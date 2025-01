Nabídka Maxu, Netflixu a dalších streamovacích služeb na příští týden: Nový Vetřelec, Castlevania nebo oblíbený DC animák

Castlevania: Nokturno

Legendární Alucard se vrací v druhé řadě pokračování kultovní Castlevanie, ve kterém se znovu přesuneme do doby 300 let po původním seriálu. Drákulův syn, jenž se dříve otci vzepřel a po tři staletí lovil po světě upíry, nyní narazil na jednoho obzvlášť mocného krvesaje. Je jím hraběnka Bathory, která hodlá mocenského vakua ve světě upírů využít. Alucard a spol. ale budou rozhodně proti!

Alucard se na Netflix vrátí 16. ledna. Zdroj: YouTube.com

Návrat do akce

Cameron Diaz se po dlouhé pauze vrací k herectví. Uvidíme ji v akční komedii Návrat do akce, kde se potká s Jamiem Foxxem. Oba oblíbení herci si zahrají bývalé špiony CIA, kteří už kariéru pověsili na hřebík. Když jsou ale po letech odhaleny jejich tajné identity, musí zpátky do akce a zabránit velkému průšvihu.

Návrat Cameron Diaz na Netflixu čekejme 17. ledna. Zdroj: YouTube.com

Harley Quinn

Po loňském spin-offu o Kite Manovi se Harley vrací s plnohodnotnou pátou řadou. Společně s Ivy se v ní přestěhuje do slavného města Metropolis, aby tam pár začal nový život. Jenže problémy Harley a Ivy pronásledují i do Supermanova města – na scéně se objevuje sběratel světů Brainiac a také sestra Lexe Luthora Lena. Superpadoušský pár musí znovu zachraňovat svět, v čemž mu dozajista pomohou i Clayface, Frank Rostlina, Bane nebo King Shark s rodinkou.





Do Metropolis se na Maxu vydáme 16. ledna. Zdroj: YouTube.com

Vetřelec: Romulus

Zhruba půl roku po debutu v kinech se poslední díl vetřelčí ságy konečně dostává i na streaming. Ve filmu Fedeho Alváreze se podíváme do doby mezi předcházejícími díly Vetřelec (1979) a Vetřelci (1986). Skupina obyvatel jedné vesmírné kolonie se vydá na cestu ke hvězdám a objeví loď Romulus a na ní pozůstatky z mise na Nostromo. Tím začíná jejich boj s mocnými xenomorphy, který pravděpodobně ne všichni přežijí…

Křik ve vesmíru neuslyšíme na Disney+ 15. ledna. Zdroj: YouTube.com

Unstoppable

Anthony Robles se narodil bez pravé nohy, nikdy se ovšem nevzdal svého snu– stát se zápasníkem ve wrestlingu. Adaptace bestselleru From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, který sám Robles napsal, vznikla v produkci Bena Afflecka a Matta Damona a hlavní roli si v ní zahrál talentovaný Jharrel Jerome. Ve filmu vidíme jeho cestu na vrchol, ale také vztah s matkou (Jennifer Lopez), jež při něm celou dobu stála.

Nové sportovní drama uvidíme na Amazon Prime Video 16. ledna. Zdroj: YouTube.com.

Odloučení

Povedený sci-fi projekt od Applu se vrací na obrazovky s druhou řadou. Na konci té první se hlavní hrdinové rozhodli získat zpět své ztracené vzpomínky. Mark zjistí, že jeho žena, jejíž smrt si pamatoval, žije, a tak se rozhodne ji najít. Irving zase objeví lži ve vzpomínkách na milence, zatímco Helly se vydá odhalit pravdu o společnosti Lumen celému světu. Zvládnou všichni své přetěžké úkoly?

Druhá řada Severance odstartuje 17. ledna. Zdroj: YouTube.com

Bloodshot

Ray Garrison (Vin Diesel) zemřel v boji, po nějaké době se ale probírá a jeho šéf mu zadává zabít údajného zrádce ve vlastní jednotce. Ray rozkaz splní, ale když se situace opakuje, začíná mu to být poněkud divné. Vydává se proto na vlastní pěst po stopách svých znovuzrození a objevuje netušené schopnosti. Film vznikl na motivy komiksů od nakladatelství Valiant Comics a měl nastartovat celou sérii, což se bohužel nepovedlo.