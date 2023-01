Od náctiletých po lidi ve středním věku. Ve startupech nalezne uplatnění každý, míní Mikschik ze StartupJobs

Tuzemská startupová scéna zaznamenala na začátku tohoto týdne nový rekord. Nedávno založená společnost Filula AI, jež působí v oblasti umělé inteligence a za jejímž vznikem stojí pánové Filip Dvořák a Martin Douška, získala v rámci takzvaného pre-seed kola investici o celkové výši 56 milionů korun. To se dosud žádnému jinému českému startupu nepovedlo.

Filulu, která dokáže analyzovat firemní data, aby na jejich základě navrhla službu, jež danému podniku pomůže s řešením libovolných problémů, finančně podpořil zdejší fond Nation 1. Kromě něj ale začínající společnost podpořily též organizace CzechFounders, SPM Invest, eurounijní program Horizon Europe a Microsoft.

Podobných investic, třebaže do objemu o něco menších, by se přitom za uplynulý rok našla celá řada. Dle zprávy advokátní kanceláře Mavericks jich bylo – v součtu za pre-seedová i seedová kola – mezi 120 až 160. Jejich medián pak v rámci meziročního srovnání narostl o 4,5 milionu korun na sumu 18 milionů.

Jinými slovy, zájem o české startupy kontinuálně roste a s ním přirozeně i atraktivnost odvětví jako takového. A ačkoliv by si někdo mohl snad myslet, že práce v těchto začínajících firmách je výhradně doménou mladých, z dat kariérního portálu StartupJobs vyplývá, že je to ve skutečnosti zcela naopak.

„Přesvědčili jsme se o tom, že startupové prostředí nepoptává pouze třicátníky z řad technických lidí, ale že v něm nalezne uplatnění i řada dalších specialistů, kteří jsou pro budování mladé firmy zapotřebí, a to bez rozdílu věku,“ zdůrazňuje zakladatel uvedené platformy Filip Mikschik.

Čtyřem z deseti lidí je pětatřicet a víc

Z analýzy StartupJobs, které se zúčastnilo na 1400 respondentů, vyplývá, že téměř polovinu pracovníků tuzemských startupů skutečně představují osoby ve věku od 26 do 35 let. Patnácti procentům zaměstnanců šestadvacet let ještě nebylo a dalších 40 procent pracovní síly pak tvoří lidé, kterým je naopak více než pětatřicet.

„Představa o tom, že se ve startupech koncentrují pouze lidé kolem třiceti, je lichá. Přestože tvoří ve firmách dominantní část pracovní síly, jsou tyto firmy otevřeny i výrazně starším či mladším zaměstnancům. Ti mohou firmě buď nabídnout dlouholeté zkušenosti erudovaných odborníků, nebo je naopak začít získávat již při studiu,“ dodává Mikschik.

Od vývojářů po manažery

Lidé nad pětatřicet let se v českých startupech uplatňují nejčastěji v oddělení vývoje či administrativě. Podobně je tomu ale i u všech ostatních věkových kategorií. Na vývojářských pozicích pracuje celkově 45 procent všech zaměstnanců, zatímco v oblasti marketingu a obchodu je to 22 procent a v případě zmíněné administrativy 18,5 procenta. Každý desátý pak zastává úlohu manažera a jen 4,5 procenta lidí pracuje v analytice.

Výše popsaná věková hranice je pak zajímavá minimálně ještě z jednoho dalšího důvodu. A sice proto, že – jak plyne z průzkumu – po jejím dovršení tito lidé obvykle zastávají širší spektrum pracovních pozic než jejich mladší kolegové (ti se ze dvou třetin specializují právě na vývoj). Tak například v managementu dotčených firem pracuje 14 procent lidí starších 36 let, což je v porovnání s mladší skupinou zaměstnanců dvojnásobek.

„Získaná data korelují s běžným kariérním růstem. Zatímco v mladém věku získávají lidé ve startupech potřebné zkušenosti, časem stále více přecházejí do vedoucích pozic nebo jiných oborů. Lidé do 36 let věku jsou také první generací, která v českých startupech začala před přibližně desetiletím pracovat,“ doplňuje zakladatel a současně i šéf StartupJobs.