by se tedy povedlo tento způsob zavést do ustálené praxe, znamenalo by to významné vítězství pro technologické giganty, jako je Meta nebo Microsoft. Těm totiž v minulosti mnozí vyčítali, že setkání v metaversu často trápí neohrabané vizualizace připomínající animované pohádky.

Kolumbijský soudní proces nicméně proběhl bez jakýchkoliv závažnějších potíží – dokonce se prý podařilo zamezit i prudkým pohybům kamery vyvolávajícím závratě. „Náš experiment má ukázat, že tento způsob je možný. Pokud s tím tedy všichni účastníci budou souhlasit, můj soud může v metavesmíru pokračovat i nadále,“ dodala Quionesová.

Podle soudkyně je virtuální proces zcela v souladu s kolumbijskou ústavou, přesto ale uznala, že experiment u mnohých populární zrovna není. Jednání bylo totiž živě streamováno na YouTube a 70 procent tamních diváků uvedlo, že s použitím metavesmíru při soudních jednáních nesouhlasí.

Rozšíření komplikuje drahý hardware

Dle názoru profesora veřejné politiky na Univerzitě del Rosario Juana Davida Gutierreze je nutné ujít ještě dlouhou cestu, než dojde k rozsáhlejšímu nasazení metavesmíru v soudnictví. „Potřebujete k tomu drahý hardware, který má jen velmi málo lidí. A to vyvolává otázky o dostupnosti spravedlnosti a její rovnosti pro všechny občany,“ podotkl Gutierrez s tím, že je podle něj i nepravděpodobné, aby technologie pomohla se zrychlením aktuálně přetíženého kolumbijského soudního systému: „Panuje tu poměrně rozšířená iluze, že se tak věci zefektivní, někdy je to ale přesně naopak.“

Quionesová s profesorovými námitkami ohledně nákladů a dostupnosti virtuální reality do velké míry souhlasí. Na druhou stranu ovšem tvrdí, že metavesmír podle ní může být velmi užitečný třeba v případech zneužívání či u jiných násilných trestných činů. Účastníci totiž spolu mohou sdílet jeden prostor, aniž by se museli fyzicky vidět, což pro oběti představuje významnou výhodu.