Nový rok, nová akvizice. Čeští Mews kupují novozélandskou Clarity zabývající se vývojem systémů pro správu luxusních hotelů

Z nového roku uplynul sotva týden a čeští Mews už oznamují další, v pořadí již dvanáctou akvizici. Tentokrát přitom zamířili doslova na druhý konec světa, neboť pod svá křídla přibrali za blíže nespecifikovanou sumu novozélandskou společnost Clarity.

I tato firma, stejně jako samotní Mews, působí v oblasti systémů pro správu hotelů. Konkrétně se jejich vývojem zabývá již od počátku devadesátých let, přičemž na její software mohou zákazníci narazit především v luxusních hotelových řetězcích – ale i nezávislých hotelech – napříč celým asijsko-pacifickým regionem i Velkou Británií. Tam Clarity otevřelo svoji pobočku v roce 2016.

Outstream Placeholder

„Jsme nadšení, že můžeme spolupracovat s týmem, který má natolik hluboké znalosti v oboru digitalizace pohostinství a který nám pomůže pokračovat v transformaci tohoto odvětví po celém světě. Akvizice Clarity je pro nás dalším krokem na cestě vybudovat celosvětově propojenou síť hotelů,“ nechal se slyšet generální ředitel tuzemského scaleupu Matt Welle.





Ve Velké Británii Mews vloni vyrostly takřka o polovinu

Akvírování Clarity je pro Mews klíčové právě s ohledem na její rozsáhlou působnost na všech výše zmíněných trzích. Na nich česká společnost vloni stabilně roste – jen vloni zvýšili Mews ve Velké Británii počet svých zákazníků o 42 procent, zatímco v případě asijského Pacifiku byl nárůst 16procentní. V současné době tak řešení tuzemské firmy spoléhá již na 75 tisíc uživatelů z celého světa.

„Technologie v pohostinství pro nás znamenají zefektivnění úkolů s cílem zvýšit produktivitu, poskytnout hostům prvotřídní zážitky, přispět k tomu, aby se do hotelů opakovaně vraceli, a podpořit tak jejich ziskovost. To je něco, co nás se společností Mews pevně spojuje,” věří Dougall Love, majitel a šéf Clarity Hospitality Software, jak zní celý název nově akvírované entity.

Jedna akvizice za druhou

V případě Mews začal nový rok s trochou nadsázky v podstatě totožně s tím, jak skončil ten minulý. I v něm se firma zakladatele Richarda Valtra co do akvizic činila. Jen za několik posledních kalendářních měsíců akvírovala dva významné hráče na trhu. Vedle švédských Atomize, kteří se specializují na software pro řízení výnosů a hoteliérům mimo jiné umožňují dynamickou cenotvorbu v reálném čase, šlo i o francouzský startup Quotelo, jehož technologie pro změnu hotelům usnadňuje organizaci eventů a automatizuje některé administrativní procesy.

Během loňského března se navíc Mews podařilo získat obří investici, když na svůj další rozvoj Valtrův scaleup nabral dodatečných 100 milionů dolarů. Díky tomu se jeho tržní dolarová hodnota přehoupla přes hranici jedné miliardy, což z něj učinilo takzvaného jednorožce – v rámci Česka v pořadí teprve třetího. Ještě před Mews se tímto titulem mohly pochlubil firmy Productboard a Rohlík. Další taková investice pak následovala v září.