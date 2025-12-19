Od festivalových aplikací ke streamingu a logistice. České Ackee překonává plánovaný obrat, mění vedení a cílí na udržitelný růst

Trh digitálních platforem a aplikací se po letech rychlého růstu dostává do fáze, kdy se stále víc ukazuje rozdíl mezi jednorázovými projekty a dlouhodobou spoluprací postavenou na stabilním byznysu. Právě takovým příkladem je vývojářské studio Ackee, které letos překonává plánovaný obrat o osm procent a dostává se nad hranici 130 milionů korun.
Oproti loňsku firma vyrostla zhruba o dvacet milionů, a to především zásluhou zakázek ve fintechu, streamingu a logistice. Ackee si zakládá na dlouhodobých partnerstvích s klienty ze segmentů, jako jsou, vedle již zmíněné logistiky, finance, energetika či média, a jejich referencích. Stejně tak ale k růstu přispívají i projekty s mezinárodním přesahem.
„Letošek pro nás znamenal posílení ve všech oblastech. Vyrostli jsme na obrat kolem 130 milionů korun, rozšířili portfolio o nové projekty a upevnili svoji pozici mezi předními vývojářskými studii v regionu. Soustředili jsme se na rozvoj firmy po změně vedení a užší propojení s investiční skupinou Expandia, která nám pomáhá otevírat nové příležitosti,“ říká šéf Ackee Marek Přibáň.
Růst táhnou silné projekty
Mezi nejviditelnější projekty Ackee patří mobilní bankovnictví pro J&T Banku, design systém pro E.ON nebo festivalové a eventové aplikace pro skupinu Rockaway. „Spolupracujeme s Rockaway Arts, dodáváme aplikace na jejich eventy KVIFF či Colours of Ostrava, a v plánu na příští rok je i aplikace na další event z jejich portfolia. Zároveň mohu zmínit i Rockaway X, s nimiž děláme Ackee Blockchain,“ doplňuje pro Euro.cz Přibáň s tím, že se firma podílí i na projektu eDoklady, který posouvá digitalizaci státu.
Co se oněch zakázek s mezinárodním přesahem týče, vedle streamingové platformy OnePlay se Ackee soustředí třeba na spolupráce v oblasti doručování, jež zahrnují mimo jiné účast na vývoji řešení pro Packetu či BOX NOW (tato služba dnes funguje ve čtyřech evropských zemích) a několik dalších subjektů.
„Z historických spoluprací šlo třeba o Světový fond na ochranu přírody, pro který jsme dělali interaktivního průvodce po chráněných vodách Seekarte a aplikaci pro čistší a bezpečnější oceány Ghostdiver, dále to byla aplikace pro německý Bundestag nebo pro logistický startup Shipmonk,“ popisuje pro naši redakci Přibáň.
Opomenout ovšem nelze ani některé komunitní a vzdělávací aktivity. Studio pravidelně pořádá meetupy, v rámci nichž propojuje technologickou komunitu, studenty i firemní partnery. Rovněž spolupracuje s ČVUT, kde vyučuje mobilní vývoj a vede předměty pro iOS i Android a podporuje mladé vývojáře na začátku kariéry.
Stabilní investor a další plány
Důležitým momentem letošního roku bylo navýšení podílu investiční skupiny Expandia na 40 procent. Posílení partnerství poskytuje firmě strategickou podporu, díky níž může Ackee realizovat ambiciózní zakázky vyžadující rozsáhlé vývojové a designové kapacity.
Expandia svůj investiční přístup dlouhodobě staví na kvalitě, odbornosti a stabilním týmu. Ten tvořili do loňského roku zakladatelé Martin Půlpitel, Josef Gattermayer a Dominik Veselý. Nyní na jejich dílo navazují Marek Přibáň jako CEO, společně s CTO Davidem Bilíkem, šéfem brandu Janem Mísařem a provozním ředitelem Jiřím Šmolíkem. Jak tato spolupráce bude vypadat?
„V příštím roce se chceme více soustředit na designové zakázky, posílit klientelu v oblasti logistiky, streamingu a bankovnictví. Dále plánujeme věnovat více pozornosti multiplatformnímu vývoji (KMP/CMP). Ekonomicky i byznysově cílíme na udržitelný růst, neplánujeme velké expanze, spíše pozvolné tempo, které si chceme držet i z pohledu náboru,“ uzavírá pro Euro.cz Přibáň.