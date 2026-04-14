Coby vystudovaný právník si založil firmu s únikovkami. Ty mu zavřel covid, a tak se doma vrhl na výrobu akustických panelů, o něž je zájem i v USA

Studoval, aby se stal právníkem, avšak krátce na to pochopil, že jeho byznysový potenciál je někde jinde – v realizování zážitků pro lidi. A tak sebral odvahu a v roce 2014 se stal spoluzakladatelem firmy The Chamber, s níž se vrhnul do světa real-life gamingu.
Že se Kučvovi v tomto ohledu dařilo, dokládají mimo jiné licence prodané do Německa, Francie, Španělska či Kuvajtu. Jeho hra Poltergeist navíc patřila několik let podle žebříčku Terpeca mezi deset nejlepších hororových escape rooms na světě. Jemu samotnému to vedle peněz přinášelo i potěšení v podobě spokojených zákazníků. Pak ale na jaře 2020 „zaúřadoval“ covid, a rázem bylo po byznysu.
Dobré načasování
Jelikož zkraje pandemie nebylo co dělat, pustil se Kučva s manželkou do rekonstrukce bytu. „Líbily se nám lamelové panely, které jsem našel na Pinterestu, jenže jsme je nikde nemohli sehnat. Narazili jsme na ně až v Dánsku, ale cena dopravy byla astronomická. A protože jsem měl vybavenou dílnu pro únikovky, zkusili jsme si je vyrobit sami,“ popisuje pro Euro.cz s tím, že spoustě jejich kamarádům a známým se akustické lamelové panely líbily natolik, že si chtěli rovněž pořídit. A tak se mimoděk zrodil úplně nový podnikatelský nápad.
„Tehdy jsme doufali, že si dá covid pauzu, ale když to tak nevypadalo, řekli jsme si, že panely by mohly být dobrá diverzifikace pro podnikání. Začali se ozývat lidi, protože zafungovala šuškanda. Vlastně se to celé krásně časově protnulo,“ vzpomíná Kučva, který následně založil druhou firmu Woodpasta, jež se od samého začátku snažila klást důraz na kvalitní zpracování, materiál i design – což ostatně platí dodnes.
Ovšem zatímco řada věcí zůstala stejná, spousta dalších naopak doznala změn. Tak například hlavním materiálem již není dřevo, kromě toho ale zároveň dochází k významnému rozšiřování sortimentu a s ohledem na budoucí expanzi přišel na řadu i rebranding. „Drobná změna počátečního písmene z W na M zafungovala výborně, navíc jsme si mohli zachovat korporátní identitu i vizuál. Také platí, že naše panely jsou o akustice, náladě nebo atmosféře, proto tedy Mood namísto Wood. Vlastně si to skvěle sedlo i proto, že jsme zvolili tak trochu cimrmanovskou variantu překlopení jednoho písmene,“ pochvaluje si Kučva a dodává, že si teď mohou vybírat z více materiálů, aniž by byli limitováni názvem.
Dnes se panely vyrábějí i z podkladového „filcu“, tedy správně z netkané textilie z recyklovaných PET vláken, která zajišťuje akustičnost dřevěných lamel (zvukové vlny při dopadu pohltí a neodrazí se zpět do prostoru). Nový materiál navíc disponuje certifikátem potvrzujícím, že neuvolňuje žádné těkavé látky, a zároveň nabízí nepřeberné množství barevných variant.
Roste konkurence i obrat
Dle Kučvy si Moodpasta našla vlastní niku na trhu především díky své autenticitě a v podstatě i butikové výrobě. Daří se jí odolávat rostoucí konkurenci, která nabízí řadu levnějších alternativ a od které se firma snaží odlišit mimo jiné poskytováním kompletního servisu – od prvotního návrhu, přes vyčíslení nákladů až po finální realizaci. Panely, které už majitelé vyřadili, zároveň umí odvézt, zrecyklovat a následně využít pro další výrobu – i to firmě pomáhá k úctyhodnému růstu.
