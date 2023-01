Aktuální nabídka streamovacích služeb: Očekávaná videoherní adaptace, další devadesátky nebo satanistický animák

Bojovnice na druhou

Píše se rok 1914 a v Evropě zuří „Velká válka“. Francií táhnou voje německých sil a Schlieffenův plán zatím vychází na jedničku. Francouzští muži odchází na frontu a nechávají doma zdánlivě bezbranné ženy. Jenže naše partička dívek není tak úplně bezbranná… V nové minisérii uvidíme, jak se o sebe dokáže během války postarat.



Autor: Netflix

První světovou zažijeme na Netflixu 19. ledna.

Zlatá devadesátá

Kultovní seriál Zlatá sedmdesátá patří mezi vůbec nejlepší sitcomy všech dob. Nyní se po letech dočká pokračování, ve kterém se přeneseme dvacet let dopředu. Už dospělý Eric Forman se vrací do rodného Point Place ve Wisconsinu, aby zde u rodičů Kitty a Reda nechal na prázdniny svoji dceru Leiu. Ta dostane od prarodičů k dispozici slavný sklep a začne se zde okamžitě scházet s přáteli. Nové dobrodružství startuje!



Autor: Netflix

Do Wisconsinu se na Netflixu vrátíme 19. ledna.

Last of Us

Jeden z nejočekávanějších projektů vůbec konečně míří na HBO Max. Ocitáme se v drsném postapokalyptickém světě, ve kterém musí jistý Joel (Pedro Pascal) propašovat malou Elle (Bella Ramsey) z karanténní zóny. Cesta přes Spojené státy ale nebude vůbec jednoduchá… Číhají na ní totiž nejrůznější zmutovaná stvoření.



Autor: HBO Max

Očekávaný projekt dorazí na HBO Max 16. ledna.

Malá ďáblice

Lauru Feinberg před třinácti lety znásilnil ďábel a jí se pak narodila Chrissy. Nyní se svobodná matka s dcerou snaží žít pohodový život v Delawaru. Jenže minulosti člověk neunikne. Když se ďábel vrátí, čeká je obě poměrně krušné období…



Autor: FXX

Další dospělácký animák uvidíme na Disney+ 18. ledna

Legenda jménem Vox Machina

Parta prohnaných žoldáků z fantaskní Eskandrie se vrací. A její členové se vůbec nezměnili, neboť jim nadále jde hlavně o alkohol a dívky. Na scéně se ale objevují noví smrtonosní draci. Pokud si dobře vzpomínáte, sejmout jednoho byl posledně pro Vox Machinu nadlidský úkol. Jak se jim povede proti dračí armádě?



Autor: Amazon Studios

Adult fantasy seriál se vrátí 20. ledna na Amazon Prime Video.

Truth be Told

Poppy Parnell (Octavia Spencer) je stále populární moderátorkou true crime podcastů. A nadále miluje zločiny, o kterých mluví do éteru, i řešit. Tentokráte hledá několik zmizelých dívek, o které se vůbec nezajímají masová média. Je možné, že média zprávy o ztracených děvčatech nepublikují záměrně? S tím by mohla Poppy pomoci ředitelka střední školy (Gabrielle Union), do které dívky chodily…



Autor: Apple TV+

Další řadu antologie najdeme na Apple TV+ 20. ledna.