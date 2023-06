Odloženo na neurčito. Boeing zrušil start vesmírné mise Starliner, jeho inženýři objevili nové technické problémy

Americká vesmírná agentura NASA spolu s výrobcem letadel Boeing dokončila kontrolu lodi Starliner, která měla už příští měsíc dopravit astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. Během tohoto procesu se ale objevily dva nové problémy, jež musí být kvůli bezpečnosti posádky před prvním startem vyřešeny.

Aby toho navíc nebylo málo, došli technici Boeingu po důkladném prozkoumání nalezených nedostatků k závěru, že bude zapotřebí první start mise CFT (Crew Flight Test), původně plánovaný na 21. července, opět odložit. Hlavním důvodem je potenciálně hořlavá páska chránící svazky kabelů uvnitř lodi před odřením a také nedostatky na padáku.

Další z mnoha problémů

Výsledky závěrečné certifikace padákového systému ukázaly, že materiál spojující tři hlavní padáky s kabinou posádky není tak robustní, jak se předpokládalo. Boeing a NASA totiž požadovaly, aby byla tato spojení schopná zvládnout dvojnásobek očekávané zátěže, k níž na běžném letu dochází. Testy každopádně odhalily, že to daný materiál nedokáže.

„Rozhodli jsme se ukončit přípravy na misi CFT, abychom tyto problémy napravili. Bezpečnost je totiž vždy naší nejvyšší prioritou. Jsme samozřejmě zklamaní, protože to znamená zpoždění. Náš tým je ale hrdý na to, že děláme správná rozhodnutí,“ řekl podle serveru Spaceflight Now viceprezident Boeingu a manažer Starlineru Mark Nappi.

Technické nedostatky jsou něčím, s čím se program potýká již delší dobu. Už v minulosti totiž bylo nutné vyřešit řadu problémů týkajících se softwaru, ventilů a dalších částí kosmické lodi. Kvůli tomu má nyní celý projekt výrazné zpoždění, které oproti původnímu harmonogramu dosahuje zhruba dvou let.

Ztráty Boeingu narůstají

Vesmírnou loď Starliner vyvíjí Boeing pro NASA v rámci programu spolupráce s komerčním sektorem, přičemž celý kontrakt dosahuje hodnoty téměř pěti miliard dolarů (zhruba 109 miliard korun). Výraznou konkurenci ale pro Starliner představuje firma SpaceX, jejíž loď Crew Dragon americká vesmírná agentura používá už do roku 2020.

Kosmická společnost Elona Muska je tedy zatím ve vzájemném souboji mnohem úspěšnější. To dokazuje i skutečnost, že se SpaceX pravděpodobně podaří dokončit všech šest původně nasmlouvaných misí ještě předtím, než se Starliner vydá na svůj první start. Dříve byl přitom Boeing v závodu pilotovaných letů považován minimálně za rovnocenného soupeře, ovšem kvůli mnoha neúspěchům začal za SpaceX výrazně zaostávat.

Firma z Chicaga se navíc musí zabývat také nepříznivou ekonomickou situací celého projektu. Podle CNBC už totiž v důsledku zpoždění přišla o zhruba 833 milionů dolarů (asi 18,3 miliardy korun). Tuto částku společnosti nikdo nevrátí, protože smlouva s NASA počítá s tím, že veškeré problémy musí americký výrobce letadel vyřešit na své vlastní náklady. Nappi ale ve čtvrtek zdůraznil, že Boeing je odhodlán veškeré problémy vyřešit a že se spuštěním letů pro NASA i nadále počítá.