Obchodní řetězec Delvita: Co stálo za koncem jednoho z prvních supermarketů v Česku?

Během několika let se z ní stal jeden z nejznámějších supermarketových řetězců v zemi. Po patnácti letech fungování však z českého trhu nadobro zmizela. Důvodem přitom byla souhra několika okolností, které zásadně proměnily tuzemský maloobchod.
Mezi prvními zahraničními řetězci po revoluci
Společnost Delvita vstoupila na český trh v roce 1991 jako součást belgické obchodní skupiny Delhaize. V době, kdy se český maloobchod teprve otevíral zahraničním investorům, šlo o jednoho z prvních velkých hráčů, kteří přinesli západoevropský model supermarketů.
Na rozdíl od později vznikajících hypermarketů nestavěla Delvita obrovské prodejny na okrajích měst, ale zaměřovala se především na supermarkety umístěné přímo v obytných čtvrtích nebo v centrech měst. Díky snadné dostupnosti tak mnoho zákazníků obchody Delvita navštěvovalo prakticky každý den.
Po většinu 90. let se řetězci dařilo. Otevíral nové prodejny nejen v Praze, ale i v dalších městech. Na začátku nového tisíciletí Delhaize již provozoval v České republice téměř stovku supermarketů, zaměstnával více než dva a půl tisíce lidí a současně expandoval také na Slovensko.
Na trh přišla tvrdá konkurence
Na přelomu tisíciletí ovšem začaly po celé republice vyrůstat nové hypermarkety. Tesco, Globus, Carrefour, Hypernova nebo Kaufland nabízely pod jednou střechou nejen potraviny, ale také elektroniku, oblečení nebo domácí potřeby. Zákazníci si rychle zvykli jezdit na velké týdenní nákupy autem.
Současně prudce rostly diskontní řetězce, zejména Penny Market a Lidl, které lákaly na výrazně nižší ceny. Delvita se ocitla mezi dvěma světy. Nebyla dostatečně levná, aby konkurovala diskontním prodejnám, a zároveň nenabízela tak široký sortiment jako nové hypermarkety. Její tradiční formát supermarketu tak začínal ztrácet svou někdejší výhodu.
Ztráty se začaly prohlubovat
Belgická skupina Delhaize se snažila situaci zvrátit. Vedení společnosti ještě během roku 2006 veřejně odmítalo spekulace o odchodu z českého trhu a mluvilo o dalších investicích nebo větším zaměření na kvalitu potravin. Ve stejné době ale firma dlouhodobě vykazovala ztráty a její postavení na trhu se dál zhoršovalo.
Problémem však nebyla pouze konkurence. Maloobchodní řetězce tehdy vedly cenovou válku, která výrazně snižovala marže. Delvita přitom provozovala především středně velké supermarkety, jejichž provoz byl nákladnější než u diskontních prodejen a zároveň méně efektivní než u velkých hypermarketů.
Na výsledcích se dále podepsaly i rostoucí náklady na provoz, logistiku a pronájmy obchodních prostor. Belgický vlastník proto nakonec dospěl k závěru, že další investice by nepřinesly očekávaný efekt.
Definitivní konec známé značky
V listopadu 2006 tedy belgická skupina Delhaize oznámila, že své české aktivity prodává německé společnosti REWE Group, která už v tuzemsku vlastnila řetězce Billa a Penny Market. Kupní cena činila přibližně 100 milionů eur, čili zhruba 2,8 miliardy korun. Součástí transakce bylo 96 supermarketů Delvita i převzetí zaměstnanců.
Pro mnoho zákazníků šlo o překvapivou zprávu. Delvita sice v posledních letech ztrácela pozici na trhu, stále ale patřila mezi nejznámější obchodní značky v České republice. Belgický vlastník však dospěl k závěru, že další investice by byly příliš nákladné a větší potenciál viděl na jiných trzích.
Převzetí musela schválit Evropská komise, která transakci po posouzení dopadů na hospodářskou soutěž povolila. Pro zaměstnance Delvity znamenala změna především přechod pod nového zaměstnavatele, zákazníci si zase museli zvykat na jinou nabídku zboží i odlišný vzhled obchodů. Značka Delvita tak během krátké doby z českých ulic nadobro zmizela.
Zdroje: irozhlas.cz, prazsky.denik.cz, byznys.hn.cz, cesky.radio.cz, zpravy.aktualne.cz