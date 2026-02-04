Od experimentu ke „garážovému“ e-shopu. Alkohol.cz vloni utržil rekordních 225 milionů, boom zažívají nealko alternativy a lehké drinky

Na začátku žádný promyšlený byznys plán neexistoval, vše bylo jen jakýmsi testem, zda Dominik Berdych dokáže postavit funkční e-shop. Zaměření přitom vybral spíš z pragmatických důvodů, protože se mu podařilo koupit velmi cennou doménu Alkohol.cz/de. Projekt spustil před deseti lety v podmínkách blízkých garážovému podnikání, ale postupně jej proměnil v největší český online obchod s alkoholem, do něhož následně investoval dnešní spolumajitel Radovan Blažek a před čtyřmi lety i skupina Rockaway.
Loňský rok tato „garážovka“ vedená stále stejným týmem uzavřela s rekordním obratem 225 milionů korun a meziročním růstem okolo 12 procent. Zajímavější než samotná čísla jsou ale data, která potvrzují, že Češi, co se pití týče, i přes ekonomické tlaky na kvalitě rozhodně nešetří. Boom zažívají investice do domácích barů, protože lidé si dnes místo několika drinků v podniku stále častěji pořizují láhev kvalitního alkoholu domů. A zásadně se mění i samotné spotřebitelské návyky.
Zatímco v supermarketech dominují mainstreamové brandy, často ve slevových akcích, e-shop se stal útočištěm pro ty, kdo hledají vyšší kvalitu, méně obvyklé značky nebo dokonce investiční lahve. Zásadní rozdíl mezi online prodejem alkoholu a klasickým retailem je přitom práce s informacemi. V supermarketu zákazník často stojí před „němým regálem“ a rozhoduje se podle ceny nebo etikety, e-shop oproti tomu staví na ekosystému edukace, který spojuje AI s lidskou expertízou ambasadorů.
„Z hlavní nevýhody online prodeje, tedy nemožnosti ochutnat, jsme udělali naši nejsilnější zbraň. Díky videím, kurátorovanému výběru a chytrému doporučování má dnes nakupující o lahvi paradoxně mnohem více informací, než kdyby ji držel v ruce v supermarketu. Vybudovali jsme důvěru, že online nákup není sázka do loterie, ale informovaná volba garantovaná odborníky,“ popisuje hlavní motor růstu Blažek, podle kterého se právě všechny tyto faktory promítají do ochoty lidí utrácet víc.
Však také průměrná hodnota objednávky B2C zákazníků dnes dosahuje 1 650 korun, přičemž se výrazně liší podle sezony. Období svátků a domácích oslav patří k nejsilnějším, což potvrzuje trend investic do domácích barů a party setů. Ty meziročně vyrostly o 87 procent. „Dobře připravená domácí party a ‚nastylované‘ drinky dnes sklízí velké ovace,“ dodává pro Euro.cz.
Mindful drinking a trend RTD
Co se měnících se zvyklostí Čechů v otázce pití týče, data poukazují na zodpovědnější konzumaci, která se projevuje vyšší poptávkou po nízkoalkoholických variantách a takzvaných ready-to-drink (RTD) produktech. Zejména mladší generace klade větší důraz na zdravý životní styl, kontrolu spotřeby a kvalitu samotného nápoje. Tento posun se nejviditelněji promítá, vedle vyššího zájmu o nízkoalkoholické kategorie, rovněž do raketového růstu nealkoholických alternativ.
Tržby z nealko variant destilátů byly vloni podle údajů Alkohol.cz meziročně o 176 procent vyšší, v případě hotových míchaných lehkých drinků typu RTD pak vzrostly o více než polovinu. „Trend mindful drinking, tedy uvědomělé konzumace, jde ruku v ruce s tím, že v posledních letech vznikly opravdu kvalitní a chutné nealko varianty. Jde především o alternativy k ginům a rumům, což jsou ty nejpopulárnější destiláty vůbec. Nealko už zkrátka není kompromis ani nutné zlo, ale dobrá volba,“ míní Blažek. Podle něj většinu zákazníků v této kategorii netvoří abstinenti, nýbrž lidé, kteří alkohol běžně pijí, ale vědomě ho omezují.
