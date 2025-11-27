Odolnější, odvážnější, tvrdší. Nový šéf Moseru chce z legendární sklárny udělat globální love brand, na příští rok chystá řadu novinek

Martin Dvořák přišel do vedení Moseru se zkušenostmi z energetických, průmyslových i výrobních firem. Působil například v představenstvu E.ON Energie, byl jednatelem německého rodinného holdingu Zambelli nebo členem představenstva průmyslového uskupení EGE.
Právě kombinace strategického řízení, tvrdých dat a respektu k řemeslu je podle něj zásadní pro vznik vize „Moser 2.0“, na které se podílel společně s kreativním ředitelem Janem Plecháčem. Pod jejich vedením má značka se 168letou tradicí, založená na ruční práci mistrů sklářů, zároveň držet krok s trendy, posilovat export a dál rozšiřovat svůj globální dosah. Sklárna již upravila šíři své nabídky, podporuje produktové inovace, posiluje aktivity v zahraničí a zároveň investuje do lidí – do sklářských mistrů i nových talentů.
„Každý v Moseru musí být jako naše sklo, odolnější, odvážnější a tvrdší,“ říká Dvořák v exkluzivním rozhovoru pro Euro.cz, v němž zároveň popisuje, jak chce z české legendy vybudovat globální love brand.
V čele sklárny Moser stojíte už od ledna. Jak zatím hodnotíte svůj první rok a do jaké míry je zavazující být šéfem tak silné značky s tak dlouhou tradicí?
Letošní rok byl pro mne i můj tým velice intenzivní. Provedli jsme řadu opatření – ve směřování obchodu, který výrazně posilujeme směrem do zahraničí, v produktovém zaměření, v zajištění nástupnictví při předávání know-how našich nejlepších mistrů sklářů i ve firemní kultuře jako takové. Předpokládáme, že efekty těchto změn budou patrné už v roce 2026.
Vedení značky s takovou historií není jen závazkem vůči řemeslu a jeho zachování, ale i k zaměstnancům, k českým i mezinárodním zákazníkům a v neposlední řadě i akcionářům. Moser stojí pevně na silném příběhu nekompromisní kvality, vzácnosti a mistrovství na absolutní světové špičce. Vzpřímeně ale hledíme do budoucnosti, ve které bychom chtěli být globálním trendsetterem designu a barev. Tato kombinace je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní.
Jak se vám daří kombinovat tak dlouhou tradici s potřebou inovací?
Ve výrobě držíme postupy, které se předávají z generace na generaci už téměř 170 let. Sklo vyrábíme tradičními technikami, jež se za tu dobu téměř nezměnily. Inovace přicházejí hlavně v oblasti designu a barev, tedy v navazování na odkaz a odvahu Lea Mosera, syna zakladatele a průkopníka ikonických barev naší značky.
Letos se nám to povedlo hned dvakrát, s kolekcemi Magnus a Echoes. Obě si silně rezonovaly jak u stávajících zákazníků, tak zároveň oslovily nové ve všech našich prodejních kanálech v České republice i v zahraničí.
Odolnější, odvážnější a tvrdší
Firmu chcete rozvíjet s novou vizí „Moser 2.0“. Co obsahuje a jak se vám daří ji naplňovat?
Naše vize navazuje na historii značky, vychází z její DNA a zaměřuje se na její rozvoj. Přitom ale nejde jen o nové produkty nebo marketing. Stejně jako naše DNA, tak i Moser 2.0 vychází ze samotného jádra. Jde o to, jak rozvíjíme potenciál našich zaměstnanců, jak pracujeme s klíčovými pozicemi, zajišťujeme předávání řemesla dalším generacím, jak hladoví jsme na jednotlivých trzích, a přitom neuhýbáme z positioningu vysoce kvalitní, vzácné, nikoli masové značky. Často v této souvislosti říkám, že každý zaměstnanec musí být jako naše sklo: odolnější, odvážnější a tvrdší.
Cílem je, aby Moser dlouhodobě fungoval jako silný globální brand spojující mistrovské řemeslo, nadčasový design a moderní přístup k byznysu s maximální péčí o zákazníka. Nedílnou součástí vize je i ekonomická stabilita, která je ve sklářském oboru výzvou.
Patří do toho i otevření vaší prodejny v Hongkongu? A plánujete podobné kroky i v jiných metropolích?
Showroom v Hongkongu je klíčovým krokem k posílení naší pozice v Asii, kde máme aktivní komunitu sběratelů oceňujících především mistrovskou úroveň našich rytců. Region je pro nás dlouhodobě významný – například jihovýchodní Asie tvoří zhruba 15 procent obratu.
Nově jsme letos zahájili také projektové spolupráce na frankofonních trzích, posilujeme aktivity v Evropě a Velké Británii, jsme velmi aktivní na Blízkém východě. Spojené státy sice nyní generují do deseti procent ročního obratu, ale tento trh vnímáme jako významnou příležitost pro další růst.
Provedli jste také změny v produktovém portfoliu? Jak spolupráce s designéry a architekty ovlivňuje vaši nabídku?
Ano, Moser i nadále nabízí široké produktové portfolio pro účely projektových zakázek. Pro přehlednost, větší fokus a zkrácení termínů dodávek jsme ale zúžili a ucelili standardní nabídku tak, aby lépe reflektovala jedinečnost značky na různých trzích. Více než čtyři tisíce historicky nabízených položek jsme zacílením snížili na šest set, dostupných v různých barevných variantách.
