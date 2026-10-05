Výdejní boxy jsou primárním způsobem doručení pro většinu Čechů. Zásilkovna ani Alza už své sítě ale příliš rozšiřovat nebudou

Výdejní boxy jsou dnes první volbou napříč všemi věkovými skupinami. Hlavním důvodem je pro 53 procent českých zákazníků možnost vyzvednout si balíček kdykoli během úložní doby, bez ohledu na otevírací dobu provozoven nebo příjezd řidiče. Stejný podíl respondentů pak oceňuje finanční úsporu oproti doručení na adresu, zatímco 46 procent nakupujících považuje za důležitou také spolehlivost tohoto způsobu doručení.
„Výdejní boxy se během několika let posunuly z doplňkové služby mezi hlavní způsoby, jakými Češi přebírají své zásilky. Jejich největší výhodou je jednoznačně flexibilita. Pro balíček se mohou zastavit cestou z práce, při nákupu nebo kdykoli jindy, kdy se jim to hodí,“ říká Petr Horák, generální ředitel společnosti PPL.
Používáte výdejní boxy?
Zajímavé je, že výrazná obliba boxů je do velké míry českým specifikem. V Evropě je jako preferovaný způsob doručení podle zmíněného průzkumu volí v průměru jen čtvrtina zákazníků. Mnohem oblíbenější je doručení na adresu, které je primární volbou pro šest z deseti spotřebitelů. V Česku přitom tuto možnost preferuje pouze 23 procent nakupujících.
Zásilkovna má téměř sedm tisíc boxů
Rychlý růst poptávky po výdejních boxech kromě průzkumu a dat PPL potvrzují i jejich další čeští provozovatelé, mezi nimi třeba Zásilkovna. Její první Z-BOX se v Česku objevil v září 2020, přičemž dnes už do nich míří dvě třetiny zásilek, které společnost doručuje. „Obliba boxů skutečně velmi narostla. Zásilkovna má v Česku přes 6 700 boxů a více než 600 tisíc schránek. Lidé zkrátka chtějí mít možnost vyzvednout si zásilku flexibilně 24/7,“ uvádí pro Euro.cz Ondřej Luštinec, šéf PR týmu Zásilkovny.
Firma aktuálně svoji síť výdejních zařízení již rozšiřovat neplánuje, namísto toho se soustředí spíše na přidávání většího počtu schránek do vybraných boxů ve snaze navýšit jejich kapacitu. Vedení Zásilkovny každopádně chce, aby 95 procent lidí v Česku mělo box nebo výdejní místo do pěti minut chůze ve městech, potažmo do pěti minut jízdy autem v případě venkova. Ani to ale neznamená konec kamenných výdejen.
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„Kvalitní kamenná výdejní místa mají stále důležitou roli, rozhodně je chceme zachovat. Část zákazníků je navíc má raději, přičemž platí, že pobočky jsou důležité například i pro zásilky, které se do boxů nevejdou,“ doplňuje Luštinec.
O boxy stojí i obce
Výrazný posun směrem k výdejním boxům eviduje také Alza, podle jejíchž zástupců v současnosti do těchto zařízení směřuje více než polovina zásilek. Firma zároveň očekává, že význam tohoto způsobu doručení bude z dlouhodobého hlediska dál růst.
Vedení české internetové jedničky současně upozorňuje na ekologickou stránku zmíněného trendu. Její analýza životního cyklu ukázala, že doručení do AlzaBoxu, odkud si zákazník zásilku odnese pěšky, má v Česku až o 83 procent nižší uhlíkovou stopu než doručení domů. Nakonec, také v případě zboží, pro které si člověk sjede autem, je celý proces „zelenější“, ačkoliv rozdíl oproti dodání na adresu již pochopitelně není tak výrazný.
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Stejně jako Zásilkovna, ani Alza aktuálně neplánuje žádnou masivní expanzi svých AlzaBoxů, protože jejich počet se podle firmy odvíjí nejen od poptávky, nýbrž i od možností jednotlivých lokalit. „V poslední době nás ale čím dál častěji oslovují samotné obce s žádostí o umístění boxů na veřejných pozemcích. Takovou spolupráci vítáme, protože právě obce nejlépe znají potřeby svých obyvatel a společně s nimi můžeme hledat vhodná místa, která jsou dobře dostupná a zároveň jsou přirozenou součástí veřejného prostoru,“ uzavírá šéfka PR týmu Alzy Eliška Čeřovská.