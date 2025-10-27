Menu Zavřít

Od QR kódu na stole až po platby na pumpě. Každá utracená tisícovka má být „happy“, tvrdí šéf Qerka Kovač

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Lukáš Kovač, spoluzakladatel a CEO Qerka
Autor: Qerko (publikováno se svolením)
Lukáš Kovač, spoluzakladatel a CEO Qerka
  • Qerko mění způsob, jakým Češi platí v restauracích. Startup, který začal jako jednoduchá platební aplikace, se stal symbolem digitalizace gastronomie
  • Nyní expanduje i za hranice tohoto odvětví, neboť již umožňuje platby na čerpacích stanicích či za online obsah. A nově přibyly též věrnostní programy nebo slevové vouchery
  • Platforma aktuálně propojuje přes 1 600 podniků ve třech zemích a letos zaznamenala rekordní růst, přibylo téměř 500 nových restaurací

Když dnes jdeme do restaurace na oběd, očekáváme víc než jen dobré jídlo. Chceme pohodlí, rychlost a pocit, že všechno funguje hladce – od objednávky až po zaplacení. Přesně na tuto změnu chování vsadil startup Qerko, který se za posledních šest let stal symbolem digitalizace české gastronomie. 

K online platbám postupně přibyly i různé marketingové nástroje, jež podnikům pomáhají růst a být vidět. Získávají tak třeba víc hodnocení na Googlu i sledující na Instagramu a mohou s hosty komunikovat i po jejich odchodu. Podniky pak mají víc návštěvníků, lepší recenze a loajálnější komunitu.

„Hosté dnes chtějí hlavně pohodlí, rychlost a super pocit z návštěvy. Zvykli si objednávat a platit online, takže to samé očekávají i v restauraci. Chtějí mít kontrolu nad účtem, možnost kdykoliv si přiobjednat nebo zaplatit bez čekání,“ přibližuje spoluzakladatel a CEO Qerka Lukáš Kovač, který s oblibou říká, že by každá utracená tisícovka měla být „happy tisícovka“, tedy utracená s radostí a s důvodem, proč se host bude chtít vrátit.

Právě on a jeho tým se zajistili o to, že QR kód na stole už není pro mnoho podniků jakousi technologickou kuriozitou, nýbrž běžným standardem. Samotné Qerko, které začínalo jako jednoduchá platební aplikace, se mezitím vyvinulo v „superaplikaci“ spojující svět gastrotechnologií a fintechu. Umožňuje nejen platit, ale i rezervovat stůl, sbírat věrnostní body či aktivovat vouchery. A jak ukazují čísla, hosté si na nový způsob fungování restaurací rychle zvykli.

Pět set nových restaurací za jediný rok

Qerko dnes patří k nejpoužívanějším gastrotechnologiím ve střední Evropě. Přes aplikaci každý měsíc platí více než 320 tisíc lidí, přičemž ročně se platby počítají v milionech a jejich celkový objem už dosahuje několika miliard korun.

„Je to pro mě obrovský důkaz, že se Qerko stalo přirozenou součástí každodenního života hostů i podniků. Celkově máme už přes 1,6 milionu registrovaných uživatelů, což je zhruba o třetinu víc než loni touto dobou. Napříč Českem, Slovenskem a Maďarskem placení přes Qerko nabízí 1 600 podniků,“ vypočítává Kovač s tím, že letos přibylo téměř 500 nových restaurací. 

Oblíbená aplikace navíc v tomto roce vstoupila i do zcela nových segmentů. Po gastru expanduje i na čerpací stanice. Lidé tak mohou tankovat kdykoli a zaplatit rovnou od stojanu. „Placení Qerkem jsme na nich spustili teprve nedávno, takže zatím prozkoumáváme, jaké možnosti by uvítali řidiči i provozovatelé stanic,“ vysvětluje Kovač.