Návrat k lehkému pití
Nutno dodat, že výrazný růst zaznamenávají rovněž kategorie, které by ještě před pár lety na e-shopu s lihovinami působily okrajově. Pivo a cider si meziročně polepšily o 176 procent, což podle Blažka dokonale zapadá do trendu „drink less, but better“. „Lidé už nejdou do hospody na deset desítek. Místo toho si domů objednají degustační set craftových piv nebo prémiový francouzský cider,“ doplňuje pro naši redakci.
Alkohol.cz měl v minulosti nabídku těchto nápojů velmi omezenou, vloni ji ale výrazně rozšířil, a to právě o sortiment řemeslných piv, degustačních balení i nealkoholických variant. V kombinaci s rychlým doručením, po Praze i do hodiny, a měnícími se návyky se tento krok jeví trefou do černého. Což ostatně potvrzují i data mimo samotný e-commerce segment.
Podle agentury Nielsen Admosphere si během loňského 13. ročníku kampaně Suchej únor vyzkoušelo měsíc bez alkoholu 22 procent dospělých Čechů, tedy více než 1,6 milionu lidí. To je o pět procentních bodů více než v roce 2024 a jasný signál, že „mindful drinking“ přestává být okrajovým trendem.
Rum narazil na strop, whisky roste
Zatímco některé kategorie zažívají boom, jiné narážejí na své limity. Typickým příkladem je rum. Přestože zůstává nejoblíbenějším produktem v rámci lihovin a stále se podílí zhruba z jedné třetiny na obratu tohoto segmentu, jeho prodeje klesly o 14 procent. Podle Blažka nejde o ztrátu zájmu, ale o kombinaci přesyceného trhu a legislativních změn.
„Rumový boom je za námi. Navíc se změnila definice a řada populárních rumů musela kvůli změně receptur přejít do kategorie likérů,“ vysvětluje. Prostor naopak získává whisky, která tvoří přibližně 22 procent obratu lihovin. Její růst je zatím mírný, avšak vzhledem k velikosti kategorie i jedno procento v tomto případě znamená miliony korun ročně.
Vedle lihovin se daří rovněž segmentů vín a sektů, které se dohromady podílejí na obratu celého e-shopu asi 15 procenty. Právě zde Alkohol.cz chystá podle Blažka v roce 2026 rozšíření sortimentu: „Velmi se těším na jednu spolupráci, kterou zatím nemohu prozradit. Díky ní se výrazně rozšíří nabídka vín, od základních lahví až po ty vyloženě zážitkové.“
Nealko už není kompromis
Do roku 2026 vstupuje Blažkův e-shop s ambicí dál růst a zaměřit se na nealko sortiment. „Už nyní máme nejširší výběr nealkoholických alternativ na trhu, takže se zaměříme více na jejich propagaci. Tato kategorie loni vyrostla nejvíce a jsme přesvědčení, že exponenciálně poroste i nadále,“ prozrazuje plány s tím, že dojde i na rozšiřování nízkoalkoholických kategorií, zejména RTD nápojů, piva a ciderů.
Důležitou roli v jeho podnikání hraje pochopitelně logistika. Alkohol.cz dnes v Praze standardně doručuje do 120 minut vlastní dopravou, do hodiny pak ve spolupráci s platformou Wolt. Tento model chce firma dál ladit. „Cena dopravy už pro zákazníky není zásadní bariéra. Online supermarkety naučily lidi, že jídlo i pití si mohou objednat domů přesně na čas,“ přiznává.
Dlouhodobou ambicí pak zůstává expanze na zahraniční trhy, zejména do Německa. Spolupráce s Rockaway Capital původně mířila právě tímto směrem, ačkoliv po prodeji platformy Bringmeister skupině Rohlik se plány zpomalily. „Vstup na německý trh zůstává cílem, ale bude vyžadovat důkladnější přípravu a revizi původního plánu,“ uzavírá Blažek.