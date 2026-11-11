Od založení slavné Route 66 uplynulo 100 let. Matka všech cest dodnes láká turisty z celého světa

V provozu byla prakticky šest dekád, a ačkoliv byla v osmdesátých letech oficiálně zrušena a vyřazena ze systému amerických dálnic, velká část trasy zůstává stále sjízdná. Takzvaná „Mother Road“ je v dnešní době velkým lákadlem pro turisty z celého světa, kteří touží poznat dost možná nejslavnější silnici všech dob.
Route 66 sehrála velmi důležitou roli ve 30. letech, kdy fungovala jako cesta pro desítky tisíc rodin migrujících na západ. Za války pak sloužila k přesunu armády a po ní jako kulturní lákadlo, protože jet po Matce všech cest a navštěvovat přilehlá městečka a podniky představovalo pro mnohé jedinečný zážitek plný volnosti a zábavy.
Letos si svět připomíná 100leté výročí tohoto amerického úkazu, jehož příběh se nezačal psát v kancelářích washingtonských úředníků, nýbrž v hotelovém pokoji uprostřed Missouri. A rozhodující roli v něm nesehrál byrokrat, ale podnikavý muž ze zapomenutého jihozápadu.
Číslo 66 uspělo díky chytlavosti
Na první pohled by se mohlo zdát, že název kultovní trasy vzešel z důkladného byrokratického plánování. Nicméně realita je mnohem jednodušší a praktičtější. Pánové Cyrus Avery z Tulsy v Oklahomě a John Woodruff ze Springfieldu v Missouri přišli s velkolepou myšlenkou propojit Chicago s Los Angeles a začali lobbovat za novou dálkovou silnici.
Avery si přál, aby byla dopravní tepna označena číslem 60. Jenže to už si stát Kentucky nárokoval pro jinou silnici. Jako náhrada bylo navrženo číslo 62, které se však Averymu nezamlouvalo. Proto se 30. dubna 1926 sešel s dalšími státními silničními úředníky v hotelu Colonial ve Springfieldu, aby společně prošli seznam doposud nevyužitých čísel. Když narazili na 66, shodli se: zní chytlavě, snadno se pamatuje. Téhož odpoledne odeslali z hotelového pokoje telegram do washingtonského Úřadu pro veřejné silnice – a ministr Jardine jej 11. listopadu 1926 stvrdil svým podpisem. Tento den je dodnes považován za oficiální datum, kdy se americká Route 66 zrodila.
Silnice jako symbol naděje i útěku
Nutno podotknout, že Route 66 nevznikla žádným rozsáhlým budováním nových cest. Ve skutečnosti šlo pouze o to, že úřady přiřadily zmíněné číslo již existující síti státních silnic, z nichž, pravda, většina byla v žalostném stavu a potřebovala vyasfaltovat. Nová trasa se táhla od Chicaga až po Santa Monicu v Kalifornii přes osm států, na délce přesně 3 940 kilometrů. Poprvé tak propojila venkovské komunity, které dosud žádný celostátní tah k dispozici neměly.Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images Embed from Getty Images
Zároveň je potřeba připomenout, že v den svého vzniku měla Route 66 k dokončení opravdu daleko – asfaltem bylo tehdy pokryto jen něco kolem osmi set kilometrů. Plného vyasfaltování se pozdější Matka všech cest dočkala až v roce 1938, tedy 12 let po oficiálním otevření.
Skutečně významnou se silnice pro americký národ stala v průběhu zmiňovaných 30. let, kdy se proměnila v dějiště masové migrace na západ USA. Velká hospodářská krize a sucho představovalo pro zemědělský střed naprostou zkázu a stovky tisíc rodin byly nuceny své farmy opustit. Takto zničené oblasti se začaly označovat jako Dust Bowl (v překladu „prachová mísa“), neboť se jednalo o převážně vyprahlé planiny s nezpevněnou půdou, která se měnila v prach. V důsledku silného větru pak vznikaly prachové bouře, v nichž nebylo vidět na metr před sebe.
V takto nehostinném prostředí se nedalo normálně fungovat, a proto lidé své domovy opouštěli ve velkém a s vidinou lepšího života směřovali na západ do Kalifornie. Po Route 66 tehdy prošlo více než 200 tisíc lidí – spisovatel John Steinbeck tuto skutečnost popsal ve svém slavném románu Hrozny hněvu, přičemž právě v něm se zrodila i ona přezdívka, která přežila dodnes.
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Za druhé světové války pak silnice sloužila k přesunu vojáků, techniky a dělníků na západ. Skutečnou zlatou érou byl pro Route 66 ale až poválečný rozmach 40. a 50. let, kdy se z ní stala rekreační trasa a vyrůstaly podél ní motely s neonovými nápisy, čerpací stanice a restaurace. O silnici dokonce zpíval Nat King Cole v jazzové skladbě „Get Your Kicks on Route 66", což z ní v roce 1946 učinilo národní ikonu.
Konec slavné trasy v roce 1985
V roce 1956 podepsal americký prezident Dwight Eisenhower zákon o výstavbě mezistátní dálniční sítě. Route 66 byla postupně nahrazována novými dálnicemi a 27. června 1985 ji federální úřady oficiálně vyřadily ze systému, přestože velká část trasy zůstává sjízdná dodnes. Asociace státních silničních úředníků zároveň hlasovala pro stažení všech značek.
Problém byl, že v okolí Route 66 se nacházely desítky městeček, která na ní existenčně závisela. Část z nich naprosto zpustla a zchátrala, v jiných se ale vzedmul odpor. Klíčovou roli v záchraně trasy sehrál holič Angel Delgadillo ze Seligmanu v Arizoně, který lobboval u státního zákonodárného sboru za to, aby jí byl přiznán historický status. Díky své aktivitě zachránil Seligman před proměnou v město duchů a nastavil laťku pro ochranu slavné cesty jinde. Dnes je přibližně 80 procent původní Route 66 stále sjízdných a nese označení „Historic Route 66“, na mnoha úsecích navíc leží beton odlitý ručně ve 30. letech.
Rok 2026 jako významné výročí
Letošní rok je pro Route 66 výjimečný. Federální vláda uznala kulturní důležitost stého výročí přijetím zákona o Centennial Commission, jenž vytvořil koordinovaný rámec pro celonárodní oslavy. Do států podél trasy zamířily granty na obnovu značení, festivalů i turistické infrastruktury. Springfield v Missouri, odkud byl v roce 1926 odeslán onen telegram, se hrdě tituluje „rodištěm Route 66" a připravuje nejrůznější akce.
Fascinace Route 66 přitom dávno překročila hranice Ameriky. Turisté z celého světa si každoročně pronajmou auto nebo motorku a vydají se po stopách rodiny Joadů, chudých zemědělců ze Steinbeckova románu. Tato silnice sice nikdy nebyla nejrychlejší ani nejkratší cestou, jenže možná právě v tom spočívá její kouzlo.
Zdroje: britannica.com, smithsonianmag.com, history.com, nps.gov