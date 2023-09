Nové tabletovací stroje i linka na balení kapslí. Za poslední dva roky dala Stada na modernizaci třineckého Walmarku přes 100 milionů

Okolí Třince, potažmo nedaleké Ostravy je všeobecně známo jako Mekka českého hutnického průmyslu. Přesto všechno se zde najde řada míst, fabrik továren, ve kterých vznikají i docela odlišné produkty. Například čím dál oblíbenější doplňky stravy. A jedním z nich je právě třinecký Wal

mark.

Historie této rodinné firmy založené bratry Walachovými se datuje do počátku 90. let minulého století. Od té doby prošla několikanásobnou změnou vlastníků, přičemž aktuálně spadá pod křídla německého výrobce léčiv Stada, jenž ji od fondu Mid Europa zakoupil na jaře roku 2020, tedy ve chvíli, kdy se svět vypořádával s první vlnou covidové pandemie.





Na kolik Stadu nová akvizice tehdy přišla, ani jedna z dotčených stran oficiálně neprozradila, onou koupí nicméně investice ani zdaleka nekončila. Ba naopak, jak vyplývá z vyjádření německé společnosti, další finance proudily, respektive proudí do třineckého závodu i nyní. Konkrétně jen za poslední dva roky ,napumpoval‘ výrobce léčiv do zdejší továrny více než 100 milionů korun, díky čemuž se závod dočkal značné modernizace. Přibyly v něm nové balící a tabletovací stroje, stroj na plnění kapslí i nová linka na balení tablet a kapslí do recyklovatelných lahviček.

„Od akvizice závodu v Třinci skupinou Stada v roce 2020 jsme ušli obrovský kus cesty. Podařilo se nám závod úspěšně začlenit do našich výrobních i obchodních struktur a v rámci nových investic jsme provoz výrazně zefektivnili a zároveň se podařilo zavést i řadu novinek v oblasti udržitelnosti a ochrany životního prostředí,“ nechal se slyšet Martin Šlégl, generální ředitel německé společnosti pro Českou republiku.

Jeden olympijský bazén měsíčně

Díky realizované investici, respektive na ní navázanému zvýšení efektivity vzrostl za poslední dva roky objem výroby Walmarku o celých 56 procent. Konkrétně jen v prvním letošním pololetí vyprodukovali v Třinci na 14,3 milionu balení doplňků stravy, léčiv a dalších zdravotnických prostředků. Některé z nich zde přitom byly vyrobeny vůbec poprvé.

O pozoruhodná čísla se mimo jiné zasloužil stroj na balení sticků od italského výrobce OMAG, jenž dle vyjádření Stady patří ke špičkám ve svém oboru. Balička je složena z celkem osmi drah a zvládá vyprodukovat až 400 takovýchto sticků za minutu.

Další zajímavou novinou v prostorách třineckého závodu je například tabletovací stroj značky Romaco Kilian. Ten byl navržen tak, aby zvládal vyrábět tablety o průměru od 11 do 25 milimetrů, a to v obdivuhodném tempu 156 tisíc velkých, respektive 330 tisíc malých prášků za hodinu. Takovýchto tabletovacích strojů mají ve Walmarku aktuálně již deset, zásluhou čehož tam podobnými tabletami dokážou, teoreticky vzato, naplnit jeden olympijský bazén za měsíc.

„Díky narůstající poptávce po doplňcích stravy z našich klíčových trhů rozšiřujeme jak stávající technologie, tak investujeme i do zcela nových, které snižují energetickou a uhlíkovou stopu našeho závodu. Zároveň tak zvyšujeme kvalitu pracovního prostředí, což se odráží i v naší náborové strategii. Naším dlouhodobým cílem je budovat rostoucí výrobní závod a být preferovaným zaměstnavatelem v regionu, s čímž je spojen i náš interní systém na identifikaci talentů a jejich následný rozvoj,“ uvedl ředitel třineckého závodu Martin Hefner.

Od Evropy po Vietnam

Doplňky stravy, mezi nimiž nechybí ani ty od značek Biopron, Marťánci, Proenzi či Urinal, jsou skrze distribuční síť Stady z třinecké továrny exportovány do řady zemí světa. Některé zůstávají v Evropě, jiné pro změnu směřují až na Blízký východ či do jihovýchodní Asie, zejména pak do Vietnamu.

Samotná Stada, která globálně zaměstnává více než 13 tisíc lidí, pak své aktivity rozvíjí na zhruba 120 trzích. Díky tomu v minulém roce utržila bezmála 3,8 miliardy eur (dle kurzu ke konci prosince 2022 zhruba 91,5 miliardy korun), zatímco její EBITDA, tedy zisk před úroky, zdaněním a odpisy, se zastavila na hodnotě 884,7 milionu eur (21,3 miliardy korun).