Zautomatizování počernického skladu má být dokončeno do začátku příštího roku a počítá s novým automatickým systémem zaskladňování a vychystávaní balíků od rakouského výrobce Knapp a také s automatickým systémem balení Packsize. Díky těmto technologiím bude firma schopna přiřadit každé objednané zásilce krabici na míru podle rozměru zboží.
„Nebudeme vozit vzduch a spotřebujeme méně obalového materiálu. Klientům, kteří posílají do boxu, tím navíc zlevníme dopravu a ušetříme produkci odpadu,“ říká výkonný ředitel Mailstepu Petr Čermák s tím, že na konci příštího roku by se areál měl dočkat dalších úprav, které jeho kapacitu navýší dokonce až na 20 milionů vyexpedovaných balíků ročně.
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Díky přechodu na novou technologii se firma počínaje příštím rokem snadněji vyrovná s listopadovým a prosincovým náporem, kdy jsou objemy zásilek zpravidla dvakrát až třikrát větší než ve zbylých měsících. „Zároveň zaměstnancům ulehčíme od těžké, repetitivní práce, hlavně při vyskladňování, balení,“ dodává pro Euro.cz Čermák.
Rozsáhlou investici firma financuje bankovním úvěrem s podporou mateřského Emma Capitalu. Vedení si od ní mimo jiné slibuje zvýšení tržeb do roku 2030 na troj- až čtyřnásobek současné hodnoty (v roce 2024 Mailstep podle posledních dostupných výkazů v obchodním rejstříku realizoval tržby na úrovni 600 milionů korun) a významný meziroční nárůst zisku. Ten by měl během nadcházejícího roku stoupnout dle nynějších predikcí o 50 až 100 procent (v roce 2024 skončila společnost v 67,5milionové ztrátě, údaje za loňský rok dosud zveřejněny nebyly).
Nový CEO se po zkušenostech v zahraničí vrací ke kořenům
Právě Čermák má celou modernizaci na starosti. Jedná se o jeden z jeho prvních velkých projektů ve funkci CEO, které se chopil letos 1. září a v níž vystřídal svého předchůdce Martina Beneše. Ten Mailstep vedl od prosince 2023.
Nový výkonný ředitel společnosti má za sebou bohatou profesní kariéru, během níž stihl nasbírat i spoustu zkušeností ze zahraničí – konkrétně ve Velké Británii, v Číně, na Ukrajině a také v severských zemích. Před Mailstepem totiž působil v roli obchodního ředitele švédského telekomunikačního operátora Tele2, předtím jako CEO vedl dánskou část skupiny Telia a více než deset let pracoval v poradenských firmách Boston Consulting Group a Bain & Company. Nyní je zpět v oboru, ve kterém původně začínal: „Logistika byla moje první práce, takže se vracím ke kořenům.“
V hledáčku je Skandinávie
Čermákovy zahraniční zkušenosti se Mailstepu budou v následujících letech dozajista hodit. Logistická společnost, na jejíž služby spoléhají mimo jiné výrobce kuchyňského nádobí Fabini, e-shop se sportovním oblečením a potřebami Top4Sport, prodejce doplňků stravy Puravia a v minulosti například i Kofola, se totiž nechala slyšet, že hodlá z „české firmy udělat celoevropskou.“
V současnosti disponuje Mailstep celkem třemi sklady. Kromě areálu v Horních Počernicích provozuje další takový objekt v Ústí nad Labem a také v italském Miláně. Společnost je vedle Česka aktivní i v ostatních státech Evropské unie, přičemž do druhého dne doručuje do poloviny z nich, zatímco v případě další třetiny jí k tomu postačí 48 hodin, dušuje se její vedení.
Do budoucna by každopádně mohla být firma fyzicky přítomna právě i ve Skandinávii, kde zvažuje vybudovat zbrusu nové logistické centrum. „Český fulfillment patří v Evropě ke špičce. Spolehlivé doručení a dodání do druhého dne jsou ve střední a východní Evropě standard, v západní Evropě to tak není. Proto věřím, že náš model dokážeme úspěšně vyvézt dál,“ míní Čermák.