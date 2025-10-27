Od QR kódu na stole až po platby na pumpě. Každá utracená tisícovka má být „happy“, tvrdí šéf Qerka Kovač

Když dnes jdeme do restaurace na oběd, očekáváme víc než jen dobré jídlo. Chceme pohodlí, rychlost a pocit, že všechno funguje hladce – od objednávky až po zaplacení. Přesně na tuto změnu chování vsadil startup Qerko, který se za posledních šest let stal symbolem digitalizace české gastronomie.
K online platbám postupně přibyly i různé marketingové nástroje, jež podnikům pomáhají růst a být vidět. Získávají tak třeba víc hodnocení na Googlu i sledující na Instagramu a mohou s hosty komunikovat i po jejich odchodu. Podniky pak mají víc návštěvníků, lepší recenze a loajálnější komunitu.
„Hosté dnes chtějí hlavně pohodlí, rychlost a super pocit z návštěvy. Zvykli si objednávat a platit online, takže to samé očekávají i v restauraci. Chtějí mít kontrolu nad účtem, možnost kdykoliv si přiobjednat nebo zaplatit bez čekání,“ přibližuje spoluzakladatel a CEO Qerka Lukáš Kovač, který s oblibou říká, že by každá utracená tisícovka měla být „happy tisícovka“, tedy utracená s radostí a s důvodem, proč se host bude chtít vrátit.
Právě on a jeho tým se zajistili o to, že QR kód na stole už není pro mnoho podniků jakousi technologickou kuriozitou, nýbrž běžným standardem. Samotné Qerko, které začínalo jako jednoduchá platební aplikace, se mezitím vyvinulo v „superaplikaci“ spojující svět gastrotechnologií a fintechu. Umožňuje nejen platit, ale i rezervovat stůl, sbírat věrnostní body či aktivovat vouchery. A jak ukazují čísla, hosté si na nový způsob fungování restaurací rychle zvykli.
Pět set nových restaurací za jediný rok
Qerko dnes patří k nejpoužívanějším gastrotechnologiím ve střední Evropě. Přes aplikaci každý měsíc platí více než 320 tisíc lidí, přičemž ročně se platby počítají v milionech a jejich celkový objem už dosahuje několika miliard korun.
Používáte při placení v restauraci či kavárně aplikaci Qerko?
„Je to pro mě obrovský důkaz, že se Qerko stalo přirozenou součástí každodenního života hostů i podniků. Celkově máme už přes 1,6 milionu registrovaných uživatelů, což je zhruba o třetinu víc než loni touto dobou. Napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem placení přes Qerko nabízí 1 600 podniků,“ vypočítává Kovač s tím, že letos přibylo téměř 500 nových restaurací.
Oblíbená aplikace navíc v tomto roce vstoupila i do zcela nových segmentů. Po gastru expanduje i na čerpací stanice. Lidé tak mohou tankovat kdykoli a zaplatit rovnou od stojanu. „Placení Qerkem jsme na nich spustili teprve nedávno, takže zatím prozkoumáváme, jaké možnosti by uvítali řidiči i provozovatelé stanic,“ vysvětluje Kovač.
Větší pohodlí znamená i větší spropitné
Nutno připomenout, že když Qerko v roce 2019 vzniklo, lidé se na QR kódy dívali s podezřením. „Před pár lety jsme slyšeli: ‚To máme mít QR kódy na stolech?‘ Dnes už je to standard. Dřív jsme museli přesvědčovat, dnes nás podniky samy vyhledávají,“ směje se Kovač. Z kdysi okrajové inovace se tak stal klíčový prvek moderní gastronomie.
Podniky totiž dnes digitalizaci nepovažují za luxus, ale za nutnost. Pomáhá jim řešit nedostatek personálu, zrychluje provoz a zlepšuje servis. „Nedůvěra se změnila v pochopení, že technologie nejsou hrozba, ale nástroj, jak posunout podnik dál. Bez nich se dnes těžko drží konkurenceschopné, ztrácí efektivitu a přehled o svém byznysu i příležitost, jak hosty lákat zpět,“ dodává šéf české společnosti.
A přináší to i nečekaný efekt. Lidé přes Qerko nechávají v průměru o 40 procent vyšší spropitné než při platbě přes terminál, protože si cení pohodlí a času, který ušetří, protože nemusejí čekat na účet ani stát frontu u kasy. Z momentu, který byl dříve spíš otravný, se tak stává pozitivní zážitek. Host odchází s dobrým pocitem, obsluha s vyšší odměnou. Jednoduše řečeno: win-win.
Nechybí ale ani ekologický rozměr. Díky Qerku se totiž ročně netisknou desítky milionů účtenek, což znamená úsporu papíru, energie a času.
Vouchery jako nová trefa do černého?
Princip fungování Qerka je ve skutečnosti docela jednoduchý. Navíc podle Kovače platí, že platba je součástí zážitku a data z ní pomáhají restauracím lépe fungovat. Aplikace je propojená s pokladním systémem, takže host i obsluha vidí v reálném čase, co je na účtu. A kromě samotného placení nabízí rovněž informace o otevírací době nebo menu a možnost věrnostního programu, marketingové kampaně či propojení s recenzemi na Google Maps nebo sociálními sítěmi. „Platba se stává součástí zážitku, ne jeho koncem. A čím lépe ten moment zvládnete, tím víc ‚happy tisícovek‘ se v podniku protočí,“ doplňuje manažer.
Právě zmíněné věrnostní programy a slevové vouchery jsou jedním z posledních rozšíření aplikace. Podobu takového programu si přitom určuje podnik sám, a to jednoduše tak, že určí, kolik návštěv nebo jakou útratu host potřebuje, aby získal odměnu. Všechno přitom probíhá v aplikaci, bez fyzických kartiček, razítek a asistence personálu. A podniky pak díky tomu zaznamenávají v průměru o 20 procent vyšší návratnost hostů.
Ještě výraznější dopad má nový systém voucherů – slevových nabídek a akcí 1+1 zdarma, které se v aplikaci objevily nedávno. Díky nim Qerko pomáhá podnikům přivádět nové hosty a ty stálé motivovat, aby se vraceli častěji. Jen během prvních týdnů je využilo přes pět set lidí a jejich počet stále roste. Aktuálně je k dispozici přes sto nabídek ve více než 70 pražských podnicích.
„Je to pořád začátek, ale zatím máme na vouchery skvělý ohlas. V průměru díky nim uživatelé ušetří přes 150 korun na návštěvu hlavně proto, že nemálo voucherů nabízí akce 1+1 na snídaně, obědy nebo výrazné slevy,“ podotýká Kovač a zdůrazňuje, že společnost prozatím zkoumá všechny možnosti této funkce a odezvu od uživatelů a podniků, které se zapojily. K nim patří třeba Kolkovna, Pivo Karlín, Aroma, Masaryčka, Bánh Mì Makers a Spojka Karlín. V příštích měsících bude následovat spuštění v Brně, Plzni a dalších krajských městech.