Větší pohodlí znamená i větší spropitné

Nutno připomenout, že když Qerko v roce 2019 vzniklo, lidé se na QR kódy dívali s podezřením. „Před pár lety jsme slyšeli: ‚To máme mít QR kódy na stolech?‘ Dnes už je to standard. Dřív jsme museli přesvědčovat, dnes nás podniky samy vyhledávají,“ směje se Kovač. Z kdysi okrajové inovace se tak stal klíčový prvek moderní gastronomie.

Podniky totiž dnes digitalizaci nepovažují za luxus, ale za nutnost. Pomáhá jim řešit nedostatek personálu, zrychluje provoz a zlepšuje servis. „Nedůvěra se změnila v pochopení, že technologie nejsou hrozba, ale nástroj, jak posunout podnik dál. Bez nich se dnes těžko drží konkurenceschopné, ztrácí efektivitu a přehled o svém byznysu i příležitost, jak hosty lákat zpět,“ dodává šéf české společnosti.

A přináší to i nečekaný efekt. Lidé přes Qerko nechávají v průměru o 40 procent vyšší spropitné než při platbě přes terminál, protože si cení pohodlí a času, který ušetří, protože nemusejí čekat na účet ani stát frontu u kasy. Z momentu, který byl dříve spíš otravný, se tak stává pozitivní zážitek. Host odchází s dobrým pocitem, obsluha s vyšší odměnou. Jednoduše řečeno: win-win. 

Nechybí ale ani ekologický rozměr. Díky Qerku se totiž ročně netisknou desítky milionů účtenek, což znamená úsporu papíru, energie a času.

Vouchery jako nová trefa do černého?

Princip fungování Qerka je ve skutečnosti docela jednoduchý. Navíc podle Kovače platí, že platba je součástí zážitku a data z ní pomáhají restauracím lépe fungovat. Aplikace je propojená s pokladním systémem, takže host i obsluha vidí v reálném čase, co je na účtu. A kromě samotného placení nabízí rovněž informace o otevírací době nebo menu a možnost věrnostního programu, marketingové kampaně či propojení s recenzemi na Google Maps nebo sociálními sítěmi. „Platba se stává součástí zážitku, ne jeho koncem. A čím lépe ten moment zvládnete, tím víc ‚happy tisícovek‘ se v podniku protočí,“ doplňuje manažer.

Právě zmíněné věrnostní programy a slevové vouchery jsou jedním z posledních rozšíření aplikace. Podobu takového programu si přitom určuje podnik sám, a to jednoduše tak, že určí, kolik návštěv nebo jakou útratu host potřebuje, aby získal odměnu. Všechno přitom probíhá v aplikaci, bez fyzických kartiček, razítek a asistence personálu. A podniky pak díky tomu zaznamenávají v průměru o 20 procent vyšší návratnost hostů.

Ještě výraznější dopad má nový systém voucherů – slevových nabídek a akcí 1+1 zdarma, které se v aplikaci objevily nedávno. Díky nim Qerko pomáhá podnikům přivádět nové hosty a ty stálé motivovat, aby se vraceli častěji. Jen během prvních týdnů je využilo přes pět set lidí a jejich počet stále roste. Aktuálně je k dispozici přes sto nabídek ve více než 70 pražských podnicích.

„Je to pořád začátek, ale zatím máme na vouchery skvělý ohlas. V průměru díky nim uživatelé ušetří přes 150 korun na návštěvu hlavně proto, že nemálo voucherů nabízí akce 1+1 na snídaně, obědy nebo výrazné slevy,“ podotýká Kovač a zdůrazňuje, že společnost prozatím zkoumá všechny možnosti této funkce a odezvu od uživatelů a podniků, které se zapojily. K nim patří třeba Kolkovna, Pivo Karlín, Aroma, Masaryčka, Bánh Mì Makers a Spojka Karlín. V příštích měsících bude následovat spuštění v Brně, Plzni a dalších krajských městech.