Spolupráce s designéry a architekty je logickým krokem k využití naší unikátní propozice. Kromě standardního portfolia dokážeme nabídnout škálovatelnou ruční výrobu s designem na míru.
V Paříži nyní představujeme kolekci s významným francouzským architektem Maximem d’Angeacem, inspirovanou art decem, kterou prezentujeme v Musée des Arts Décoratifs v rámci dodávek pro projekt Orient Express. A další spolupráci se zahraničním designérem připravujeme i na příští rok.
Patří do nové strategie i vaše ultra limitovaná kolekce Echoes se speciálními barvami? Proč jste zákazníkům umožnili zvolit si konkrétní limitní číslo?
Kolekcí Echoes jsme oslavili dvě jubilea – jednak sto let prodejny v Praze Na Příkopě, jednak sto let barevných experimentů Lea Mosera. Kreativní ředitel Jan Plecháč představil historická i současná díla ve dvou odstínech: historickém uranu a zcela nové nefritově zelené.
Reakce zákazníků byla ohromující – nefritová kolekce byla téměř vyprodaná během dvou týdnů. Každé dílo přitom nese limitní číslo a zákazník si může vybrat své oblíbené, pokud již není rezervované, což mnohé velmi potěšilo.
Mezi zájemci přitom nejsou jen naši tradiční sběratelé, ale i lidé, kteří chtějí obdarovat někoho blízkého číslem, které má osobní význam. V tomto ohledu bych doporučil stále poměrně široký výběr z uranové varianty.
Jaký význam mají pro vás limitované kolekce a experimentální projekty?
Limitované edice a experimentální projekty nám umožňují posouvat značku dopředu a ukazovat její kreativní sílu. Přinášejí odvážnější nápady a nové techniky, které zaujmou i mladší publikum.
Nákaza sběratelstvím
Jaká část tržeb je ze zahraničí a kam směřuje vaše produkce?
Aktuálně český retail generuje zhruba polovinu obratu, pětatřicet procent tvoří naši exportní manažeři a zbývajících patnáct připadá na online prodej, který z větší části míří rovněž za hranice. Nicméně výraznou část prodejů v našich galeriích realizují turisté, takže za hranicemi končí většina produkce.
Proto kroky na podporu exportu i nadále posilujeme. Do obchodního týmu jsme nově přizvali zahraniční experty, rozvíjíme aktivity v USA, v Asii, na Blízkém východě i v Evropě.
Jak se mění profil vašich zákazníků a sběratelů Moseru?
U našich zákazníků dochází často k „nákaze sběratelstvím“. Poté se profilují jako loajální sběratelé, kteří oceňují příběh, autenticitu a dlouhodobou hodnotu, přičemž produktové preference se liší dle kanálu i regionu.
V retailu představuje zhruba polovinu obratu dekorativní moderna, klasika a rytiny, druhou půlku nápojové soubory. V USA jsou tradičně oblíbené nápojové soubory na destiláty, ale na významu získávají i nové dekorativní kolekce. V Asii pak převažují dekorativní kolekce a umělecké rytiny, často inspirované přírodou a symbolikou, které tvoří více než 80 procent regionálního obratu.
Velké plány i návrat sklářského oboru
Jaké jsou vaše plány na příští rok a jaké kolekce plánujete? A co očekávání ohledně výsledků rok letošní?
Rok 2026 bude protkán mnoha novinkami. S představováním začneme hned v lednu na výstavě Maison&Objet v Paříži, kde bude po mnoha letech k vidění nová nápojová kolekce i další novinky. Plánujeme pokračování limitovaných sérií a spolupráci s významnými designéry, stejně jako inovace v online i offline prodejních kanálech. Zúčastníme se také zahraničních veletrhů, například Milano Design Week.
Rok 2025 byl rokem nastavování a od roku 2026 očekáváme růst prodejů, posílení globální pozice značky, rozšíření sběratelské základny a pozitivní ekonomický dopad do provozního hospodářského výsledku. Kromě proexportních kroků se soustředíme také na vytvoření nového online prostředí a chystáme změny v českém retailu.
Do jaké míry ovlivňují vaše hospodaření trendy ve sklářství a jeho energetická náročnost?
Sklářství je energeticky velmi náročné odvětví. A i když pod střechou naší sklárny probíhají výrobní procesy stejně jako před 170 lety, na střeše máme jednu z největších průmyslových fotovoltaických elektráren v kraji. V kombinaci s bateriovým úložištěm tak významně zvyšujeme soběstačnost v dodávkách elektrické energie, ale médiem pro samotné tavicí pece zůstává zemní plyn, jehož cena se výrazně propisuje do finální kalkulace a činí z oboru velkou výzvu.
K celospolečenským trendům, které nás ovlivňují, patří i ústup učňovského školství. Osobně se proto intenzivně zasazuji o obnovení oboru sklář na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech a pevně doufám, že se nám to ve spolupráci s krajem podaří. Trendy v oblasti designu se pak prostřednictvím našeho kreativního šéfa Jana Plecháče snažíme spíše tvořit než následovat – chceme být hybatelem na poli luxusního křišťálu.