Místo plastů skořápky krevet. Americký startup používá zbytky jídla na výrobu ekologické alternativy polystyrenu

Mnohé americké státy či města v poslední době zavádějí nařízení, která omezují nebo zcela zakazují používání jednorázových plastů. Týká se to zejména restaurací a přepravy potravin. Společnosti zasílající křehké zboží ale stále potřebují materiály s nízkou hmotností a dobrými izolačními vlastnostmi podobnými polystyrenu. S tímto problémem jim má podle CNBC pomoci kalifornský startup Cruz Foam, za kterým stojí podnikatelé Marco Rolandi a John Felts.

Ti dokázali vytvořit pěnovou alternativu k běžně používanému polystyrenu. Cruz Foam, jak se výrobku rovněž říká, je vyroben z přirozeně se vyskytujících materiálů. Jeho součástí jsou třeba škroby a vlákna získaná z toků odvádějících zemědělský odpad. Kromě toho se v pěně nachází také chitin, což je polymer obsažený ve skořápkách krevet a jiných korýšů nebo v exoskeletech hmyzu. Výsledný produkt je rozpustný ve vodě i biologicky odbouratelný, a tudíž je bezpečný pro zvířata.

Nápad vznikl díky surfování

Nová technologie představuje velký rozdíl oproti tradičnímu polystyrenu vyráběnému za použití těžkých chemikálií. Ty se totiž pomalu rozkládají, a jejich zbytky se navíc hromadí v oceánech, což přispívá ke znečištění mikroplasty. Polystyren navíc ohrožuje mořské živočichy, kteří ho mohou pozřít. „Může jim to způsobit řadu problémů, jako jsou trávicí obstrukce, snížená plodnost nebo falešný pocit plnosti, který může vést k hladovění,“ uvádí výzkumná zpráva organizace Fauna & Flora International.

Kromě toho jsou výrobky z polystyrenu obvykle ošetřeny zpomalovači hoření a mohou absorbovat další znečišťující látky z vody kolem nich. To dále zvyšuje hrozbu pro všechna zvířata, která s plastovými odpadky přijdou do kontaktu. Ostatně to byla právě láska k oceánům a touha pomoci přírodě, která oba zakladatele nakonec přiměla k tomu, aby se vývojem ekologických obalových materiálů začali zabývat.

Své úsilí nejprve soustředili na vytvoření speciální pěny z chitinu, která by mohla sloužit jako jádro lisovaného surfového prkna. „Chitin byl dlouhou dobu známý jako slibný bioplast, ale moc se nepoužíval k výrobě nafouklých pěn,“ vzpomíná Felts. Při testování tohoto materiálu spoluzakladatelé Cruz Foam došli k tomu, že by se měli zaměřit na větší trh, než jsou surfovací prkna. Svou pozornost proto nakonec obrátili k výrobě balicího materiálu.

Od svého založení v roce 2017 ušel kalifornský startup dlouhou cestu a nyní je schopen vyrobit širokou škálu pěnových produktů. Mezi ně patří třeba obaly schopné nahradit bublinkové fólie, výrobky chránící rozměrné předměty, různé druhy vycpávek a vložek, nebo chladicí vrstvy, které mohou udržovat nízkou teplotu čerstvých a mražených potravin.

Velkovýroba začne už letos

Na financování svého dosavadního růstu získala Cruz Foam od americké Národní vědecké nadace granty ve výši dvou milionů dolarů (asi 44 milionů korun), které posloužily na vývoj materiálů a speciálních výrobních procesů. Startup také obdržel více než 25 milionů dolarů (zhruba 550 milionů korun) od investorů zaměřených na klimatické technologie a vědu, včetně At One Ventures Leonarda DiCapria nebo klimatického fondu Ashtona Kutchera Sound Waves.

V letošním roce chce startup zahájit rozsáhlou expanzi na trh. Kvůli tomu už firma oznámila vytvoření partnerství se společností Atlantic Packaging, která má její produkty přinést širokému spektru obchodníků s potravinami. „Očekáváme, že se dostaneme do první fáze velkoobjemové výroby zhruba v polovině letošního roku,“ doufá Felts. V budoucnu se pak chce firma zaměřit také na nové produkty, jako jsou třeba kelímky na kávu nebo boxy na přepravu teplého jídla.