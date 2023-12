Obavy učitelů se nenaplnily. Spuštění ChatGPT ke zvýšení počtu podvodů na středních školách nevedlo, zjistili vědci ze Stanfordu

Krátce po loňském spuštění umělé inteligence (AI) ChatGPT se objevily obavy z toho, že studenti budou nástroj používat k různým podvodům, které bude navíc velmi složité odhalit. Mnohé školy kvůli tomu rychle zavedly přísná pravidla, jež studentům zakazovala používat chatboty při jakýchkoliv školních pracích či domácích úkolech.

Nová studie od výzkumníků ze Stanfordovy univerzity ale ukázala, že strach z nárůstu podvodů byl přehnaný. Z výsledků anonymního průzkumu mezi studenty ze 40 amerických středních škol totiž vyplývá, že do podvádění se za poslední měsíc zapojilo asi 60 až 70 procent z nich. Toto číslo přitom zhruba odpovídá údajům, k nimž výzkumníci došli ještě před spuštěním ChatGPT.

„I když se ve zprávách objevily některé případy, v nichž studenti použili umělou inteligenci k podvádění, vidíme jen málo důkazů o tom, že by se chování středoškoláků nějak zásadně změnilo,“ řekl pro CNN Victor Lee, vedoucí oddělení umělé inteligence a vzdělávání na Stanfordské univerzitě, který na projektu pracoval.

Podobné závěry navíc přinesla i nedávná studie výzkumného centra Pew. Podle ní pouze 19 procent dospívajících ve věku 13 až 17 let využilo ChatGPT pro svoji školní práci, přičemž pouze dvě třetiny náctiletých o tomto nástroji slyšely.





Umělá inteligence spíše pomáhá

Nový průzkum se zabýval rovněž názory studentů na celou problematiku. Podle většiny z nich by mělo být používání AI povoleno pouze v začáteční fázi každé práce. To se týká třeba vytváření prvotních konceptů nebo nápadů, jak zpracovat určitý úkol. Většina studentů si zároveň myslí, že tento nástroj by se neměl používat při samotném psaní dané práce.

„Ukazuje to, že většina studentů se skutečně chce učit a vidí umělou inteligenci jako způsob, který jim s tím může pomoci. Není to tedy pro ně pouhý nástroj, který by jim měl sloužit k razantnímu zkrácení času potřebného ke splnění školních úkolů,“ shrnula docentka Denise Popeová, jež se na výzkumu taktéž podílela.

Výzkumníci ale zároveň upozorňují, že do budoucna se celá situace může výrazně proměnit. „Zatím máme za sebou jen něco málo přes rok od chvíle, kdy ChatGPT zaujal pozornost širší veřejnosti. Určitě se tedy ještě bude měnit to, jak tento nástroj zasáhne do našeho pracovního, školního či soukromého života,“ doplnil Lee.

Výzkumníci se každopádně domnívají, že pedagogové by měli se studenty diskutovat o tom, jak nejlépe využívat technologii AI ke studiu. „Je podnětné a důležité mluvit o úloze škol v současném světě, v němž se umělá inteligence stává všudypřítomnou,“ uvedla Popeová.

Zákazy by mohly studenty poškodit

Školy po celém světě zatím k používání umělé inteligence přistupují mnoha různými způsoby. Někde ji úplně zakázali, a po studentech tak vyžadují eseje psané přímo ve školní třídě. Jiní pedagogové zase uvedli, že studenti mají nově povinnost natočit krátká videa, která popisují jejich myšlenkový proces při vytváření své práce.

Stále více škol však používání umělé inteligence podporuje, a dokonce učí své studenty, jak k těmto nástrojům přistupovat co nejlépe. Mnozí pedagogové a odborníci se totiž domnívají, že podobné technologie budou v následující letech využívány stále více a různé zákazy by naopak mohly být pro studenty značným hendikepem v jejich následující pracovní kariéře.

„Umělou inteligenci zkrátka nelze ignorovat. Podle mého názoru je tedy nesmírně důležité, aby se studenti i učitelé stali odborníky na tyto nástroje, protože v budoucnu budou mít velký vliv na vývoj mnoha důležitých odvětví,“ uzavřel docent počítačových věd na Vanderbiltově univerzitě Jules White.