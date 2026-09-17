Nový Boeing 777X začne přepravovat cestující už příští rok, nabídne širší kabinu a více komfortu na dálkových letech

Má sedm let zpoždění a dodatečné náklady na jeho vývoj a výrobu celkově přesáhly už 15 miliard dolarů, tedy téměř 316 miliard korun. Řeč je o Boeingu 777X, který bude největším dvoumotorovým letadlem na světě a který podle americké společnosti výrazně posune komfort dálkového létání. Jeho široká kabina totiž pojme přes 400 sedadel, výkonné motory General Electric umožní spolu s dalšími vylepšeními dolet až téměř 14 500 kilometrů a zároveň v něm bude více místa pro prémiové třídy.
Není tedy divu, že zprovoznění 777X netrpělivě vyhlíží nemalá část leteckého průmyslu. Aerolinky si podle Business Insideru od stroje slibují úsporu paliva oproti starším typům letadel, lepší uspokojení rostoucí poptávky po luxusnějším cestování a také rozšíření své sítě dálkových letů. Boeing pak po letech zásadních problémů potřebuje úspěch, jenž mu vrátí důvěru zákazníků i cestujících a zároveň mu pomůže alespoň částečně snížit obří dluh.
Únikové východy už nebudou „rušit“
Zlepšení reputace je pro amerického výrobce naprosto zásadní, neboť první objednávky na 777X byly vytvořeny už v roce 2013 s tím, že letoun bude dodán na konci dekády. Nyní, po letech odkladů, vedení Boeingu konečně potvrdilo, že větší varianta letounu s názvem 777–9 by měla být uvedena do provozu příští rok, přičemž ze všech nejdříve ji obdrží německá Lufthansa. To zároveň znamená, že cestující z Česka mají poměrně slušnou šanci vyzkoušet si zbrusu nový stroj jako jedni z prvních na světě.
Hlavní výhodou rodiny 777X má být nejširší kabina ve své třídě. Díky ztenčení bočních stěn a izolačních vrstev je prostor pro cestující o 30 centimetrů širší oproti konkurenčnímu Airbusu A350. „Je to jediné letadlo na dnešním trhu, které v ekonomické třídě pohodlně pojme deset cestujících vedle sebe,“ řekl Justin Hale, výkonný ředitel produktového marketingu v Boeingu.
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Další zásadní úprava se týkala únikových východů, jež musí mít volnou cestu do uličky. Designéři přesunuli jeden pár těchto dveří o něco více dozadu, díky čemuž se zvětšil prostor pro business nebo první třídu. „Únikový východ už není příčnou uličkou uprostřed prémiové třídy, ale spíše určuje její konec a začátek premium economy nebo běžné ekonomické třídy,“ doplnil Hale.
Ničím „nerušená“ business třída je pro aerolinky poměrně zásadní, protože mají více možností si daný prostor přizpůsobit k obrazu svému. A pouštějí se do toho čím dál častěji, jelikož právě díky odlišnostem oproti konkurenci mohou zaujmout nové zákazníky.
Snazší překonání pásmové nemoci
Lepší zážitek pro prémiové třídy má přinést i odstranění přihrádek na zavazadla nad prostředními sedadly. Což je možné díky tomu, že cestujících je zde méně, takže jim stačí pouze místo po krajích kabiny. V letadle tedy vznikne ničím nerušený „oblouk“, díky němuž má prémiová třída působit mnohem prostornějším dojmem.
Výhod se ale dočkají rovněž cestující v ekonomické třídě. Nová „tripl sedma“ bude mít druhá největší okna mezi komerčně provozovanými letadly, jež budou navíc umístěna výše, aby měli lepší výhled ven i lidé, kteří sedí více uprostřed. „Schopnost mít lepší orientaci v prostoru a horizontu cestujícím pomáhá cítit se lépe, zejména po 12-, 14– nebo dokonce 16hodinovém letu,“ řekl Hale.
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Místo manuálních stínidel budou navíc okna stmívatelná, což má pasažérům pomoci lépe si odpočinout a přizpůsobit se změně časových pásem a cirkadiánních rytmů. Za stejným účelem budou stroje 777X vybaveny speciálním systémem LED osvětlení, který umožní leteckým společnostem přizpůsobit barvy a intenzitu světla pro různé fáze letu. „Boeing chtěl vytvořit letadlo, jež by bylo osobité a jedinečné. Věříme, že se nám to s modelem 777X podařilo,“ uzavřel Hale.