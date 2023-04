Obliba chytrých domácností v Česku roste. Některá čínská zařízení ale mohou představovat bezpečnostní riziko, varuje IT odborník

Trend chytrých domácností nabírá v Česku na síle. Do jisté míry za to však může několik negativních faktorů, které se na jejich chodu poslední dobou podepisují. V důsledku nelichotivé situace na trhu s energiemi se totiž daří například technologiím, jež jsou nějakým způsobem spjaté s vytápěním domů a bytů, ale také s jejich zabezpečením – to proto, jak přibývá vloupání a krádeží.

„Segmentu chytré domácnosti se v minulém roce opravdu dařilo,“ potvrzuje Tomáš Krňávek, vedoucí obchodního oddělení společnosti Datart „Významný nárůst zaznamenala zejména kategorie chytrého ovládání vytápění, což je v kontextu energetické krize, kterou jsme si v minulém roce prošli a která se nás i nadále dotýká, pochopitelné,“ říká dále.

Nejvíce se podle něj každopádně i tentokrát prodávaly zabezpečovací systémy v čele se síťovými (IP) kamerami, chytrými zámky a různými detektory. Velký potenciál mají jak v rodinných domech a bytech, tak v rekreačních objektech, které zůstávají několik měsíců nevyužívané. Chytré kamerové systémy totiž prostor neustále snímají, a pokud zachytí cizí osobu, okamžitě majiteli pošlou upozornění.

Rizikem jsou podezřele levné produkty i zavádějící smluvní podmínky

S rostoucí poptávkou po chytrých technologiích do domácnosti se pochopitelně zvětšuje i jejich nabídka. Konkurence přibývá a ceny navzdory aktuální inflaci padají – za loňský rok se podle Datartu snížily o celých sedm procent. I to se částečně podepsalo na skutečnosti, že za ně zákazníci ve všech jeho prodejnách utratili zhruba 70 milionů korun, což ve srovnání s předloňskem znamená více než dvoutřetinový nárůst.

S větším počtem producentů však přibývá i potenciálních problémů. IT odborníci varují, že spotřebitelé mohou skutečně ušetřit pouze tehdy, vyberou-li si kvalitní a spolehlivé zařízení od důvěryhodného výrobce. Obzvláště na pozoru by se podle nich měli mít před podezřele levnými čínskými produkty, které mohou poskytovat citlivá data třetím stranám.

Jednotlivé prvky chytré domácnosti shromažďují o uživatelích informace a navzájem si je předávají. Z této digitální stopy je pak velmi snadné sestavit profil každého člena a na základě toho na něj cílit reklamu nebo ho skórovat. „Každé takové zařízení má svoji vlastní ovládací aplikaci a svůj vlastní cloud. Problém je, že zejména u levných zařízení původem z Číny uživatelé nemají šanci zjistit, jaká data sbírají a odesílají. A hlavně kam je odesílají. Platí to nejen o levné, drobné elektronice, ale třeba i o kamerách,“ upozorňuje Petr Loužecký, ředitel pro cloudové služby společnosti Algotech.

Za nejspolehlivější přitom považuje smart technologie, které nabízejí lídři trhu jako Apple, Google nebo Philips. A to díky šifrovanému protokolu i možnosti integrovat všechna zařízení do jednoho komplexního ekosystému. U ostatních výrobců bývá problém dohledat, kam přesně data putují a kdo k nim má přístup. Každá firma by měla tyto informace udávat ve smluvních podmínkách, ale ani ty nejsou stoprocentní a podle zkušeností Loužeckého jim spousta zákazníků nevěnuje dostatečnou pozornost.

„Pokud lidé tato ujednání nečtou a odsouhlasí je bez mrknutí oka, odevzdávají vlastně své osobní údaje celému světu. Firmy nepotřebují k jejich získání obcházet zákon, a přesto dostanou, co chtějí. Data o jejich životě,“ uzavírá.