Zatímco v roce 2021 hlásila (tehdy ještě) Woodpasta obrat 2,9 milionu korun, vloni už překročila 36milionovou hranici, což je zhruba 12,5krát více. Kučva dle svých slov navíc jeho navyšování „tak trochu zpomaluje“, aby si spolu s ostatními neukousl až příliš velké sousto: „Nechceme, aby utrpěla kvalita a načasování dodávek. Také nás brzdí nedostatek lidí.“
Sázka na osvědčené tváře
Kromě důrazu na kvalitu stojí podle zakladatele Moodpasty za jejím úspěchem rovněž úzká spolupráce s architekty, designéry, youtubery a dalšími známými tvářemi českého internetu, včetně Kazmy nebo Stejka. Její akustické panely najdeme v kancelářích firem, jako jsou GoodData, Asahi, Workday, Fio banka, Foxconn, JE Temelín nebo SathoshiLabs.
V roce 2025 se firma podílela i na několika patrech sídla NN pojišťovny na pražském Andělu, s designéry z Formafatalu na podcastovém studiu ArchiZoom či s Dřevodílem Rousínov na atriu budovy firmy Innovatrics v Bratislavě. Stejně tak její panely najdeme i ve flexi kancelářích Scott.Weber NR7 v Praze na Náměstí Republiky či Idea Hub na Smíchově. „Hodně nám v tomto ohledu pomáhá ‚word of mouth‘, když firmy sdílejí spokojenost s naší prací. Mnohdy je to lepší než marketing,“ pochvaluje si Kučva.
Úspěšná byla též loňská účast na Designbloku, kde se Moodpasta představila vůbec poprvé – a přineslo jí to nové zákazníky i nové kolegy. Její sofistikovaná expozice se nesla v duchu brutalismu, který byl inspirací pro nové svítidlo Eternia, jež vzdává hold dnes již neexistujícímu hotelu Praha postavenému právě v tomto architektonickém duchu. Na světelné části se podílela česká firma Elmet, s níž jsou spojeny i některé letošní produktové novinky v podobě celé řady svítidel.
Na cestě do zahraničí
Co se letošních ekonomických výsledků týče, první kvartál Moodpastě přinesl z hlediska obratu více než 110procentní růst. Cílem vedení je dosáhnout v tomto roce na úroveň mezi 80 až 100 miliony korun. Dále se chystá otevření nového showroomu v Praze na Poděbradské ulici, běží spolupráce s firmou Bonami.cz, které Moodpasta svými panely vyladila první patro nového flagshipstoru na Poděbradské ulici, či výstava v pražském Laufen Space. Tam společnost představuje obrazy a 3D objekty, které připomínají umělecké plastiky a které vznikly z recyklovaného materiálu, z něhož se vyrábějí i samotné panely.
Před měsícem pak naběhla do plného provozu nová výrobna akustických netkaných textilií v Kadani u Chomutova. Ta doplnila dosavadní truhlářskou výrobu ve Voticích u Benešova a kanceláře a vývojové centrum v Praze 9. A v plánu je opět účast na Designbloku.
Nutno zdůraznit, že Moodpasta rozhodně nezůstává jen v Česku. Ba naopak už teď prodává bez vlastní přítomnosti na 11 zahraničních trzích. „Nejvíce mne překvapil zájem z USA, i s ohledem na tamní cla a cenu dopravy. Také dodáváme do Německa, Rakouska, samozřejmě na Slovensko, do Francie či Británie a dalších zemí. Ve Španělsku se líbí naše barevnost, navíc si tam mnoho Čechů pořizuje rezidence nebo apartmány. A právě na tento trh budeme expandovat,“ prozrazuje Kučva.
Na Pyrenejském poloostrově hodlá firma navázat napřímo spolupráci s tamními architekty a designéry, stejně jako to dělá v Česku. A bude hledat silného partnera z oboru, který by ji zařadil do svého portfolia. Podle Kučvy se to ale nejspíš stihne až v prvním čtvrtletí roku 2027.
Co dalšího úspěšný podnikatel do následujících měsíců a let zamýšlí? Dle svých slov ještě větší důraz na kvalitu na úkor kvantity. Tedy řečeno jinak, méně zakázek, zato s významným designovým přesahem. „Chtěl bych být i v zahraničí u realizací, které budou představovat výzvu a na které si ostatní netroufnou. Takže mým cílem určitě není miliardový obrat, ale firma s přidanou hodnotou, která mne bude bavit,“ uzavírá Kučva.