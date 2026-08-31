Nový šéf Applu poprvé v záři reflektorů. Ternus představí revoluční skládací iPhone i budoucnost firmy, mobily mohou na podzim podražit

Ternus se funkce ujme 1. září, kdy po letech vystřídá Tima Cooka. A zatímco pozornost veřejnosti se nejspíš soustředí hlavně na nové zařízení, pro jeho samotného bude událost důležitá i z jiného důvodu. Dostane totiž první velkou příležitost ukázat, jakým směrem chce jednu z nejhodnotnějších technologických firem světa vést.
Koupili byste si skládací iPhone?
Pozvánka na akci ale podle CNN zatím mnoho neprozrazuje. Nese pouze slogan „Surprise and Shine“, tedy volně přeloženo „překvapit a zazářit“, další podrobnosti o plánovaných novinkách chybí. Zářijová prezentace je přitom tradičně nejdůležitější produktovou událostí Applu za celý rok a konkrétně letos se kromě zmíněného iPhonu očekává také představení nových chytrých hodinek Apple Watch.
Důraz na AI
Dle analytiků Ternus zdůrazní zejména další rozvoj zařízení využívajících umělou inteligenci. Vzhledem k jeho dlouholetému zaměření na hardwarové inženýrství by právě propojení nového hardwaru a AI mohlo být jedním z klíčových témat jeho nástupu. To je pro Apple důležité, protože firma v posledních letech čelila kritice, že právě v této oblasti za některými konkurenty zaostává.
Ještě větší pozornost ale nejspíš přitáhne avizovaný skládací iPhone. Jak uvádí Bloomberg, šlo by o první významné rozšíření hardwarového portfolia firmy pod Ternusovým vedením. Trh se skládacími telefony je sice zatím relativně malý, ale postupně roste. A technologický gigant by svou vstupenkou do této kategorie mohl její atraktivitu výrazně zvýšit a přivést k ní další zákazníky.
Konkurenční Samsung, jenž na podobném typu telefonů staví už několik let, řešení firmy z Cupertina jako hrozbu nutně nevnímá. Jeho vedení naopak soudí, že může celému segmentu pomoci. „Myslím, že čím větší viditelnosti se této kategorii dostane, tím lépe,“ řekl před časem senior viceprezident korejské společnosti pro produktový management mobilních zařízení Drew Blackard.
Novinka může výrazně zvýšit ceny
Pro Apple je nový model zajímavý i z finančního hlediska. Právě iPhone totiž zůstává jeho nejziskovější produktovou řadou, neboť tvoří přibližně polovinu tržeb. Skládací verze by mohla oslovit zákazníky ochotné zaplatit více, kteří by jinak sáhli po zařízení od Samsungu nebo jiného konkurenta – tento druh telefonů je totiž obecně dražší než klasické smartphony, konkrétně třeba Samsung Galaxy Z Fold 8 začíná na téměř dvou tisících dolarech, což je přepočtu zhruba 41 500 korun.
Ceny nových iPhonů mohou navíc letos tlačit vzhůru vyšší náklady na paměti. Kvůli pokračujícímu nedostatku paměťových čipů musel Apple v červenci zdražit mimo jiné své iPady, MacBooky a některá další zařízení, přičemž ke stejnému kroku se odhodlala i řada jiných výrobců elektroniky.
V současnosti se iPhony v USA, konkrétně například iPhone 16 Pro, prodávají za cenu kolem jednoho tisíce dolarů (asi 21 tisíc korun), v následujících týdnech a měsících by to nicméně dle některých odborníků mohlo být až o 50 procent více. „Místo tisíce, potažmo 1 200 dolarů bychom měli počítat spíše s částkou 1 500 dolarů,“ cituje CNN Mika Howarda z výzkumné organizace TechInsights. Ternus tak svoji první velkou prezentaci absolvuje v neobvykle důležitém okamžiku.